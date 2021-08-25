https://ru.sputnik.md/20210825/test-vaktsina-golosovaniye-vybori-gosduma-za-rubezhom-44219699.html

Без теста и вакцины: названы условия голосования на выборах в Госдуму за рубежом

Без теста и вакцины: названы условия голосования на выборах в Госдуму за рубежом

Без теста и вакцины: названы условия голосования на выборах в Госдуму за рубежом

2021-08-25T13:38+0300

2021-08-25T13:38+0300

2021-08-25T13:38+0300

россия

приднестровье

госдума

выборы

вакцинация

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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Россияне, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на выборах в Госдуму, предъявив только паспорт. От желающих проголосовать не будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, передает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадия Аскальдовича.В данный момент прорабатываются вопросы санитарной безопасности для избирателей и членов участковых комиссий."Тем не менее никаких ограничений, о которых вы упоминаете, мы для избирателей не вводим и вводить не собираемся. Путь на выборы открыт для всех граждан России.... Единственным документом, необходимым избирателю, является его паспорт гражданина Российской Федерации", - сказал Аскальдович, отвечая на вопрос, понадобится ли россиянам для голосования наличие справки о перенесенном коронавирусе, сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.Посол по особым поручениям МИД РФ добавил, что на избирательных участках будут использоваться индивидуальные средства защиты, санитайзеры, будет поддерживаться необходимая дистанция между людьми, чтобы избежать риска заражения.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ru.sputnik.md/20210820/vybory-duma-pridnestrovie-grazhdanstvo-rf-golosovanie-44083190.html

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приднестровье, госдума, выборы, вакцинация