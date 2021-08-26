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"Честные люди" в правительстве Молдовы: на что они способны
"Честные люди" в правительстве Молдовы: на что они способны
На что способны честные люди в правительстве Молдовы
2021-08-26T08:30+0300
2021-08-26T08:30+0300
2021-08-26T08:30+0300
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Члены нового кабинета министров Молдовы взялись за массовые чистки в госаппарате с самого первого заседания правительства. Тогда всего за полчаса в отставку отправили пару десятков госсекретарей и руководителей нескольких госструктур. И на этом чистки не закончились.Почему после смены власти в Молдове чаще всего следуют серьезные кадровые перестановки в государственных структурах? Кто в Молдове может стать чиновником без особых усилий? Насколько длинной у PAS должна быть "скамейка запасных"? Эти и другие вопросы - в интервью с бывшим вице-премьером Молдовы, экс-министром экономики Александром Муравским.
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Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
молдова, политика, в молдове, утро на sputnik’e, видео
"Честные люди" в правительстве Молдовы: на что они способны
В министерствах и ведомствах Молдовы – кадровые чистки, к чему они приведут? Об этом – в программе "Утро на Sputnik'е".
Члены нового кабинета министров Молдовы взялись за массовые чистки в госаппарате с самого первого заседания правительства. Тогда всего за полчаса в отставку отправили пару десятков госсекретарей и руководителей нескольких госструктур. И на этом чистки не закончились.
Ранее, прежде досрочных парламентских выборов, президент Молдовы Майя Санду заявляла, что в государственных ведомствах следует сменить чиновников, в отношении которых есть подозрения в коррупционных действиях, и заменить их на "честных" людей. Правда, неизвестно, кто именно будет определять эту пресловутую честность.
Почему после смены власти в Молдове чаще всего следуют серьезные кадровые перестановки в государственных структурах? Кто в Молдове может стать чиновником без особых усилий? Насколько длинной у PAS должна быть "скамейка запасных"? Эти и другие вопросы - в интервью с бывшим вице-премьером Молдовы, экс-министром экономики Александром Муравским.