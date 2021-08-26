https://ru.sputnik.md/20210826/irina-vlakh-vruchila-denezhnuyu-pomoshch-pogibshim-ot-koronavirusa-vracham-44251361.html

Ирина Влах вручила денежную помощь родственникам погибших от коронавируса врачей

Ирина Влах вручила денежную помощь родственникам погибших от коронавируса врачей

Ирина Влах вручила денежную помощь погибшим от коронавируса врачам

2021-08-26T11:30+0300

2021-08-26T11:30+0300

2021-08-26T11:30+0300

коронавирус

в молдове

врачи

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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Глава (башкан) Гагаузской автономии встретилась в четверг с с членами семей медицинских работников, скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает пресс-служба главы автономии. Башкан выразила соболезнования родным и близким медицинских работников, которые пожертвовали собой в борьбе за жизнь и здоровье жителей Гагаузии.По инициативе властей Гагаузии семьям погибших медицинских работников выделена материальная помощь в размере 50 тысяч леев, а семьям с несовершеннолетними детьми – 100 тысяч леев. В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Башкан вручила материальную помощь сыну медсестры из села Бешгиоз и супругу врача из муниципия Чадыр-Лунга.С начала эпидемии от COVID-19 в Гагаузии скончались 13 медработников.

https://ru.sputnik.md/20210812/irina-vlakh-provela-soveschanie-po-teme-vaktsinatsii-v-gagauzii-43835176.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в молдове, врачи