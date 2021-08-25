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Жизнь на вулкане: курильский Эбеко выбросил столб пепла почти на 4 километра
Жизнь на вулкане: курильский Эбеко выбросил столб пепла почти на 4 километра
Курильский Эбеко выбросил столб пепла почти на 4 километра
2021-08-25T20:24+0300
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россия
курильские острова
извержение вулкана
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Жители курильского острова Парамушир в среду утром были разбужены звуками извержения вулкана. Речь идет об Эбеко, расположенном в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска.Как сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 3,7 километра. При этом шлейф пепла от него растянулся на 10 километров к юго-востоку от вулкана. В региональном отделении МЧС заявили, что угрозы для жизнедеятельности населения Северо-Курильска нет, выпадение пепла не наблюдается, запаха сероводорода нет. В то же время для авиации установлен "оранжевый код" опасности.
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видео, мультимедиа, россия, курильские острова, извержение вулкана

Жизнь на вулкане: курильский Эбеко выбросил столб пепла почти на 4 километра

20:24 25.08.2021 (обновлено: 21:08 25.08.2021)
217
© Video: Youtube / RT на русском
Извержение курильского вулкана Эбеко, выбросившего в среду утром гигантской столб пепла, попало на видео.
Жители курильского острова Парамушир в среду утром были разбужены звуками извержения вулкана. Речь идет об Эбеко, расположенном в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска.
Как сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 3,7 километра. При этом шлейф пепла от него растянулся на 10 километров к юго-востоку от вулкана.
В региональном отделении МЧС заявили, что угрозы для жизнедеятельности населения Северо-Курильска нет, выпадение пепла не наблюдается, запаха сероводорода нет. В то же время для авиации установлен "оранжевый код" опасности.
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