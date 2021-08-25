https://ru.sputnik.md/20210825/voznagrazhdenie-rozysk-44245195.html
Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди увеличили
Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди увеличили
Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди увеличили
2021-08-25T23:42+0300
2021-08-25T23:42+0300
2021-08-25T23:42+0300
россия
розыск
побег
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Министерство внутренних дел России увеличило вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди до 1,5 миллиона рублей. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.Ранее МВД России объявило награду в 1 миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, обвиняемого в убийстве "мясного короля".Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.
https://ru.sputnik.md/20210819/informatsiyapyati-begletse-istrinskii-izolyator-44038469.html
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розыск, побег
Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди увеличили
МВД России объявило о повышении вознаграждения за помощь в розыске обвиняемого в особо тяжком преступлении, бежавшего из ИВС в Подмосковье.
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Министерство внутренних дел России увеличило вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди до 1,5 миллиона рублей. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
"Министерство внутренних дел Российской Федерации увеличило до 1 миллиона 500 тысяч рублей вознаграждение за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", – цитирует сообщение РИА Новости
.
Ранее МВД России объявило награду в 1 миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, обвиняемого в убийстве "мясного короля".
Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.