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Около аэропорта Кабула прогремели два взрыва
Около аэропорта Кабула прогремели два взрыва
Около аэропорта Кабула прогремели два взрыва
2021-08-26T18:42+0300
2021-08-26T18:42+0300
взрыв
афганистан
кабул
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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Два взрыва с интервалом примерно в час прогремели в четверг возле аэропорта Кабула.Причиной первого стала атака террориста-смертника, сообщает РИА Новости. По данным СМИ, он был сторонником ИГ*. Жертвами взрыва стали не менее 13 человек, в том числе и дети, есть раненые среди талибов и американских военнослужащих. Всего пострадали более 50 человек.Как рассказал источник агентства, десять тел погибших и более 15 пострадавших доставили в больницу.Второй взрыв возе аэропорта Кабула произошел примерно через час после первого.По данным телеканала Fox, инцидент произошел у расположенного рядом отеля, где собирались американцы.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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взрыв, афганистан, кабул

Около аэропорта Кабула прогремели два взрыва

18:42 26.08.2021
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© Photo : Telegram / Police frequencyВзрыв в аэропорту Кабула
Взрыв в аэропорту Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Photo : Telegram / Police frequency
В результате взрывов возле аэропорта Кабула погибло не менее десяти человек.
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Два взрыва с интервалом примерно в час прогремели в четверг возле аэропорта Кабула.
Причиной первого стала атака террориста-смертника, сообщает РИА Новости. По данным СМИ, он был сторонником ИГ*. Жертвами взрыва стали не менее 13 человек, в том числе и дети, есть раненые среди талибов и американских военнослужащих. Всего пострадали более 50 человек.
Как рассказал источник агентства, десять тел погибших и более 15 пострадавших доставили в больницу.
"Мы можем подтвердить, взрыв рядом с воротами Abbey снаружи аэропорта Кабула привел к неизвестному количеству жертв", — написал в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Второй взрыв возе аэропорта Кабула произошел примерно через час после первого.
По данным телеканала Fox, инцидент произошел у расположенного рядом отеля, где собирались американцы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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