https://ru.sputnik.md/20210826/kabul-vzryv-44272631.html

Около аэропорта Кабула прогремели два взрыва

Около аэропорта Кабула прогремели два взрыва

Около аэропорта Кабула прогремели два взрыва

2021-08-26T18:42+0300

2021-08-26T18:42+0300

2021-08-26T18:42+0300

взрыв

афганистан

кабул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44267740_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_550c84b9ef21f52300e29ed1bb225703.jpg

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Два взрыва с интервалом примерно в час прогремели в четверг возле аэропорта Кабула.Причиной первого стала атака террориста-смертника, сообщает РИА Новости. По данным СМИ, он был сторонником ИГ*. Жертвами взрыва стали не менее 13 человек, в том числе и дети, есть раненые среди талибов и американских военнослужащих. Всего пострадали более 50 человек.Как рассказал источник агентства, десять тел погибших и более 15 пострадавших доставили в больницу.Второй взрыв возе аэропорта Кабула произошел примерно через час после первого.По данным телеканала Fox, инцидент произошел у расположенного рядом отеля, где собирались американцы.*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

кабул

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

взрыв, афганистан, кабул