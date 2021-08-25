https://ru.sputnik.md/20210825/u-rossii--pervoe-zoloto-paralimpiady-44221967.html
У России - первое золото Паралимпиады
У России - первое золото Паралимпиады
У России - первое "золото" Паралимпиады
2021-08-25T12:50+0300
2021-08-25T12:50+0300
2021-08-25T12:50+0300
олимпиада и паралимпиада в токио-2020
в мире
спорт
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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Первую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио России принесла пловчиха Валерия Шабалина, она завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14, передает РИА Новости.Шабалина в финале победила со временем 1 минута 03,59 секунды, обновив свой же мировой рекорд (1.03.68). Второй и третьей стали австралийки Пейдж Леонхардт (+1,89 секунды) и Руби Сторм (+2,91) соответственно.Ранее первую медаль сборной России на Паралимпиаде в Токио принес Владимир Даниленко, завоевавший бронзу в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2. Кто представляет Молдову на ПаралимпиадеВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли шесть спортсменов. Они поборются за награды в трех видах спорта.Первым среди тех, кто представит Молдову на Паралимпиаде, станет легкоатлет Владимир Бутуча, он выступит в толкании ядра в категории F12. Еще одна легкоатлетка, Оксана Спэтару, будет закрывать программу выступления отечественных паралимпийцев в Токио – соревноваться ей предстоит также в толкании ядра, но в категории F40.В дзюдо республику представят Ион Басок (до 100 килограммов, В1) и Олег Крецул (до 90 килограммов, В1).В пауэрлифтинге за награды поборются Лариса Мариненкова (до 73 килограммов) и Денис Раюл (до 97 килограммов).Игры официально открылись 24 августа. Церемония закрытия состоится пятого сентября.
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в мире, спорт
У России - первое золото Паралимпиады
Первая российская медаль высшей пробы на токийской Паралимпиаде - в копилке Валерии Шабалиной.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik.
Первую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио
России принесла пловчиха Валерия Шабалина, она завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14, передает РИА Новости
.
Шабалина в финале победила со временем 1 минута 03,59 секунды, обновив свой же мировой рекорд (1.03.68). Второй и третьей стали австралийки Пейдж Леонхардт (+1,89 секунды) и Руби Сторм (+2,91) соответственно.
Ранее первую медаль сборной России на Паралимпиаде в Токио принес Владимир Даниленко, завоевавший бронзу в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2.
Кто представляет Молдову на Паралимпиаде
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли шесть спортсменов. Они поборются за награды в трех видах спорта.
Первым среди тех, кто представит Молдову на Паралимпиаде, станет легкоатлет Владимир Бутуча, он выступит в толкании ядра в категории F12. Еще одна легкоатлетка, Оксана Спэтару, будет закрывать программу выступления отечественных паралимпийцев в Токио – соревноваться ей предстоит также в толкании ядра, но в категории F40.
В дзюдо республику представят Ион Басок (до 100 килограммов, В1) и Олег Крецул (до 90 килограммов, В1).
В пауэрлифтинге за награды поборются Лариса Мариненкова (до 73 килограммов) и Денис Раюл (до 97 килограммов).
Игры официально открылись 24 августа. Церемония закрытия состоится пятого сентября.