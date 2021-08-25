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Правительство одобрило новый Железнодорожный кодекс: что он предусматривает
Правительство одобрило новый Железнодорожный кодекс: что он предусматривает
Будут установлены правовые рамки, касающиеся условий управления железнодорожной инфраструктурой.
2021-08-25T18:20+0300
2021-08-25T18:20+0300
2021-08-25T18:23+0300
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Правительство одобрило проект Кодекса железнодорожного транспорта. Он будет передан на рассмотрение парламенту. Решение было принято в ходе заседания кабинета министров в среду. Согласно документу, будут установлены правовые рамки, касающиеся условий управления железнодорожной инфраструктурой и организации деятельности железнодорожного транспорта. По словам Спыну, новый кодекс послужит правовой основой для начала реформ в отрасли. Он добавил, что проект направлен на достижение следующих целей:
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в молдове, молдова, гп "железная дорога молдовы"
Правительство одобрило новый Железнодорожный кодекс: что он предусматривает
18:20 25.08.2021 (обновлено: 18:23 25.08.2021)
Новый Кодекс железнодорожного транспорта предстоит рассмотреть депутатам.
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Правительство одобрило проект Кодекса железнодорожного транспорта. Он будет передан на рассмотрение парламенту.
Решение было принято в ходе заседания кабинета министров в среду.
Согласно документу, будут установлены правовые рамки, касающиеся условий управления железнодорожной инфраструктурой и организации деятельности железнодорожного транспорта.
Все мы знаем, в каком состоянии находится ГП "Железная дорога". Одна из причин этого – коррупция, которая была на этом предприятии. Но есть и другие аспекты, над которыми нам нужно работать, чтобы развивать железнодорожный сектор, и Железнодорожный кодекс поможет в этом.
Андрей Спыну
вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития
По словам Спыну, новый кодекс послужит правовой основой для начала реформ в отрасли.
Он добавил, что проект направлен на достижение следующих целей:
исключение монополии и либерализация услуг железнодорожного транспорта;
развитие рыночной конкурентоспособности услуг железнодорожного транспорта;
создание справедливого инвестиционного климата в отрасли;
учреждение железнодорожного ведомства, ответственного за соблюдение субсидий на безопасность на железнодорожном транспорте;
регулирование механизма формирования затрат на доступ к инфраструктуре, а также требований и правил, связанных с транспортными операциями.