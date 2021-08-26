https://ru.sputnik.md/20210826/byudzhetniki-moldova-otpravlyayutsya-mini-kanikuly-44250805.html
Бюджетники в Молдове отправляются на мини-каникулы
Бюджетники в Молдове отправляются на мини-каникулы
Бюджетники в Молдове отправляются на мини-каникулы
2021-08-26T11:15+0300
2021-08-26T11:15+0300
2021-08-26T11:15+0300
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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. В четверг бюджетники работают последний день перед мини-каникулами, которые утвердили ранее в правительстве. Так, 27 августа - выходной день по случаю 30-летия независимости Молдовы. Затем следуют два выходных - 28 и 29 августа. 30 августа - выходной, как следует из решения кабмина, а 31 августа в стране отмечают День родного языка. Первый рабочий день после мини-каникул - 1 сентября.Для единиц реального сектора национальной экономики решение носит рекомендательный характер.
https://ru.sputnik.md/20210714/byudzhetniki-v-moldove-poluchili-mini-kanikuly-v-kontse-avgusta-35518357.html
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в молдове, молдова, кишинев, выходные
Бюджетники в Молдове отправляются на мини-каникулы
Граждане Молдовы, работающие в бюджетной сфере, получат пять дней выходных.
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. В четверг бюджетники работают последний день перед мини-каникулами, которые утвердили ранее в правительстве.
"Для государственных органов и учреждений день 30 августа 2021 года считается днем отдыха, а день 21 августа 2021 года - рабочим днем", - указывается в решении правительства.
Так, 27 августа - выходной день по случаю 30-летия независимости Молдовы. Затем следуют два выходных - 28 и 29 августа.
30 августа - выходной, как следует из решения кабмина, а 31 августа в стране отмечают День родного языка.
Первый рабочий день после мини-каникул - 1 сентября.
Для единиц реального сектора национальной экономики решение носит рекомендательный характер.