https://ru.sputnik.md/20210826/covid-19-moldova-44272244.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 в Молдове за сутки
Сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове за сутки
2021-08-26T18:30+0300
2021-08-26T18:30+0300
2021-08-26T18:30+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 497 новых случаев инфицирования COVID-19, среди которых 408 невакцинированных граждан. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечено 19 случаев импорта инфекции: пять случаев из Германии, три из Украины, по два из Франции, Ирландии, Израиля, Румынии, по одному из Италии, Черногории и Турции.Общее число случаев заражения в стране достигло 266 314.За минувшие сутки проведено 6311 тестов.Выявлено семь случаев заражения среди медицинских работников: один – у врача, шесть – у медсестер.В то же время за сутки выздоровело 292 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 256 283.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло четыре человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 6384.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210826/nemerenko-sobiraetsya-reshat-problemu-uchiteley-44262734.html
https://ru.sputnik.md/20210826/pochemu-shkolakh-moldova-lineyki-44261491.html
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в молдове, молдова, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 в Молдове за сутки
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 497 новых случаев инфицирования COVID-19, среди которых 408 невакцинированных граждан. Такие данные представили в Минздраве в четверг.
Отмечено 19 случаев импорта инфекции: пять случаев из Германии, три из Украины, по два из Франции, Ирландии, Израиля, Румынии, по одному из Италии, Черногории и Турции.
Общее число случаев заражения в стране достигло 266 314.
За минувшие сутки проведено 6311 тестов.
Выявлено семь случаев заражения среди медицинских работников: один – у врача, шесть – у медсестер.
Всего в больницах находятся 904 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 43 (из них два подключены к аппаратам ИВЛ).
В то же время за сутки выздоровело 292 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 256 283.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло четыре человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 6384.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.