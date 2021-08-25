https://ru.sputnik.md/20210825/voznagrazhdenie-rozysk-44245195.html

Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди увеличили

Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди увеличили

Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди увеличили

2021-08-25T23:42+0300

2021-08-25T23:42+0300

2021-08-25T23:42+0300

россия

розыск

побег

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/02/31141847_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_6af3d663d8788d71e681d594ccb94ff1.jpg

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Министерство внутренних дел России увеличило вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди до 1,5 миллиона рублей. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.Ранее МВД России объявило награду в 1 миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, обвиняемого в убийстве "мясного короля".Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.

https://ru.sputnik.md/20210819/informatsiyapyati-begletse-istrinskii-izolyator-44038469.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

розыск, побег