https://ru.sputnik.md/20210826/mir-za-sutki-raketami---po-fregatu-obrushenie-doma-i-ugroza-terakta-44246497.html

Мир за сутки: ракетами - по фрегату, обрушение дома и угроза теракта

Мир за сутки: ракетами - по фрегату, обрушение дома и угроза теракта

Ракетный удар по фрегату обрушился дом в Испании угроза теракта Кабул

2021-08-26T08:45+0300

2021-08-26T08:45+0300

2021-08-26T08:45+0300

общество

в мире

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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Американские военные в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ВМС США, передает РИА Новости.Как сообщает издание The Drive, 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате этой атаки корабль раскололся пополам и затонул.Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии, Египта и Польши. Корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.Sink Exercise (SINKEX) – это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень. В ВМС США это проводится для обучения военных использованию современного оружия.В Испании обрушился жилой дом, есть жертвыЖилое трехэтажное здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ и местную пожарную службу.По данным газеты Mundo, под завалами находится один человек. Издание elperiodico.com сообщает о трех находящихся под завалами, одного удалось обнаружить, но пока не удается вытащить. Телеканал 24 Horas сообщает о двух заблокированных завалами.Как сообщила пожарная служба Кастельона в Twitter, на месте работают шесть пожарных расчетов, спасатели, кинологи.Причины ЧП пока не известны. Не исключено, что к нему привели проливные дожди. Во время обрушения в здании почти не было людей.По данным газеты Vanguardia, которая ссылается на мэра муниципалитета, также пострадали около 20 расположенных рядом строений.Столтенберг предупреждает: в аэропорту Кабула есть угроза терактаГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что угроза террористического акта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, речь идет о реальной, а не теоретической опасности, об этом он заявил в интервью газете Financial Times.Генсек альянса отметил, что сейчас в Кабуле идет одна из крупнейших операций по эвакуации в истории. По его словам, после завершения военного процесса НАТО продолжит усилия по эвакуации коммерческими рейсами и будет требовать от талибов открыть наземные пути. Столтенберг добавил, что сложнее всего при эвакуации доставлять людей в аэропорт, так как прилежащая территория и вся страна находятся под контролем талибов.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ru.sputnik.md/20210515/Video-raketnyy-udar-v-Gaze-razrushil-zdanie-s-ofisami-mezhdunarodnykh-SMI-34755615.html

https://ru.sputnik.md/20210712/Video-obrushenie-zdaniya-v-Kitae---est-pogibshie-35489883.html

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