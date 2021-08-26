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Ирина Влах вручила денежную помощь родственникам погибших от коронавируса врачей
Ирина Влах вручила денежную помощь родственникам погибших от коронавируса врачей
Ирина Влах вручила денежную помощь погибшим от коронавируса врачам
2021-08-26T11:30+0300
2021-08-26T11:30+0300
коронавирус
в молдове
врачи
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Глава (башкан) Гагаузской автономии встретилась в четверг с с членами семей медицинских работников, скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает пресс-служба главы автономии. Башкан выразила соболезнования родным и близким медицинских работников, которые пожертвовали собой в борьбе за жизнь и здоровье жителей Гагаузии.По инициативе властей Гагаузии семьям погибших медицинских работников выделена материальная помощь в размере 50 тысяч леев, а семьям с несовершеннолетними детьми – 100 тысяч леев. В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Башкан вручила материальную помощь сыну медсестры из села Бешгиоз и супругу врача из муниципия Чадыр-Лунга.С начала эпидемии от COVID-19 в Гагаузии скончались 13 медработников.
https://ru.sputnik.md/20210812/irina-vlakh-provela-soveschanie-po-teme-vaktsinatsii-v-gagauzii-43835176.html
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в молдове, врачи

Ирина Влах вручила денежную помощь родственникам погибших от коронавируса врачей

11:30 26.08.2021
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© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаГлава Гагаузии, Ирина Влах, приняла группу наблюдателей ОБСЕ
Глава Гагаузии, Ирина Влах, приняла группу наблюдателей ОБСЕ - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Глава Гагаузской автономии встретилась с членами семей медиков, скончавшихся от коронавируса.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Глава (башкан) Гагаузской автономии встретилась в четверг с с членами семей медицинских работников, скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает пресс-служба главы автономии.
Башкан выразила соболезнования родным и близким медицинских работников, которые пожертвовали собой в борьбе за жизнь и здоровье жителей Гагаузии.
"Медицинские работники - герои нашего времени. Пандемия - настоящая война, забирающая жизни. Сейчас мы все должны включиться в кампанию убеждения людей вакцинироваться. Вакцинироваться - это социальная ответственность", - заявила Ирина Влах.
По инициативе властей Гагаузии семьям погибших медицинских работников выделена материальная помощь в размере 50 тысяч леев, а семьям с несовершеннолетними детьми – 100 тысяч леев.
Башкан Гагаузии Ирина Влах - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
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Ирина Влах провела совещание по теме вакцинации в Гагаузии
12 августа, 12:50
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В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Башкан вручила материальную помощь сыну медсестры из села Бешгиоз и супругу врача из муниципия Чадыр-Лунга.
С начала эпидемии от COVID-19 в Гагаузии скончались 13 медработников.
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