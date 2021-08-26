https://ru.sputnik.md/20210826/chestnye-lyudi-v-pravitelstve-moldovy-na-chto-oni-sposobny-44220409.html

"Честные люди" в правительстве Молдовы: на что они способны

"Честные люди" в правительстве Молдовы: на что они способны

На что способны честные люди в правительстве Молдовы

2021-08-26T08:30+0300

2021-08-26T08:30+0300

2021-08-26T08:30+0300

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Члены нового кабинета министров Молдовы взялись за массовые чистки в госаппарате с самого первого заседания правительства. Тогда всего за полчаса в отставку отправили пару десятков госсекретарей и руководителей нескольких госструктур. И на этом чистки не закончились.Почему после смены власти в Молдове чаще всего следуют серьезные кадровые перестановки в государственных структурах? Кто в Молдове может стать чиновником без особых усилий? Насколько длинной у PAS должна быть "скамейка запасных"? Эти и другие вопросы - в интервью с бывшим вице-премьером Молдовы, экс-министром экономики Александром Муравским.

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2021

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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