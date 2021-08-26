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Внешняя политика Молдовы: какого курса будет придерживаться власть
Внешняя политика Молдовы: какого курса будет придерживаться власть
Внешняя политика Молдовы: какого курса будет придерживаться власть
2021-08-26T22:43+0300
2021-08-26T22:43+0300
радио
в молдове
россия
запад
торговля
европейский союз
внешняя политика
восток
ион кику
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Руководству Молдовы необходимо постараться вести сбалансированную внешнюю политику. Такое мнение озвучил в интервью Sputnik Молдова экс-премьер Молдовы Ион Кику. "Не надо дружить с кем-то против кого-то. Хотя я уже видел на этой неделе некоторые действия, которые как раз говорят об обратном, но, надеюсь, что после этого сразу последует балансировка в сторону других партнеров", – сказал Кику.По его мнению, Молдова находится в ситуации, когда нужно находить общий язык и вести диалог со всеми стратегическими партнерами – и с Западом, и с Россией, и с Китаем, и с Турцией. Он выразил надежду, что новая власть сделает это. Экс-премьер признал, что в Молдове действительно есть прямая взаимосвязь между отношениями политическими и экономическими.Бывший глава молдавского правительства отметил, что пока отечественная сельхозпродукция очень медленно проникает на рынки Евросоюза. "К примеру, яблоки. У нас сумасшедшая конкуренция с польскими производителями", – уточнил экс-премьер.Собеседник обратил внимание на то, что в страны СНГ Молдова экспортирует яблок минимум на два миллиарда леев. "Многие аграрии вложились в сады, в технологии и так далее. Если они потеряют эти рынки сбыта, то будет большая проблема. То есть нам надо стараться со всеми странами строить отношения", – добавил Кику.Одно из первых испытаний правительства Натальи ГаврилицыКак считает Кику, одним из первых испытаний для кабинета министров станет договор на поставку российского природного газа."Этот контракт был заключен очень давно и каждый раз продлевается. У нас хорошая формула. У нас есть преимущество, что еще пользуемся ценами, которые были раньше. Но уже с 1 октября они изменятся. Но всегда есть пространство для переговоров с тем же "Газпромом". И здесь очень важно иметь хотя бы возможность для диалога", – отметил экс-премьер.Кику надеется, что политика властей будет сбалансированной и на практике, а не только на словах.Участие Санду в саммите "Крымская платформа"Экс-премьер прокомментировал и участие президента Молдовы в саммите "Крымская платформа", который прошел в Киеве в начале этой недели."Да, президент решила принять участие в этом мероприятии, и это, как говорится, ее право. Но надо понимать, что практически этот формат как-то означает позиционирование страны против Российской Федерации. Само участие – это, конечно, не грех. Но я, к примеру, сожалею, что, пользуясь такой трибуной, к примеру, президент не отметила нашу проблему, связанную с Приднестровьем", – отметил Кику.По его мнению, все эти действия необходимо тщательно анализировать.Санду прокомментировала свое участие в "Крымской платформе"&gt;&gt;&gt;Напомним, 23 и 24 августа президент Молдовы принимала участие в саммите "Крымская платформа", который проходил в Киеве. В мероприятии приняли участие также лидеры еще нескольких государств.В своем заявлении Санду выразила поддержку Украине и выступила за сохранение порядка в регионе и мирное урегулирование всех вопросов. "Крым — это Украина, а его незаконная аннексия — это очевидное нарушение норм международного права", – заявила президент Молдовы.Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в молдове, россия, запад, торговля, европейский союз, внешняя политика, восток, видео, ион кику

Внешняя политика Молдовы: какого курса будет придерживаться власть

22:43 26.08.2021
167
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
В преддверии Дня независимости Молдовы обсудили с экс-премьером Ионом Кику внешнюю политику республики, а также наличие потенциала для развития страны.
Руководству Молдовы необходимо постараться вести сбалансированную внешнюю политику. Такое мнение озвучил в интервью Sputnik Молдова экс-премьер Молдовы Ион Кику.
"Не надо дружить с кем-то против кого-то. Хотя я уже видел на этой неделе некоторые действия, которые как раз говорят об обратном, но, надеюсь, что после этого сразу последует балансировка в сторону других партнеров", – сказал Кику.
По его мнению, Молдова находится в ситуации, когда нужно находить общий язык и вести диалог со всеми стратегическими партнерами – и с Западом, и с Россией, и с Китаем, и с Турцией. Он выразил надежду, что новая власть сделает это. Экс-премьер признал, что в Молдове действительно есть прямая взаимосвязь между отношениями политическими и экономическими.

Если говорить об отношениях с Западом, то, конечно, хорошо, что мы постепенно проникаем на эти рынки. Но это совсем не означает, что мы должны быть таким недальновидными и уступать наше место там, где мы уже представлены. Любая страна, любая экономика будет ценить каждый квадратный метр рынка, образно говоря, где бы он ни находился.

Ион Кику - Sputnik Молдова
Ион Кику
экс-премьер Молдовы
Бывший глава молдавского правительства отметил, что пока отечественная сельхозпродукция очень медленно проникает на рынки Евросоюза. "К примеру, яблоки. У нас сумасшедшая конкуренция с польскими производителями", – уточнил экс-премьер.
Собеседник обратил внимание на то, что в страны СНГ Молдова экспортирует яблок минимум на два миллиарда леев. "Многие аграрии вложились в сады, в технологии и так далее. Если они потеряют эти рынки сбыта, то будет большая проблема. То есть нам надо стараться со всеми странами строить отношения", – добавил Кику.

Одно из первых испытаний правительства Натальи Гаврилицы

Как считает Кику, одним из первых испытаний для кабинета министров станет договор на поставку российского природного газа.
"Этот контракт был заключен очень давно и каждый раз продлевается. У нас хорошая формула. У нас есть преимущество, что еще пользуемся ценами, которые были раньше. Но уже с 1 октября они изменятся. Но всегда есть пространство для переговоров с тем же "Газпромом". И здесь очень важно иметь хотя бы возможность для диалога", – отметил экс-премьер.
Кику надеется, что политика властей будет сбалансированной и на практике, а не только на словах.

Участие Санду в саммите "Крымская платформа"

Экс-премьер прокомментировал и участие президента Молдовы в саммите "Крымская платформа", который прошел в Киеве в начале этой недели.
"Да, президент решила принять участие в этом мероприятии, и это, как говорится, ее право. Но надо понимать, что практически этот формат как-то означает позиционирование страны против Российской Федерации. Само участие – это, конечно, не грех. Но я, к примеру, сожалею, что, пользуясь такой трибуной, к примеру, президент не отметила нашу проблему, связанную с Приднестровьем", – отметил Кику.
По его мнению, все эти действия необходимо тщательно анализировать.
Санду прокомментировала свое участие в "Крымской платформе">>>
Напомним, 23 и 24 августа президент Молдовы принимала участие в саммите "Крымская платформа", который проходил в Киеве. В мероприятии приняли участие также лидеры еще нескольких государств.
В своем заявлении Санду выразила поддержку Украине и выступила за сохранение порядка в регионе и мирное урегулирование всех вопросов. "Крым — это Украина, а его незаконная аннексия — это очевидное нарушение норм международного права", – заявила президент Молдовы.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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