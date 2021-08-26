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На мини-каникулах Таможенная служба будет работать в усиленном режиме
На мини-каникулах Таможенная служба будет работать в усиленном режиме
На мини-каникулах Таможенная служба будет работать в усиленном режиме
2021-08-26T11:50+0300
2021-08-26T11:50+0300
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в молдове
молдова
таможенная служба
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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Таможенная служба Молдовы будет обеспечивать работу всех своих подразделений на протяжении мини-каникул с 27 по 31 августа. Как отметили в ведомстве, в указанный период ожидается рост количества граждан, решивших провести свой мини-отпуск за границей. По данным Таможенной службы, будут задействованы дополнительные сотрудники системы для проведения контроля, а также использоваться все полосы для пересечения границы. В то же время IT-специалисты будут обеспечивать функциональность таможенных информационных систем, чтобы оперативно вмешаться в случае возможных неисправностей.Будет активизирована деятельность специализированных подразделений таможни, особенно мобильных бригад, обеспечивающих вторую линию таможенного контроля на всей территории страны.
https://ru.sputnik.md/20210822/politsiya-rekomendatsiy-mini-kanikul-avgust-44139433.html
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в молдове, молдова, таможенная служба

На мини-каникулах Таможенная служба будет работать в усиленном режиме

11:50 26.08.2021
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Юлия Липовая
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В последние дни августа ожидается большой поток людей на КПП в Молдове.
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Таможенная служба Молдовы будет обеспечивать работу всех своих подразделений на протяжении мини-каникул с 27 по 31 августа.

"В этот период все таможенные посты будут работать без перебоев. В то же время был принят ряд мер по оптимизации движения в наиболее загруженных пунктах пересечения границы, чтобы быстро разгружать поток", - заявили в Таможенной службе.

Как отметили в ведомстве, в указанный период ожидается рост количества граждан, решивших провести свой мини-отпуск за границей.
Trotinetă - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
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Полиция выпустила ряд рекомендаций по случаю мини-каникул в конце августа
22 августа, 16:44
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По данным Таможенной службы, будут задействованы дополнительные сотрудники системы для проведения контроля, а также использоваться все полосы для пересечения границы.
В то же время IT-специалисты будут обеспечивать функциональность таможенных информационных систем, чтобы оперативно вмешаться в случае возможных неисправностей.
Будет активизирована деятельность специализированных подразделений таможни, особенно мобильных бригад, обеспечивающих вторую линию таможенного контроля на всей территории страны.
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