https://ru.sputnik.md/20210826/buzhinskiy-44278781.html

Бужинский – о том, когда мировое сообщество признает "Талибан"

Бужинский – о том, когда мировое сообщество признает "Талибан"

Бужинский – о том, когда мировое сообщество признает "Талибан"

2021-08-26T21:50+0300

2021-08-26T21:50+0300

2021-08-26T21:52+0300

политика

в мире

афганистан

талибан

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Альтернативы радикальному движению "Талибан"* в Афганистане нет, заявил 25 августа посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. Как международное сообщество будет выстраивать диалог с новой администрацией Афганистана, смогут ли американцы разместить военные базы в странах Центральной Азии – свои прогнозы дал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в интервью Sputnik.Провал СШАС 1 мая страны НАТО во главе с США выводят войска из Афганистана. Западные военные должны полностью покинуть страну к 11 сентября 2021 года.Собеседник Sputnik не считает, что провал США в Афганистане был спланирован, чтобы талибы дестабилизировали обстановку в Центральной Азии, а потом добрались и до России. По его мнению, "американцы просчитались". Им удалось уничтожить Усаму бен Ладена, разгромить "Талибан"*, против которого США воевали, начиная с 2000-2001 годов, но не удалось стабилизировать обстановку в республике.Бужинский приводит пример Грузии, где американцы проводили подготовку местных ВС. Но когда в августе 2008 года начались боевые действия в Цхинвале и батальон "Восток" получил приказ выдвинуться в сторону столицы Южной Осетии, "американцы убежали, побросав оружие на миллионы долларов".Члены ОДКБ прислушаются к РоссииРоссия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, встречаясь в начале недели со своим коллегой из Венгрии. Евгений Бужинский отмечает, что прошлый опыт размещения американских баз в Средней Азии, в частности, в Кыргызстане, Узбекистане, ни к чему хорошему не привел.База ВВС, обслуживавшая контингент НАТО в Афганистане, была выведена из Кыргызстана в 2014 году, она располагалась на территории международного аэропорта "Манас"."В Кыргызстане США достаточно интенсивно использовали базу, сбрасывали отработанное топливо на близлежащие дома – вели себя не очень хорошо, но деньги платили", - вспоминает Бужинский.Американцы хотели, выходя из Афганистана, разместить часть своей инфраструктуры и вооружений, военнослужащих на территории соседних стран, чтобы при необходимости можно было оттуда наносить удары по территории Афганистана, если в республике ухудшится обстановка."Я думаю, что ни Кыргызстану, ни Узбекистану, ни Таджикистану это не нужно. Тем более, члены ОДКБ к мнению России прислушиваются, а Россия против размещения американских войск, потому что кроме обострения обстановки, ни к чему это не приведет", - подчеркнул генерал-лейтенант запаса.Возможен ли диалог с талибамиРассуждая о дальнейшем статусе талибов на международной арене, эксперт не исключает, что страны могут признать "Талибан"*."Талибы вполне способны самоорганизоваться и построить жесткое исламское государство без перегибов. Если они преодолеют внутренние разногласия, то смогут создать инклюзивное правительство с включением туда различных политических сил при, естественно, своем доминировании. Там и не встанет дело за признанием мирового сообщества", – считает Бужинский.Он отмечает, что дальнейший диалог стран с талибами будет зависеть от того, как будет проходить процесс внутриафганского урегулирования."Если талибы смогут продемонстрировать в течение полугода-года, что они могут цивилизованно общаться и с соседями, и со своими гражданами. Пусть это будет исламское государство, довольно радикальное, но без экстремизма. Я думаю, тогда пойдет процесс признания", - говорит эксперт.Как только произойдет признание, с "Талибана"* снимут клеймо террористической организации, считает Евгений Бужинский.*Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

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в мире, афганистан, талибан