https://ru.sputnik.md/20210826/eksperty-sherif-44268729.html

От Москвы до Эмиратов: эксперты – о победе "Шерифа" над загребским "Динамо"

От Москвы до Эмиратов: эксперты – о победе "Шерифа" над загребским "Динамо"

От Москвы до Эмиратов: эксперты – о победе "Шерифа" над Загребом

2021-08-26T17:41+0300

2021-08-26T17:41+0300

2021-08-26T17:56+0300

спорт

фк "шериф"

лига чемпионов

футбол

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ТИРАСПОЛЬ, 26 авг – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Бывший наставник тираспольского "Шерифа" хорват Зоран Зекич следил за игрой в студии загребского телевидения. После эфира тренер дал свой комментарий корреспонденту Sputnik."Все было ясно в первой игре, когда "Шериф" просто "разорвал" "Динамо" Загреб. Ответная игра уже ничего не значила. Много проблем в хорватской команде сейчас. И продали Лавро Майера за 15 миллионов евро. Еще Кристиян Якич уедет, наверное.Словенский защитник Мирал Самарджич, несмотря на балканское происхождение, болел за "Шериф" – все-таки четыре года играл в составе желто-черных. Самарджич считает, что в группе Лиги чемпионов у лидера молдавского футбола не много шансов."Я смотрел все игры. "Шериф" удивил меня. Кто-то говорит, что незаслуженно они прошли дальше. Есть мнение, что не может молдавская команда играть в Лиге чемпионов. А я очень рад, что в Тирасполь придет, наконец, большой футбол и люди будут радоваться этому. Знаете, когда я играл в тираспольском "Шерифе", это был мой второй дом. Там осталось много друзей и знакомых. Всем желаю отличной еврокубковой осени. Участие в группе такого турнира – уже успех", – отметил игрок Лиги Персидского залива ОАЭ Самарджич.Тренер детской команды "Формула Химки" Игорь Патратий в восторге от игры "Шерифа". Как и все фаны желто-черных, он рассчитывает на хороший жребий."Шериф" – в четвертой корзине. Против него будут играть самые сильные клубы. Если спросить меня, я жду ПСЖ, "Баварию", "Челси". Это была моя мечта детства, чтобы приехали топовые клубы в Тирасполь. Я ходил на все матчи "Шерифа" в еврокубках и постоянно ждал чуда. А сейчас я живу в Москве и, наверное, придется ездить за этим чудом в Тирасполь. Хотя мы с другом собирались за "Спартаком" следить в Лиге чемпионов. Вот такая ирония", – рассказал Патратий.Футболисты и фаны – в предвкушении сумасшедшей еврокубковой осени. Соперники определятся в четверг вечером.

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фк "шериф", лига чемпионов, футбол