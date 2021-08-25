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Влах встретилась с послом РФ: обсудили исключение прокурора Гагаузии из ВСП
Влах встретилась с послом РФ: обсудили исключение прокурора Гагаузии из ВСП
Влах встретилась с послом России обсудили исключение прокурора Гагаузии из ВСП
2021-08-25T14:50+0300
2021-08-25T14:51+0300
общество
молдова
гагаузия
ирина влах
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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась полномочным и чрезвычайным послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Как сообщили в пресс-службе главы автономии, в ходе беседы Влах затронула тему внесения поправок в закон "О прокуратуре" и об исключении прокурора Гагаузии из состава Высшего совета прокуроров. "Нас тревожит то, как парламентским большинством было реализовано публичное обсуждение изменений к закону "О прокуратуре" – большинством, которое заявляет о своей приверженности демократическим принципам и ценностям. Игнорирование мнения властей автономии и отсутствие обоюдно уважительного диалога – это опасные сигналы", - заявила Влах. Она добавила, что, к сожалению, такие сигналы видны не впервые. По словам Влах, она надеется "на сигналы от партнеров РМ по развитию и их призывы к президенту и к правящей партии вернуться к демократическому диалогу и отказу от нецивилизованных подходов". Кроме того, во время беседы с послом состоялся обмен мнениями о работе Форума KazanSummit 2021, где башкан встретилась с главой Татарстана Рустамом Минихановым.В ходе встречи Влах заявила, что автономия стремится развивать гуманитарные и экономические контакты с регионами РФ, и видит в этом направлении большой потенциал роста.Башкан Гагаузии пригласила Васнецова принять участие в работе форума InvestGagauzia 2021.
https://ru.sputnik.md/20210824/popravki-zakon-prokurature-prinyali-finalnom-chteni-44188802.html
https://ru.sputnik.md/20210824/genprokuratura-oprotestuet-v-ks-popravki-v-zakon-o-prokurature--44195679.html
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молдова, гагаузия, ирина влах

Влах встретилась с послом РФ: обсудили исключение прокурора Гагаузии из ВСП

14:50 25.08.2021 (обновлено: 14:51 25.08.2021)
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© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаГлава Гагаузии, Ирина Влах, приняла группу наблюдателей ОБСЕ
Глава Гагаузии, Ирина Влах, приняла группу наблюдателей ОБСЕ - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
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Юлия Липовая
Все материалы
Лидер Гагаузии обратила внимание на исключение прокурора автономии из ВСП, а также рассказала, что ждет включения представителей АТО в Высший совет безопасности республики.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась полномочным и чрезвычайным послом России в Молдове Олегом Васнецовым.
Как сообщили в пресс-службе главы автономии, в ходе беседы Влах затронула тему внесения поправок в закон "О прокуратуре" и об исключении прокурора Гагаузии из состава Высшего совета прокуроров.
"Нас тревожит то, как парламентским большинством было реализовано публичное обсуждение изменений к закону "О прокуратуре" – большинством, которое заявляет о своей приверженности демократическим принципам и ценностям. Игнорирование мнения властей автономии и отсутствие обоюдно уважительного диалога – это опасные сигналы", - заявила Влах.
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Она добавила, что, к сожалению, такие сигналы видны не впервые.
По словам Влах, она надеется "на сигналы от партнеров РМ по развитию и их призывы к президенту и к правящей партии вернуться к демократическому диалогу и отказу от нецивилизованных подходов".

Ждем включения прокурора Гагаузии в ВСП и башкана в состав Высшего совета безопасности. В противном случае будем вынуждены предпринять меры по защите прав автономии.

Глава Гагаузии, Ирина Влах, приняла группу наблюдателей ОБСЕ - Sputnik Молдова
Ирина Влах
Башкан гагаузии
Кроме того, во время беседы с послом состоялся обмен мнениями о работе Форума KazanSummit 2021, где башкан встретилась с главой Татарстана Рустамом Минихановым.
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В ходе встречи Влах заявила, что автономия стремится развивать гуманитарные и экономические контакты с регионами РФ, и видит в этом направлении большой потенциал роста.
Башкан Гагаузии пригласила Васнецова принять участие в работе форума InvestGagauzia 2021.
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