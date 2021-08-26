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Во время военного парада перекроют почти весь центр Кишинева: список улиц
12:51 26.08.2021 (обновлено: 13:01 26.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausМашина полиции
© Sputnik / Mihai Caraus
В Генинспекторате полиции рассказали, как правоохранители будут обеспечивать порядок стране в День независимости.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. С 26 по 28 августа в Молдове пройдет 181 мероприятие. Из них 85 посвящены 30-летию независимости государства, заявил на брифинге в четверг заместитель главы Национального инспектората общественного порядка Алексей Гросу.
"Страну посещает большое количество иностранных гостей, а также официальные делегации. Будут введены дополнительные меры безопасности для организации всех этих событий", - заявил Гросу.
По его словам, самые масштабные события дня будут достаточно короткими по времени, гражданам рекомендуется учитывать рекомендации полиции.
Также Гросу отметил, что в связи с проведением парада с 10.00 до 11.00 было принято решение перекрыть основные улицы в центре Кишинева. Гражданам рекомендуется в этот день не парковать авто в центре города, чтобы не загромождать улицы.
Кроме того, будут временно перенаправлены на свободные улицы следующие маршруты общественного транспорта: троллейбусы №1, 4, 5,8, 22, 30, 31, 34 и автобусы № 9, 46, 11 и 5.
Какие улицы города перекроют во время парада:
парк у Кафедрального собора;
парк Штефана чел Маре;
проспект Штефана чел Маре от ул. Михая Витязула до ул. Измаильской;
ул. Букурешть от проспекта Дачия до ул. Сергей Лазо;
ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони от ул. Митрополита Дософтея до ул. Букурешть;
ул. Влайку Пыркэлаба от ул. Колумна до ул. Букурешть;
ул. Сфатул Цэрий от ул. Митрополита Дософтея до ул. Букурешть;
ул. Марии чеботарь от ул. Митрополита Дософтея до ул. Букурешть;
ул. 31 Августа от Сфатул Цэрий до ул. Влайку Пыркэлаба;
ул. Митрополита Варлаама от ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони до ул. Михая Эминеску;
ул. Александра Пушкина от ул. Букурешть до ул. Митрополита Варлаама;
ул. Вероники Микле от ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони до ул. Влайку Пыркэлаба.
По данным полиции, все участники военного парада были провакцинированы.
Также в ведомстве уточнили, что в праздничные дни общественный порядок в стране будут обеспечивать более пяти тысяч полицейских.