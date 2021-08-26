https://ru.sputnik.md/20210826/luchinskiy-nezavisimosti-44268401.html

Лучинский: печальный итог тридцати лет независимости Молдовы – раскол в обществе

Лучинский: печальный итог тридцати лет независимости Молдовы – раскол в обществе

Лучинский: печальный итог тридцати лет независимости Молдовы – раскол в обществе

2021-08-26T20:02+0300

2021-08-26T20:02+0300

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общество

петр лучинский

молдова

день независимости

в молдове

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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Второй президент Молдовы Петр Лучинский в канун празднования 30-летия независимости республики специально для Sputnik Молдова поделился своим видением промежуточных итогов постсоветской истории страны."У каждой страны, прошедшей через болезненный процесс распада Советского союза, есть свои особенности, и у Молдовы, я считаю, они самые сложные, – говорит Лучинский. – Наш путь к независимости лежал через исключительно эмоциональные вещи: язык, алфавит, культуру, традиции. Именно на этом перессорились люди в маленькой Молдове, именно это стало причиной приднестровского конфликта и, к счастью, вовремя предотвращенного конфликта в Гагаузии".Лучинский отмечает, что ожидания, господствовавшие в молдавском обществе на излете истории СССР, оказались совершенно нереальными.По словам второго президента Молдовы, крайне негативно сказалось на атмосфере в обществе независимой Молдовы острое разочарование – когда "вся научно-техническая интеллигенция Молдовы в одночасье оказалась продавцами на продуктовых и вещевых базарах"."Наша беда еще и в том, что мы тогда были бесконечно доверчивы к любым словам, доносившимся из Европы и Соединенных Штатов. А говорящие между тем часто не понимали специфики молдавского общества, менталитета людей. Вот и переносили слепо чужой опыт на абсолютно не предназначенную для этого почву", – утверждает экс-глава молдавского государства.Лучинский говорит, что искренне сожалеет о проваленном "плане Козака" по реинтеграции страны. При этом верит, что проблема приднестровского урегулирования будет "решена в течение мандата нынешней власти".Но подчеркивает: 30 лет независимости должны были убедить молдаван в том, что никто их не осчастливит извне. А значит, теперь остается рассчитывать только на собственные силы и собственное благоразумие.

https://ru.sputnik.md/20210704/neudachi-i-potryaseniya-moldovy-za-30-let-nezavisimosti-35344126.html

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петр лучинский, молдова, день независимости, в молдове