https://ru.sputnik.md/20210825/v-moldove-poyavitsya-pravitelstvennaya-sluzhba-dostavki-dokumentov-44232187.html

В Молдове появится правительственная служба доставки документов

В Молдове появится правительственная служба доставки документов

В Молдове появится служба доставки документов

2021-08-25T17:28+0300

2021-08-25T17:28+0300

2021-08-25T17:37+0300

общество

в молдове

доставка

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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Кабинет министров на своем заседании в среду утвердил проект Концепции государственной службы доставки (MDelivery). Публичное учреждение "Агентство электронного управления" должно в шестимесячный срок обеспечить создание этой службы. Агентство займется доставкой важных почтовых отправлений, в первую очередь, документов. Таким образом, с запуском данной услуги граждане больше не будут стоять в очередях, чтобы забрать оформленные документы, а смогут получать их через службу доставки, в том числе за границу. Паспорта, удостоверения личности, сертификаты, выписки, водительские права, а также другие документы, выданные государственными органами, будут доставляться непосредственно физическим лицам.Премьер-министр Наталья Гаврилица призвала как можно скорее подготовить необходимые документы, чтобы задействовать госуслугу в ближайшее время. Гаврилица уточнила, что данная услуга будет особенно полезна для диаспоры, членам которой для получения документов необходимо ехать за десятки километров до посольства.В решении правительства также говорится, что инициатива важна и в контексте пандемии коронавируса.

https://ru.sputnik.md/20210602/v-agentstve-gosuslug-obyasnili-rost-tarifov-skolko-teper-stoyat-dokumenty-34975266.html

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2021

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Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

в молдове, доставка