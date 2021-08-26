https://ru.sputnik.md/20210826/kurs-valyut-44277156.html

Курс валют на шесть дней: как будут торговаться евро и доллар

Курс валют на шесть дней: как будут торговаться евро и доллар

Курс валют на шесть дней: как будут торговаться евро и доллар

2021-08-26T22:15+0300

2021-08-26T22:15+0300

2021-08-26T22:15+0300

курс валют

молдавский лей

доллар

евро

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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 1 сентября. Евро и доллар продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.Доллар подорожает на бан, и будет стоить в среду 17,7087 лея.Евро подорожает на семь банов и закрепится на уровне 20,8529 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть.Что касается остальных валют, то 1 сентября немного потеряет российский рубль, который разместится на уровне 0,2392 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6605 лея. Румынский лей подорожает до 4,2288 в пересчете на национальную валюту.На протяжении последних дней лета, с 26 по 31 августа Нацбанк будет сохранять один и тот же курс. Доллар будет стоить 17,6992 лея, евро останется на уровне 20,7896 лея, российский рубль – 0,2401 лея, украинская гривна – 0,6623 лея, румынский лей сохранит цену 4,2183 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20210808/pravitelstvo-dengi-43705109.html

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2021

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курс валют, молдавский лей, доллар, евро