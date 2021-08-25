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Без теста и вакцины: названы условия голосования на выборах в Госдуму за рубежом
Без теста и вакцины: названы условия голосования на выборах в Госдуму за рубежом
Без теста и вакцины: названы условия голосования на выборах в Госдуму за рубежом
2021-08-25T13:38+0300
2021-08-25T13:38+0300
россия
приднестровье
госдума
выборы
вакцинация
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Россияне, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на выборах в Госдуму, предъявив только паспорт. От желающих проголосовать не будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, передает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадия Аскальдовича.В данный момент прорабатываются вопросы санитарной безопасности для избирателей и членов участковых комиссий."Тем не менее никаких ограничений, о которых вы упоминаете, мы для избирателей не вводим и вводить не собираемся. Путь на выборы открыт для всех граждан России.... Единственным документом, необходимым избирателю, является его паспорт гражданина Российской Федерации", - сказал Аскальдович, отвечая на вопрос, понадобится ли россиянам для голосования наличие справки о перенесенном коронавирусе, сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.Посол по особым поручениям МИД РФ добавил, что на избирательных участках будут использоваться индивидуальные средства защиты, санитайзеры, будет поддерживаться необходимая дистанция между людьми, чтобы избежать риска заражения.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ru.sputnik.md/20210820/vybory-duma-pridnestrovie-grazhdanstvo-rf-golosovanie-44083190.html
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приднестровье, госдума, выборы, вакцинация

Без теста и вакцины: названы условия голосования на выборах в Госдуму за рубежом

13:38 25.08.2021
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© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ Москве началась вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет
В Москве началась вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
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На выборах в Госдуму за рубежом не будут требовать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест.
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Россияне, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на выборах в Госдуму, предъявив только паспорт. От желающих проголосовать не будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, передает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадия Аскальдовича.
В данный момент прорабатываются вопросы санитарной безопасности для избирателей и членов участковых комиссий.
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Выборы в Думу: приднестровцы с просроченными паспортами РФ смогут голосовать
20 августа, 11:26
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"Тем не менее никаких ограничений, о которых вы упоминаете, мы для избирателей не вводим и вводить не собираемся. Путь на выборы открыт для всех граждан России.... Единственным документом, необходимым избирателю, является его паспорт гражданина Российской Федерации", - сказал Аскальдович, отвечая на вопрос, понадобится ли россиянам для голосования наличие справки о перенесенном коронавирусе, сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.
Посол по особым поручениям МИД РФ добавил, что на избирательных участках будут использоваться индивидуальные средства защиты, санитайзеры, будет поддерживаться необходимая дистанция между людьми, чтобы избежать риска заражения.

"Разумеется, много зависит еще и от правил, установленных местными властями, таких, как ограничение времени или территории передвижения (в некоторых странах действует комендантский час, где-то запрещены выезды из городов, так что пришлось сократить планы проведения выездного голосования)", - добавил Аскальдович.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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