https://ru.sputnik.md/20210826/kakuyu-odezhdu-shkolnikam-vybirat-nelzya-rekomendatsii-pediatra-44248499.html
Какую одежду школьникам выбирать нельзя: рекомендации педиатра
Какую одежду школьникам выбирать нельзя: рекомендации педиатра
Какую одежду и обувь лучше выбирать для школьников
2021-08-26T12:00+0300
2021-08-26T12:00+0300
2021-08-26T12:00+0300
общество
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школьники
форма
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Основное внимание при выборе одежды для школьников родители должны уделить ее удобству, при этом жаркая, тесная форма из ненатуральных тканей, дорогие вещи, а также тапочки, балетки, кеды - не лучший вариант одежды и обуви для школы, сообщил РИА Новости главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.Эксперт уточнил, что верхняя одежда должна быть легкой в уходе. Если ребенок ходит в школу и обратно самостоятельно, особенно в темное время, обязательно необходимо поместить на верхнюю одежду светоотражающие наклейки или нашивки, оптимально – на боковой поверхности плеча. Должное внимание нужно уделить и выбору обуви – легкой, удобной, из натуральных материалов, снабженной супинатором. "Тапочки, балетки, кеды – не лучший вариант сменной обуви. Для занятий физкультурой оптимальный вариант - кроссовки", - отмечает эксперт.Чтобы избежать травм, если ребенок не очень хорошо умеет шнуровать обувь, лучше остановить выбор на моделях на липучках. Уличная обувь должна соответствовать сезону, хорошо чиститься, легко сниматься и одеваться, - добавил врач.
https://ru.sputnik.md/20210825/reshenie-spetskomissii-kishinev-kak-budut-uchitsya-deti-44235885.html
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в мире, школьники, форма
Какую одежду школьникам выбирать нельзя: рекомендации педиатра
Главный педиатр Москвы дал рекомендации родителям школьников по выбору одежды для детей.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik.
Основное внимание при выборе одежды для школьников родители должны уделить ее удобству, при этом жаркая, тесная форма из ненатуральных тканей, дорогие вещи, а также тапочки, балетки, кеды - не лучший вариант одежды и обуви для школы, сообщил РИА Новости
главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов
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"Поскольку ребенок будет проводить в форме по пять, а то и по 10 часов, одежда должна быть максимально комфортной, не тесной, не жаркой. Выбирайте натуральные ткани. Приобретите несколько комплектов и комбинаций одежды, не стоит покупать дорогие вещи. Лучше выбирать форму вместе с ребенком, ведь она должна ему нравиться", - рассказал Османов.
Эксперт уточнил, что верхняя одежда должна быть легкой в уходе. Если ребенок ходит в школу и обратно самостоятельно, особенно в темное время, обязательно необходимо поместить на верхнюю одежду светоотражающие наклейки или нашивки, оптимально – на боковой поверхности плеча.
Должное внимание нужно уделить и выбору обуви – легкой, удобной, из натуральных материалов, снабженной супинатором. "Тапочки, балетки, кеды – не лучший вариант сменной обуви. Для занятий физкультурой оптимальный вариант - кроссовки", - отмечает эксперт.
Чтобы избежать травм, если ребенок не очень хорошо умеет шнуровать обувь, лучше остановить выбор на моделях на липучках. Уличная обувь должна соответствовать сезону, хорошо чиститься, легко сниматься и одеваться, - добавил врач.