https://ru.sputnik.md/20210826/mini-kanikulakh-tamozhennaya-sluzhba-44251500.html
На мини-каникулах Таможенная служба будет работать в усиленном режиме
На мини-каникулах Таможенная служба будет работать в усиленном режиме
На мини-каникулах Таможенная служба будет работать в усиленном режиме
2021-08-26T11:50+0300
2021-08-26T11:50+0300
2021-08-26T11:50+0300
общество
в молдове
молдова
таможенная служба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35474024_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_2904224b652eea380f12b238cd7dc85b.jpg
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Таможенная служба Молдовы будет обеспечивать работу всех своих подразделений на протяжении мини-каникул с 27 по 31 августа. Как отметили в ведомстве, в указанный период ожидается рост количества граждан, решивших провести свой мини-отпуск за границей. По данным Таможенной службы, будут задействованы дополнительные сотрудники системы для проведения контроля, а также использоваться все полосы для пересечения границы. В то же время IT-специалисты будут обеспечивать функциональность таможенных информационных систем, чтобы оперативно вмешаться в случае возможных неисправностей.Будет активизирована деятельность специализированных подразделений таможни, особенно мобильных бригад, обеспечивающих вторую линию таможенного контроля на всей территории страны.
https://ru.sputnik.md/20210822/politsiya-rekomendatsiy-mini-kanikul-avgust-44139433.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35474024_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_40b90b557f1230e44be49a77d7111418.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, таможенная служба
На мини-каникулах Таможенная служба будет работать в усиленном режиме
В последние дни августа ожидается большой поток людей на КПП в Молдове.
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Таможенная служба Молдовы будет обеспечивать работу всех своих подразделений на протяжении мини-каникул с 27 по 31 августа.
"В этот период все таможенные посты будут работать без перебоев. В то же время был принят ряд мер по оптимизации движения в наиболее загруженных пунктах пересечения границы, чтобы быстро разгружать поток", - заявили в Таможенной службе.
Как отметили в ведомстве, в указанный период ожидается рост количества граждан, решивших провести свой мини-отпуск за границей.
По данным Таможенной службы, будут задействованы дополнительные сотрудники системы для проведения контроля, а также использоваться все полосы для пересечения границы.
В то же время IT-специалисты будут обеспечивать функциональность таможенных информационных систем, чтобы оперативно вмешаться в случае возможных неисправностей.
Будет активизирована деятельность специализированных подразделений таможни, особенно мобильных бригад, обеспечивающих вторую линию таможенного контроля на всей территории страны.