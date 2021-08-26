https://ru.sputnik.md/20210826/kakuyu-odezhdu-shkolnikam-vybirat-nelzya-rekomendatsii-pediatra-44248499.html

Какую одежду школьникам выбирать нельзя: рекомендации педиатра

Какую одежду школьникам выбирать нельзя: рекомендации педиатра

Какую одежду и обувь лучше выбирать для школьников

2021-08-26T12:00+0300

2021-08-26T12:00+0300

2021-08-26T12:00+0300

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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Основное внимание при выборе одежды для школьников родители должны уделить ее удобству, при этом жаркая, тесная форма из ненатуральных тканей, дорогие вещи, а также тапочки, балетки, кеды - не лучший вариант одежды и обуви для школы, сообщил РИА Новости главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.Эксперт уточнил, что верхняя одежда должна быть легкой в уходе. Если ребенок ходит в школу и обратно самостоятельно, особенно в темное время, обязательно необходимо поместить на верхнюю одежду светоотражающие наклейки или нашивки, оптимально – на боковой поверхности плеча. Должное внимание нужно уделить и выбору обуви – легкой, удобной, из натуральных материалов, снабженной супинатором. "Тапочки, балетки, кеды – не лучший вариант сменной обуви. Для занятий физкультурой оптимальный вариант - кроссовки", - отмечает эксперт.Чтобы избежать травм, если ребенок не очень хорошо умеет шнуровать обувь, лучше остановить выбор на моделях на липучках. Уличная обувь должна соответствовать сезону, хорошо чиститься, легко сниматься и одеваться, - добавил врач.

https://ru.sputnik.md/20210825/reshenie-spetskomissii-kishinev-kak-budut-uchitsya-deti-44235885.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, школьники, форма