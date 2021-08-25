https://ru.sputnik.md/20210825/vulkan-kurily-44239412.html

Жизнь на вулкане: курильский Эбеко выбросил столб пепла почти на 4 километра

Жизнь на вулкане: курильский Эбеко выбросил столб пепла почти на 4 километра

Курильский Эбеко выбросил столб пепла почти на 4 километра

2021-08-25T20:24+0300

2021-08-25T20:24+0300

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курильские острова

извержение вулкана

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Жители курильского острова Парамушир в среду утром были разбужены звуками извержения вулкана. Речь идет об Эбеко, расположенном в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска.Как сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 3,7 километра. При этом шлейф пепла от него растянулся на 10 километров к юго-востоку от вулкана. В региональном отделении МЧС заявили, что угрозы для жизнедеятельности населения Северо-Курильска нет, выпадение пепла не наблюдается, запаха сероводорода нет. В то же время для авиации установлен "оранжевый код" опасности.

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видео, мультимедиа, россия, курильские острова, извержение вулкана