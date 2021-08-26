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Роберто Бордин: любая группа для "Шерифа" – отличный шанс
21:24 26.08.2021 (обновлено: 21:36 26.08.2021)
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© Sputnik / Sorokopud JuliaРоберто Бордин снова на главной арене СК "Шериф"
© Sputnik / Sorokopud Julia
Главный тренер сборной Молдовы прокомментировал Sputnik Молдова результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для "Шерифа".
ТИРАСПОЛЬ, 26 авг – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Роберто Бордин поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой "Шериф" попал в группу D.
"На этом этапе Лиги чемпионов все команды сильны. "Интер" – чемпион Италии. "Реал" – звездный клуб. Конечно, это одни из самых титулованных клубов Европы. Но и "Шахтер" является очень серьезным соперником. Буквально недавно у меня была возможность побывать на последней его игре против одесского "Черноморца". Там и тренер очень солидный – Роберто де Дзерби. Украинская команда показывает великолепный футбол в последнее время" – сказал Бордин.
Итальянский наставник исключил элемент везения в жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов. Роберто Бордин считает, что у каждого клуба есть шанс, независимо от ее состава.
"Тут никакого везения не может быть. Любая группа для "Шерифа" – отличный шанс. Если бы тираспольский клуб попал в другую группу, уверяю вас, была бы та же самая история. В Лиге чемпионов каждая команда – топ" – подметил Бордин.
Итальянский специалист тренировал "Шериф" с 2016 по 2018 год. Бордин вывел тираспольский клуб в групповой раунд Лиги Европы. Теперь следит за новыми свершениями желто-черных в статусе наставника национальной сборной.