https://ru.sputnik.md/20210826/luchinskiy-nezavisimosti-44268401.html
Лучинский: печальный итог тридцати лет независимости Молдовы – раскол в обществе
Лучинский: печальный итог тридцати лет независимости Молдовы – раскол в обществе
Лучинский: печальный итог тридцати лет независимости Молдовы – раскол в обществе
2021-08-26T20:02+0300
2021-08-26T20:02+0300
2021-08-26T21:28+0300
общество
петр лучинский
молдова
день независимости
в молдове
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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Второй президент Молдовы Петр Лучинский в канун празднования 30-летия независимости республики специально для Sputnik Молдова поделился своим видением промежуточных итогов постсоветской истории страны."У каждой страны, прошедшей через болезненный процесс распада Советского союза, есть свои особенности, и у Молдовы, я считаю, они самые сложные, – говорит Лучинский. – Наш путь к независимости лежал через исключительно эмоциональные вещи: язык, алфавит, культуру, традиции. Именно на этом перессорились люди в маленькой Молдове, именно это стало причиной приднестровского конфликта и, к счастью, вовремя предотвращенного конфликта в Гагаузии".Лучинский отмечает, что ожидания, господствовавшие в молдавском обществе на излете истории СССР, оказались совершенно нереальными.По словам второго президента Молдовы, крайне негативно сказалось на атмосфере в обществе независимой Молдовы острое разочарование – когда "вся научно-техническая интеллигенция Молдовы в одночасье оказалась продавцами на продуктовых и вещевых базарах"."Наша беда еще и в том, что мы тогда были бесконечно доверчивы к любым словам, доносившимся из Европы и Соединенных Штатов. А говорящие между тем часто не понимали специфики молдавского общества, менталитета людей. Вот и переносили слепо чужой опыт на абсолютно не предназначенную для этого почву", – утверждает экс-глава молдавского государства.Лучинский говорит, что искренне сожалеет о проваленном "плане Козака" по реинтеграции страны. При этом верит, что проблема приднестровского урегулирования будет "решена в течение мандата нынешней власти".Но подчеркивает: 30 лет независимости должны были убедить молдаван в том, что никто их не осчастливит извне. А значит, теперь остается рассчитывать только на собственные силы и собственное благоразумие.
https://ru.sputnik.md/20210704/neudachi-i-potryaseniya-moldovy-za-30-let-nezavisimosti-35344126.html
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петр лучинский, молдова, день независимости, в молдове
Лучинский: печальный итог тридцати лет независимости Молдовы – раскол в обществе
20:02 26.08.2021 (обновлено: 21:28 26.08.2021)
Экс-глава молдавского государства отметил совершенные в девяностые годы ошибки, которые, по его мнению, продолжают и сегодня негативно влиять на политическую, экономическую, общественную жизнь Молдовы.
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik.
Второй президент Молдовы Петр Лучинский в канун празднования 30-летия независимости республики специально для Sputnik Молдова
поделился своим видением промежуточных итогов постсоветской истории страны.
"У каждой страны, прошедшей через болезненный процесс распада Советского союза, есть свои особенности, и у Молдовы, я считаю, они самые сложные, – говорит Лучинский. – Наш путь к независимости лежал через исключительно эмоциональные вещи: язык, алфавит, культуру, традиции. Именно на этом перессорились люди в маленькой Молдове, именно это стало причиной приднестровского конфликта и, к счастью, вовремя предотвращенного конфликта в Гагаузии".
Лучинский отмечает, что ожидания, господствовавшие в молдавском обществе на излете истории СССР, оказались совершенно нереальными.
"Поразительно, до какой степени безграмотными оказались многие люди, получившие власть сразу после обретения Молдовой независимости. Никогда не забуду профессора экономики, который с трибуны парламента вещал: мы, дескать, завалим молдавскими помидорами всю Европу. Прямое следствие дикой приватизации, в том числе и плодородных земель, – нынешнее тяжелое положение в экономике, в сельском хозяйстве Молдовы", – считает Лучинский.
По словам второго президента Молдовы, крайне негативно сказалось на атмосфере в обществе независимой Молдовы острое разочарование – когда "вся научно-техническая интеллигенция Молдовы в одночасье оказалась продавцами на продуктовых и вещевых базарах".
"Наша беда еще и в том, что мы тогда были бесконечно доверчивы к любым словам, доносившимся из Европы и Соединенных Штатов. А говорящие между тем часто не понимали специфики молдавского общества, менталитета людей. Вот и переносили слепо чужой опыт на абсолютно не предназначенную для этого почву", – утверждает экс-глава молдавского государства.
Лучинский говорит, что искренне сожалеет о проваленном "плане Козака" по реинтеграции страны. При этом верит, что проблема приднестровского урегулирования будет "решена в течение мандата нынешней власти".
"Они сегодня оказались в уникальной ситуации, имея поддержку Запада, довольно конструктивный диалог с Россией и немалый кредит доверия со стороны молдавского избирателя. Если у представителей сегодняшней молдавской власти хватит искреннего желания преодолеть раскол в обществе – они смогут этого добиться", – считает Лучинский.
Но подчеркивает: 30 лет независимости должны были убедить молдаван в том, что никто их не осчастливит извне. А значит, теперь остается рассчитывать только на собственные силы и собственное благоразумие.