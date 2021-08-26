https://ru.sputnik.md/20210826/dtp-ukraine-44269600.html

МИДЕИ: гражданка Молдовы пострадала в ДТП на Украине

МИДЕИ: гражданка Молдовы пострадала в ДТП на Украине

Видео Граждане Молдовы и России пострадали в ДТП под Черниговом

2021-08-26T19:08+0300

2021-08-26T19:08+0300

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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Гражданка Молдовы пострадала в аварии в Черниговской области Украины, об этом сообщили в четверг в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Как отметили в ведомстве, ДТП произошло 26 августа в 5.40 утра, в 90 километрах от Киева. Гражданка Молдовы находилась в автобусе, следовавшем в Россию. В транспортном средстве также были граждане РФ. "В результате столкновения пострадало два человека: гражданки Молдовы и России, обе получили легкие травмы. Они получили консультацию врачей и отказались от госпитализации", – говорится в сообщении МИДЕИ. В министерстве уточнили, что представители ведомства находятся на связи с коллегами на Украине и сотрудниками правоохранительных органов. В МИДЕИ добавили, что все граждане, угодившие в ДТП, получили другой транспорт и продолжили путь в Россию.

https://ru.sputnik.md/20210825/midei-perevernuvshemsya-avtobuse-kiev-44221553.html

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в мире, украина, россия, молдова, мидеи, дтп