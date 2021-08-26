Роберто Бордин: любая группа для "Шерифа" – отличный шанс

"На этом этапе Лиги чемпионов все команды сильны. "Интер" – чемпион Италии. "Реал" – звездный клуб. Конечно, это одни из самых титулованных клубов Европы. Но и "Шахтер" является очень серьезным соперником. Буквально недавно у меня была возможность побывать на последней его игре против одесского "Черноморца". Там и тренер очень солидный – Роберто де Дзерби. Украинская команда показывает великолепный футбол в последнее время" – сказал Бордин.