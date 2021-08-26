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От Москвы до Эмиратов: эксперты – о победе "Шерифа" над загребским "Динамо"
От Москвы до Эмиратов: эксперты – о победе "Шерифа" над загребским "Динамо"
От Москвы до Эмиратов: эксперты – о победе "Шерифа" над Загребом
2021-08-26T17:41+0300
2021-08-26T17:56+0300
спорт
фк "шериф"
лига чемпионов
футбол
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ТИРАСПОЛЬ, 26 авг – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Бывший наставник тираспольского "Шерифа" хорват Зоран Зекич следил за игрой в студии загребского телевидения. После эфира тренер дал свой комментарий корреспонденту Sputnik."Все было ясно в первой игре, когда "Шериф" просто "разорвал" "Динамо" Загреб. Ответная игра уже ничего не значила. Много проблем в хорватской команде сейчас. И продали Лавро Майера за 15 миллионов евро. Еще Кристиян Якич уедет, наверное.Словенский защитник Мирал Самарджич, несмотря на балканское происхождение, болел за "Шериф" – все-таки четыре года играл в составе желто-черных. Самарджич считает, что в группе Лиги чемпионов у лидера молдавского футбола не много шансов."Я смотрел все игры. "Шериф" удивил меня. Кто-то говорит, что незаслуженно они прошли дальше. Есть мнение, что не может молдавская команда играть в Лиге чемпионов. А я очень рад, что в Тирасполь придет, наконец, большой футбол и люди будут радоваться этому. Знаете, когда я играл в тираспольском "Шерифе", это был мой второй дом. Там осталось много друзей и знакомых. Всем желаю отличной еврокубковой осени. Участие в группе такого турнира – уже успех", – отметил игрок Лиги Персидского залива ОАЭ Самарджич.Тренер детской команды "Формула Химки" Игорь Патратий в восторге от игры "Шерифа". Как и все фаны желто-черных, он рассчитывает на хороший жребий."Шериф" – в четвертой корзине. Против него будут играть самые сильные клубы. Если спросить меня, я жду ПСЖ, "Баварию", "Челси". Это была моя мечта детства, чтобы приехали топовые клубы в Тирасполь. Я ходил на все матчи "Шерифа" в еврокубках и постоянно ждал чуда. А сейчас я живу в Москве и, наверное, придется ездить за этим чудом в Тирасполь. Хотя мы с другом собирались за "Спартаком" следить в Лиге чемпионов. Вот такая ирония", – рассказал Патратий.Футболисты и фаны – в предвкушении сумасшедшей еврокубковой осени. Соперники определятся в четверг вечером.
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фк "шериф", лига чемпионов, футбол

От Москвы до Эмиратов: эксперты – о победе "Шерифа" над загребским "Динамо"

17:41 26.08.2021 (обновлено: 17:56 26.08.2021)
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© Sputnik / Sorokopud Julia"Шериф" и "Динамо" Загреб
Шериф и Динамо Загреб - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Мы собрали разные мнения о прорыве молдавского клуба в группу Лиги чемпионов.
ТИРАСПОЛЬ, 26 авг – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Бывший наставник тираспольского "Шерифа" хорват Зоран Зекич следил за игрой в студии загребского телевидения. После эфира тренер дал свой комментарий корреспонденту Sputnik.
© Photo : ФК "Шериф"Зоран Зекич
Зоран Зекич - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Зоран Зекич
© Photo : ФК "Шериф"
"Все было ясно в первой игре, когда "Шериф" просто "разорвал" "Динамо" Загреб. Ответная игра уже ничего не значила. Много проблем в хорватской команде сейчас. И продали Лавро Майера за 15 миллионов евро. Еще Кристиян Якич уедет, наверное.

"Шериф" заслужил группу. Я уверен, что он еще возьмет очки в Лиге чемпионов. Тираспольский клуб будет достойным соперником каждой команде в групповом этапе. Очевидно – у "Шерифа" есть идея, как играть. Это современная команда, скоростная. Очень хороший тренер, опытный. У Вернидуба были успехи в еврокубках. Не скажу, что здесь, в Европе, изменилось мнение о молдавском футболе. Но мнение о "Шерифе" теперь другое. Тираспольский клуб на волне. Поздравляю", – заявил Зоран Зекич.

Словенский защитник Мирал Самарджич, несмотря на балканское происхождение, болел за "Шериф" – все-таки четыре года играл в составе желто-черных. Самарджич считает, что в группе Лиги чемпионов у лидера молдавского футбола не много шансов.
© Photo : ФК "Шериф"Мирал Самарджич
Мирал Самарджич - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Мирал Самарджич
© Photo : ФК "Шериф"
"Я смотрел все игры. "Шериф" удивил меня. Кто-то говорит, что незаслуженно они прошли дальше. Есть мнение, что не может молдавская команда играть в Лиге чемпионов. А я очень рад, что в Тирасполь придет, наконец, большой футбол и люди будут радоваться этому. Знаете, когда я играл в тираспольском "Шерифе", это был мой второй дом. Там осталось много друзей и знакомых. Всем желаю отличной еврокубковой осени. Участие в группе такого турнира – уже успех", – отметил игрок Лиги Персидского залива ОАЭ Самарджич.
Тренер детской команды "Формула Химки" Игорь Патратий в восторге от игры "Шерифа". Как и все фаны желто-черных, он рассчитывает на хороший жребий.
© Photo : предоставил Игорь ПатратийИгорь Патратий коллекционирует футболки соперников "Шерифа"
Игорь Патратий коллекционирует футболки соперников Шерифа - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Игорь Патратий коллекционирует футболки соперников "Шерифа"
© Photo : предоставил Игорь Патратий
"Шериф" – в четвертой корзине. Против него будут играть самые сильные клубы. Если спросить меня, я жду ПСЖ, "Баварию", "Челси". Это была моя мечта детства, чтобы приехали топовые клубы в Тирасполь. Я ходил на все матчи "Шерифа" в еврокубках и постоянно ждал чуда. А сейчас я живу в Москве и, наверное, придется ездить за этим чудом в Тирасполь. Хотя мы с другом собирались за "Спартаком" следить в Лиге чемпионов. Вот такая ирония", – рассказал Патратий.
Футболисты и фаны – в предвкушении сумасшедшей еврокубковой осени. Соперники определятся в четверг вечером.
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