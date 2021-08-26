https://ru.sputnik.md/20210826/den-nezavisimosti-perekroyut-ves-tsentr-kishinev-44256220.html

Во время военного парада перекроют почти весь центр Кишинева: список улиц

Во время военного парада перекроют почти весь центр Кишинева: список улиц

Список перекрытых улиц в Кишиневе в День независимости

2021-08-26T12:51+0300

2021-08-26T12:51+0300

2021-08-26T13:01+0300

общество

в молдове

молдова

примэрия кишинева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/04/35366512_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e6ae3690735c539fd4f2446c59bbf205.jpg

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. С 26 по 28 августа в Молдове пройдет 181 мероприятие. Из них 85 посвящены 30-летию независимости государства, заявил на брифинге в четверг заместитель главы Национального инспектората общественного порядка Алексей Гросу.По его словам, самые масштабные события дня будут достаточно короткими по времени, гражданам рекомендуется учитывать рекомендации полиции. Также Гросу отметил, что в связи с проведением парада с 10.00 до 11.00 было принято решение перекрыть основные улицы в центре Кишинева. Гражданам рекомендуется в этот день не парковать авто в центре города, чтобы не загромождать улицы. Кроме того, будут временно перенаправлены на свободные улицы следующие маршруты общественного транспорта: троллейбусы №1, 4, 5,8, 22, 30, 31, 34 и автобусы № 9, 46, 11 и 5.Какие улицы города перекроют во время парада:По данным полиции, все участники военного парада были провакцинированы. Также в ведомстве уточнили, что в праздничные дни общественный порядок в стране будут обеспечивать более пяти тысяч полицейских.

https://ru.sputnik.md/20210824/repetitsiya-parada-na-neskolko-dney-v-kishineve-perekroyut-tsentr-goroda-44183095.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, примэрия кишинева