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В Молдове появится правительственная служба доставки документов
В Молдове появится правительственная служба доставки документов
В Молдове появится служба доставки документов
2021-08-25T17:28+0300
2021-08-25T17:37+0300
общество
в молдове
доставка
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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Кабинет министров на своем заседании в среду утвердил проект Концепции государственной службы доставки (MDelivery). Публичное учреждение "Агентство электронного управления" должно в шестимесячный срок обеспечить создание этой службы. Агентство займется доставкой важных почтовых отправлений, в первую очередь, документов. Таким образом, с запуском данной услуги граждане больше не будут стоять в очередях, чтобы забрать оформленные документы, а смогут получать их через службу доставки, в том числе за границу. Паспорта, удостоверения личности, сертификаты, выписки, водительские права, а также другие документы, выданные государственными органами, будут доставляться непосредственно физическим лицам.Премьер-министр Наталья Гаврилица призвала как можно скорее подготовить необходимые документы, чтобы задействовать госуслугу в ближайшее время. Гаврилица уточнила, что данная услуга будет особенно полезна для диаспоры, членам которой для получения документов необходимо ехать за десятки километров до посольства.В решении правительства также говорится, что инициатива важна и в контексте пандемии коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20210602/v-agentstve-gosuslug-obyasnili-rost-tarifov-skolko-teper-stoyat-dokumenty-34975266.html
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в молдове, доставка

В Молдове появится правительственная служба доставки документов

17:28 25.08.2021 (обновлено: 17:37 25.08.2021)
91
© Sputnik / Mihai CarausМолдавский биометрический паспорт
Молдавский биометрический паспорт - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
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Правительство одобрило концепцию государственной службы доставки документов (MDelivery). Агентство электронного управления должно обеспечить создание службы в течение полугода.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Кабинет министров на своем заседании в среду утвердил проект Концепции государственной службы доставки (MDelivery). Публичное учреждение "Агентство электронного управления" должно в шестимесячный срок обеспечить создание этой службы.
Документы - Sputnik Молдова, 1920, 02.06.2021
Общество
В Агентстве госуслуг объяснили рост тарифов: сколько теперь стоят документы
2 июня, 19:27
916
Агентство займется доставкой важных почтовых отправлений, в первую очередь, документов. Таким образом, с запуском данной услуги граждане больше не будут стоять в очередях, чтобы забрать оформленные документы, а смогут получать их через службу доставки, в том числе за границу. Паспорта, удостоверения личности, сертификаты, выписки, водительские права, а также другие документы, выданные государственными органами, будут доставляться непосредственно физическим лицам.
Премьер-министр Наталья Гаврилица призвала как можно скорее подготовить необходимые документы, чтобы задействовать госуслугу в ближайшее время. Гаврилица уточнила, что данная услуга будет особенно полезна для диаспоры, членам которой для получения документов необходимо ехать за десятки километров до посольства.
В решении правительства также говорится, что инициатива важна и в контексте пандемии коронавируса.
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