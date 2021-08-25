Правительство одобрило новый Железнодорожный кодекс: что он предусматривает

Все мы знаем, в каком состоянии находится ГП "Железная дорога". Одна из причин этого – коррупция, которая была на этом предприятии. Но есть и другие аспекты, над которыми нам нужно работать, чтобы развивать железнодорожный сектор, и Железнодорожный кодекс поможет в этом.