https://ru.sputnik.md/20210825/vlakh-vstretilas-posol-russia-vsp-44227831.html

Влах встретилась с послом РФ: обсудили исключение прокурора Гагаузии из ВСП

Влах встретилась с послом РФ: обсудили исключение прокурора Гагаузии из ВСП

Влах встретилась с послом России обсудили исключение прокурора Гагаузии из ВСП

2021-08-25T14:50+0300

2021-08-25T14:50+0300

2021-08-25T14:51+0300

общество

молдова

гагаузия

ирина влах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/05/35372457_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_cd9d1d3fdc4bb3a82493ae665333c6fd.jpg

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась полномочным и чрезвычайным послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Как сообщили в пресс-службе главы автономии, в ходе беседы Влах затронула тему внесения поправок в закон "О прокуратуре" и об исключении прокурора Гагаузии из состава Высшего совета прокуроров. "Нас тревожит то, как парламентским большинством было реализовано публичное обсуждение изменений к закону "О прокуратуре" – большинством, которое заявляет о своей приверженности демократическим принципам и ценностям. Игнорирование мнения властей автономии и отсутствие обоюдно уважительного диалога – это опасные сигналы", - заявила Влах. Она добавила, что, к сожалению, такие сигналы видны не впервые. По словам Влах, она надеется "на сигналы от партнеров РМ по развитию и их призывы к президенту и к правящей партии вернуться к демократическому диалогу и отказу от нецивилизованных подходов". Кроме того, во время беседы с послом состоялся обмен мнениями о работе Форума KazanSummit 2021, где башкан встретилась с главой Татарстана Рустамом Минихановым.В ходе встречи Влах заявила, что автономия стремится развивать гуманитарные и экономические контакты с регионами РФ, и видит в этом направлении большой потенциал роста.Башкан Гагаузии пригласила Васнецова принять участие в работе форума InvestGagauzia 2021.

https://ru.sputnik.md/20210824/popravki-zakon-prokurature-prinyali-finalnom-chteni-44188802.html

https://ru.sputnik.md/20210824/genprokuratura-oprotestuet-v-ks-popravki-v-zakon-o-prokurature--44195679.html

молдова

гагаузия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

молдова, гагаузия, ирина влах