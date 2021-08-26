Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210826/byudzhetniki-moldova-otpravlyayutsya-mini-kanikuly-44250805.html
Бюджетники в Молдове отправляются на мини-каникулы
Бюджетники в Молдове отправляются на мини-каникулы
Бюджетники в Молдове отправляются на мини-каникулы
2021-08-26T11:15+0300
2021-08-26T11:15+0300
общество
в молдове
молдова
кишинев
выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35502990_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_dfeb2e0094401b21c446e8c1784ee879.jpg
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. В четверг бюджетники работают последний день перед мини-каникулами, которые утвердили ранее в правительстве. Так, 27 августа - выходной день по случаю 30-летия независимости Молдовы. Затем следуют два выходных - 28 и 29 августа. 30 августа - выходной, как следует из решения кабмина, а 31 августа в стране отмечают День родного языка. Первый рабочий день после мини-каникул - 1 сентября.Для единиц реального сектора национальной экономики решение носит рекомендательный характер.
https://ru.sputnik.md/20210714/byudzhetniki-v-moldove-poluchili-mini-kanikuly-v-kontse-avgusta-35518357.html
молдова
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35502990_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_dd1e763356bcfb56c5e68c64ef314620.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, кишинев, выходные

Бюджетники в Молдове отправляются на мини-каникулы

11:15 26.08.2021
55
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Граждане Молдовы, работающие в бюджетной сфере, получат пять дней выходных.
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. В четверг бюджетники работают последний день перед мини-каникулами, которые утвердили ранее в правительстве.
"Для государственных органов и учреждений день 30 августа 2021 года считается днем ​​отдыха, а день 21 августа 2021 года - рабочим днем", - указывается в решении правительства.
Так, 27 августа - выходной день по случаю 30-летия независимости Молдовы. Затем следуют два выходных - 28 и 29 августа.
30 августа - выходной, как следует из решения кабмина, а 31 августа в стране отмечают День родного языка.
Первый рабочий день после мини-каникул - 1 сентября.
Офис - Sputnik Молдова, 1920, 14.07.2021
Общество
Бюджетники в Молдове получили мини-каникулы в конце августа
14 июля, 14:27
258
Для единиц реального сектора национальной экономики решение носит рекомендательный характер.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:30Ирина Влах вручила денежную помощь родственникам погибших от коронавируса врачей
11:15Бюджетники в Молдове отправляются на мини-каникулы
10:42Вблизи Чернобыльской АЭС открылось первое на Украине хранилище ядерных отходов
10:12В Молдове выпустили памятные монеты к 30-летию независимости
09:41Где в Кишиневе 26 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:30"Мы сделали историю" - "Шериф" о выходе в группу Лиги чемпионов
09:25Япония направила протест России из-за планируемых стрельб у Итурупа
09:00Степанюк: Молдове нужно лавировать между интересами России и Украины
08:45Мир за сутки: ракетами - по фрегату, обрушение дома и угроза теракта
08:30"Честные люди" в правительстве Молдовы: на что они способны
08:00Крылов: что Санду решила с Козаком
07:30"Первый дом": правительство выделило на программу еще 11,6 миллиона леев
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове заметно похолодает
00:01Погодные рекорды Молдовы 26 августа
ВчераФК "Шериф" впервые в истории прошел в групповую стадию Лиги чемпионов
ВчераВознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди увеличили
ВчераНа пути к новой жизни: афганские беженцы размещены на военной базе в Германии
ВчераМиллионы без обязательств: как кабмин Молдовы распорядится "щедрым подарком" от МВФ
ВчераКабмин одобрил регламент для восьми министерств: как будут работать ведомства
ВчераКурс валют на четверг: доллар растет в цене вслед за евро