https://ru.sputnik.md/20210826/byudzhetniki-moldova-otpravlyayutsya-mini-kanikuly-44250805.html

Бюджетники в Молдове отправляются на мини-каникулы

Бюджетники в Молдове отправляются на мини-каникулы

Бюджетники в Молдове отправляются на мини-каникулы

2021-08-26T11:15+0300

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общество

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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. В четверг бюджетники работают последний день перед мини-каникулами, которые утвердили ранее в правительстве. Так, 27 августа - выходной день по случаю 30-летия независимости Молдовы. Затем следуют два выходных - 28 и 29 августа. 30 августа - выходной, как следует из решения кабмина, а 31 августа в стране отмечают День родного языка. Первый рабочий день после мини-каникул - 1 сентября.Для единиц реального сектора национальной экономики решение носит рекомендательный характер.

https://ru.sputnik.md/20210714/byudzhetniki-v-moldove-poluchili-mini-kanikuly-v-kontse-avgusta-35518357.html

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