https://ru.sputnik.md/20210826/kurs-vlast-44278168.html

Внешняя политика Молдовы: какого курса будет придерживаться власть

Внешняя политика Молдовы: какого курса будет придерживаться власть

Внешняя политика Молдовы: какого курса будет придерживаться власть

2021-08-26T22:43+0300

2021-08-26T22:43+0300

2021-08-26T22:43+0300

радио

в молдове

россия

запад

торговля

европейский союз

внешняя политика

восток

ион кику

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Руководству Молдовы необходимо постараться вести сбалансированную внешнюю политику. Такое мнение озвучил в интервью Sputnik Молдова экс-премьер Молдовы Ион Кику. "Не надо дружить с кем-то против кого-то. Хотя я уже видел на этой неделе некоторые действия, которые как раз говорят об обратном, но, надеюсь, что после этого сразу последует балансировка в сторону других партнеров", – сказал Кику.По его мнению, Молдова находится в ситуации, когда нужно находить общий язык и вести диалог со всеми стратегическими партнерами – и с Западом, и с Россией, и с Китаем, и с Турцией. Он выразил надежду, что новая власть сделает это. Экс-премьер признал, что в Молдове действительно есть прямая взаимосвязь между отношениями политическими и экономическими.Бывший глава молдавского правительства отметил, что пока отечественная сельхозпродукция очень медленно проникает на рынки Евросоюза. "К примеру, яблоки. У нас сумасшедшая конкуренция с польскими производителями", – уточнил экс-премьер.Собеседник обратил внимание на то, что в страны СНГ Молдова экспортирует яблок минимум на два миллиарда леев. "Многие аграрии вложились в сады, в технологии и так далее. Если они потеряют эти рынки сбыта, то будет большая проблема. То есть нам надо стараться со всеми странами строить отношения", – добавил Кику.Одно из первых испытаний правительства Натальи ГаврилицыКак считает Кику, одним из первых испытаний для кабинета министров станет договор на поставку российского природного газа."Этот контракт был заключен очень давно и каждый раз продлевается. У нас хорошая формула. У нас есть преимущество, что еще пользуемся ценами, которые были раньше. Но уже с 1 октября они изменятся. Но всегда есть пространство для переговоров с тем же "Газпромом". И здесь очень важно иметь хотя бы возможность для диалога", – отметил экс-премьер.Кику надеется, что политика властей будет сбалансированной и на практике, а не только на словах.Участие Санду в саммите "Крымская платформа"Экс-премьер прокомментировал и участие президента Молдовы в саммите "Крымская платформа", который прошел в Киеве в начале этой недели."Да, президент решила принять участие в этом мероприятии, и это, как говорится, ее право. Но надо понимать, что практически этот формат как-то означает позиционирование страны против Российской Федерации. Само участие – это, конечно, не грех. Но я, к примеру, сожалею, что, пользуясь такой трибуной, к примеру, президент не отметила нашу проблему, связанную с Приднестровьем", – отметил Кику.По его мнению, все эти действия необходимо тщательно анализировать.Санду прокомментировала свое участие в "Крымской платформе">>>Напомним, 23 и 24 августа президент Молдовы принимала участие в саммите "Крымская платформа", который проходил в Киеве. В мероприятии приняли участие также лидеры еще нескольких государств.В своем заявлении Санду выразила поддержку Украине и выступила за сохранение порядка в регионе и мирное урегулирование всех вопросов. "Крым — это Украина, а его незаконная аннексия — это очевидное нарушение норм международного права", – заявила президент Молдовы.Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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2021

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в молдове, россия, запад, торговля, европейский союз, внешняя политика, восток, видео, ион кику