https://ru.sputnik.md/20210826/irina-vlakh-vruchila-denezhnuyu-pomoshch-pogibshim-ot-koronavirusa-vracham-44251361.html
Ирина Влах вручила денежную помощь родственникам погибших от коронавируса врачей
Ирина Влах вручила денежную помощь родственникам погибших от коронавируса врачей
Ирина Влах вручила денежную помощь погибшим от коронавируса врачам
2021-08-26T11:30+0300
2021-08-26T11:30+0300
2021-08-26T11:30+0300
коронавирус
в молдове
врачи
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Глава (башкан) Гагаузской автономии встретилась в четверг с с членами семей медицинских работников, скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает пресс-служба главы автономии. Башкан выразила соболезнования родным и близким медицинских работников, которые пожертвовали собой в борьбе за жизнь и здоровье жителей Гагаузии.По инициативе властей Гагаузии семьям погибших медицинских работников выделена материальная помощь в размере 50 тысяч леев, а семьям с несовершеннолетними детьми – 100 тысяч леев. В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Башкан вручила материальную помощь сыну медсестры из села Бешгиоз и супругу врача из муниципия Чадыр-Лунга.С начала эпидемии от COVID-19 в Гагаузии скончались 13 медработников.
https://ru.sputnik.md/20210812/irina-vlakh-provela-soveschanie-po-teme-vaktsinatsii-v-gagauzii-43835176.html
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Ирина Каруш
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в молдове, врачи
Ирина Влах вручила денежную помощь родственникам погибших от коронавируса врачей
Глава Гагаузской автономии встретилась с членами семей медиков, скончавшихся от коронавируса.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Глава (башкан) Гагаузской автономии встретилась в четверг с с членами семей медицинских работников, скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает пресс-служба главы автономии.
Башкан выразила соболезнования родным и близким медицинских работников, которые пожертвовали собой в борьбе за жизнь и здоровье жителей Гагаузии.
"Медицинские работники - герои нашего времени. Пандемия - настоящая война, забирающая жизни. Сейчас мы все должны включиться в кампанию убеждения людей вакцинироваться. Вакцинироваться - это социальная ответственность", - заявила Ирина Влах.
По инициативе властей Гагаузии семьям погибших медицинских работников выделена материальная помощь в размере 50 тысяч леев, а семьям с несовершеннолетними детьми – 100 тысяч леев.
В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Башкан вручила материальную помощь сыну медсестры из села Бешгиоз и супругу врача из муниципия Чадыр-Лунга.
С начала эпидемии от COVID-19 в Гагаузии скончались 13 медработников.