https://ru.sputnik.md/20210825/uchitelya-covid-44240244.html
Учителя грозят увольнением и требуют отмены тестирования на COVID за свой счет
Учителя грозят увольнением и требуют отмены тестирования на COVID за свой счет
Учителя грозят увольнением и требуют отмены тестирования на COVID за свой счет
2021-08-25T19:55+0300
2021-08-25T19:55+0300
2021-08-25T19:55+0300
коронавирус
учителя
школа
вакцинация
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Профсоюзы вновь выразили недовольство намерением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья обязать невакцинированных работников системы образования за свой счет проводить тесты на COVID-19.В Федерации профсоюзов сообщили, что к ним поступило "достаточно обращений членов профсоюза, в которых они предупреждают о возможном увольнении из-за условий, введенных властями".Исполнительное бюро Федерации профсоюзов также отметило, что некоторые положения постановления Национальной чрезвычайной комиссии от 23 августа противоречат Конвенции Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда и производственной среде", которая была ратифицирована парламентом Республики Молдова в 1999 году.По мнению Федерации профсоюзов, положение, обязывающее преподавателей сдавать анализы на COVID-19 каждые 14 дней и оплачивать их за свой счет, "противоречит как международным стандартам в области труда, так и национальной нормативной базе", а также ограничивает права работников сферы образования, а процесс вакцинации должен носить исключительно добровольный характер."Исполнительное бюро Федерации профсоюзов образования и науки призывает Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья незамедлительно пересмотреть свое решение, чтобы не поставить под угрозу начало и надлежащее проведение образовательного процесса", – говорится в заявлении организации.В противном случае многие учителя грозят увольнением. Вместе с тем в Федерации профсоюзов подчеркнули, что декларация, принятая сегодня, не должна рассматриваться как действие, препятствующее вакцинации учителей против COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210824/profsoyuzy-testirovanie-44199149.html
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Анна Юрий
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Юрий
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg
учителя, школа, вакцинация
Учителя грозят увольнением и требуют отмены тестирования на COVID за свой счет
Федерация профсоюзов образования и науки обсудила на внеочередном заседании в среду обязательство невакцинированных учителей проводить тесты на COVID-19 самостоятельно один раз в две недели.
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Профсоюзы вновь выразили недовольство намерением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья обязать невакцинированных работников системы образования за свой счет проводить тесты на COVID-19.
В Федерации профсоюзов сообщили, что к ним поступило "достаточно обращений членов профсоюза, в которых они предупреждают о возможном увольнении из-за условий, введенных властями".
Исполнительное бюро Федерации профсоюзов также отметило, что некоторые положения постановления Национальной чрезвычайной комиссии от 23 августа противоречат Конвенции Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда и производственной среде", которая была ратифицирована парламентом Республики Молдова в 1999 году.
"Закон Республики Молдова "Об охране здоровья и безопасности труда" от 2008 года гласит, что меры по безопасности и гигиене труда ни в коем случае не будут налагать финансовые обязательства на работников, а расходы на организацию и проведение медицинского осмотра будут покрыты работодателем", – говорится в заявлении, принятом на заседании Федерации профсоюзов образования и науки в среду.
По мнению Федерации профсоюзов, положение, обязывающее преподавателей сдавать анализы на COVID-19 каждые 14 дней и оплачивать их за свой счет, "противоречит как международным стандартам в области труда, так и национальной нормативной базе", а также ограничивает права работников сферы образования, а процесс вакцинации должен носить исключительно добровольный характер.
"Исполнительное бюро Федерации профсоюзов образования и науки призывает Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья незамедлительно пересмотреть свое решение, чтобы не поставить под угрозу начало и надлежащее проведение образовательного процесса", – говорится в заявлении организации.
В противном случае многие учителя грозят увольнением. Вместе с тем в Федерации профсоюзов подчеркнули, что декларация, принятая сегодня, не должна рассматриваться как действие, препятствующее вакцинации учителей против COVID-19.