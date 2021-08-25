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Учителя грозят увольнением и требуют отмены тестирования на COVID за свой счет
Учителя грозят увольнением и требуют отмены тестирования на COVID за свой счет
Учителя грозят увольнением и требуют отмены тестирования на COVID за свой счет
2021-08-25T19:55+0300
2021-08-25T19:55+0300
коронавирус
учителя
школа
вакцинация
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Профсоюзы вновь выразили недовольство намерением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья обязать невакцинированных работников системы образования за свой счет проводить тесты на COVID-19.В Федерации профсоюзов сообщили, что к ним поступило "достаточно обращений членов профсоюза, в которых они предупреждают о возможном увольнении из-за условий, введенных властями".Исполнительное бюро Федерации профсоюзов также отметило, что некоторые положения постановления Национальной чрезвычайной комиссии от 23 августа противоречат Конвенции Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда и производственной среде", которая была ратифицирована парламентом Республики Молдова в 1999 году.По мнению Федерации профсоюзов, положение, обязывающее преподавателей сдавать анализы на COVID-19 каждые 14 дней и оплачивать их за свой счет, "противоречит как международным стандартам в области труда, так и национальной нормативной базе", а также ограничивает права работников сферы образования, а процесс вакцинации должен носить исключительно добровольный характер."Исполнительное бюро Федерации профсоюзов образования и науки призывает Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья незамедлительно пересмотреть свое решение, чтобы не поставить под угрозу начало и надлежащее проведение образовательного процесса", – говорится в заявлении организации.В противном случае многие учителя грозят увольнением. Вместе с тем в Федерации профсоюзов подчеркнули, что декларация, принятая сегодня, не должна рассматриваться как действие, препятствующее вакцинации учителей против COVID-19.
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Анна Юрий
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учителя, школа, вакцинация

Учителя грозят увольнением и требуют отмены тестирования на COVID за свой счет

19:55 25.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausGimnaziul Ciutești raionul Nisporeni
Gimnaziul Ciutești raionul Nisporeni - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Anna Iurii - Sputnik Молдова
Анна Юрий
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Федерация профсоюзов образования и науки обсудила на внеочередном заседании в среду обязательство невакцинированных учителей проводить тесты на COVID-19 самостоятельно один раз в две недели.
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Профсоюзы вновь выразили недовольство намерением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья обязать невакцинированных работников системы образования за свой счет проводить тесты на COVID-19.
В Федерации профсоюзов сообщили, что к ним поступило "достаточно обращений членов профсоюза, в которых они предупреждают о возможном увольнении из-за условий, введенных властями".
Исполнительное бюро Федерации профсоюзов также отметило, что некоторые положения постановления Национальной чрезвычайной комиссии от 23 августа противоречат Конвенции Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда и производственной среде", которая была ратифицирована парламентом Республики Молдова в 1999 году.

"Закон Республики Молдова "Об охране здоровья и безопасности труда" от 2008 года гласит, что меры по безопасности и гигиене труда ни в коем случае не будут налагать финансовые обязательства на работников, а расходы на организацию и проведение медицинского осмотра будут покрыты работодателем", – говорится в заявлении, принятом на заседании Федерации профсоюзов образования и науки в среду.

По мнению Федерации профсоюзов, положение, обязывающее преподавателей сдавать анализы на COVID-19 каждые 14 дней и оплачивать их за свой счет, "противоречит как международным стандартам в области труда, так и национальной нормативной базе", а также ограничивает права работников сферы образования, а процесс вакцинации должен носить исключительно добровольный характер.
Пробирка с кровью пациента, сдавшего тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
Общество
Профсоюзы против регулярного тестирования учителей за свой счет
Вчера, 16:18
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"Исполнительное бюро Федерации профсоюзов образования и науки призывает Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья незамедлительно пересмотреть свое решение, чтобы не поставить под угрозу начало и надлежащее проведение образовательного процесса", – говорится в заявлении организации.
В противном случае многие учителя грозят увольнением. Вместе с тем в Федерации профсоюзов подчеркнули, что декларация, принятая сегодня, не должна рассматриваться как действие, препятствующее вакцинации учителей против COVID-19.
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