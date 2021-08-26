https://ru.sputnik.md/20210826/mini-kanikulakh-tamozhennaya-sluzhba-44251500.html

На мини-каникулах Таможенная служба будет работать в усиленном режиме

На мини-каникулах Таможенная служба будет работать в усиленном режиме

На мини-каникулах Таможенная служба будет работать в усиленном режиме

2021-08-26T11:50+0300

2021-08-26T11:50+0300

2021-08-26T11:50+0300

общество

в молдове

молдова

таможенная служба

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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Таможенная служба Молдовы будет обеспечивать работу всех своих подразделений на протяжении мини-каникул с 27 по 31 августа. Как отметили в ведомстве, в указанный период ожидается рост количества граждан, решивших провести свой мини-отпуск за границей. По данным Таможенной службы, будут задействованы дополнительные сотрудники системы для проведения контроля, а также использоваться все полосы для пересечения границы. В то же время IT-специалисты будут обеспечивать функциональность таможенных информационных систем, чтобы оперативно вмешаться в случае возможных неисправностей.Будет активизирована деятельность специализированных подразделений таможни, особенно мобильных бригад, обеспечивающих вторую линию таможенного контроля на всей территории страны.

https://ru.sputnik.md/20210822/politsiya-rekomendatsiy-mini-kanikul-avgust-44139433.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, таможенная служба