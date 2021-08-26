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Мир за сутки: ракетами - по фрегату, обрушение дома и угроза теракта
Мир за сутки: ракетами - по фрегату, обрушение дома и угроза теракта
Ракетный удар по фрегату обрушился дом в Испании угроза теракта Кабул
2021-08-26T08:45+0300
2021-08-26T08:45+0300
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Американские военные в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ВМС США, передает РИА Новости.Как сообщает издание The Drive, 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате этой атаки корабль раскололся пополам и затонул.Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии, Египта и Польши. Корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.Sink Exercise (SINKEX) – это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень. В ВМС США это проводится для обучения военных использованию современного оружия.В Испании обрушился жилой дом, есть жертвыЖилое трехэтажное здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ и местную пожарную службу.По данным газеты Mundo, под завалами находится один человек. Издание elperiodico.com сообщает о трех находящихся под завалами, одного удалось обнаружить, но пока не удается вытащить. Телеканал 24 Horas сообщает о двух заблокированных завалами.Как сообщила пожарная служба Кастельона в Twitter, на месте работают шесть пожарных расчетов, спасатели, кинологи.Причины ЧП пока не известны. Не исключено, что к нему привели проливные дожди. Во время обрушения в здании почти не было людей.По данным газеты Vanguardia, которая ссылается на мэра муниципалитета, также пострадали около 20 расположенных рядом строений.Столтенберг предупреждает: в аэропорту Кабула есть угроза терактаГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что угроза террористического акта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, речь идет о реальной, а не теоретической опасности, об этом он заявил в интервью газете Financial Times.Генсек альянса отметил, что сейчас в Кабуле идет одна из крупнейших операций по эвакуации в истории. По его словам, после завершения военного процесса НАТО продолжит усилия по эвакуации коммерческими рейсами и будет требовать от талибов открыть наземные пути. Столтенберг добавил, что сложнее всего при эвакуации доставлять людей в аэропорт, так как прилежащая территория и вся страна находятся под контролем талибов.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Запрещенная в России террористическая организация
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https://ru.sputnik.md/20210712/Video-obrushenie-zdaniya-v-Kitae---est-pogibshie-35489883.html
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в мире

Мир за сутки: ракетами - по фрегату, обрушение дома и угроза теракта

08:45 26.08.2021
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© AFP 2021 / Wakil KohsarВолонтер с раненым афганцем в аэропорту Кабула
Волонтер с раненым афганцем в аэропорту Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© AFP 2021 / Wakil Kohsar
Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Американские военные в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ВМС США, передает РИА Новости.
Как сообщает издание The Drive, 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате этой атаки корабль раскололся пополам и затонул.
Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии, Египта и Польши. Корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.
Дым от израильского авиаудара по Газе - Sputnik Молдова, 1920, 15.05.2021
Видео: ракетный удар в Газе разрушил здание с офисами международных СМИ
15 мая, 16:31
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Sink Exercise (SINKEX) – это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень. В ВМС США это проводится для обучения военных использованию современного оружия.

В Испании обрушился жилой дом, есть жертвы

Жилое трехэтажное здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ и местную пожарную службу.
По данным газеты Mundo, под завалами находится один человек. Издание elperiodico.com сообщает о трех находящихся под завалами, одного удалось обнаружить, но пока не удается вытащить. Телеканал 24 Horas сообщает о двух заблокированных завалами.
Как сообщила пожарная служба Кастельона в Twitter, на месте работают шесть пожарных расчетов, спасатели, кинологи.
Причины ЧП пока не известны. Не исключено, что к нему привели проливные дожди. Во время обрушения в здании почти не было людей.
Спасатели на руинах здания после сильного землетрясения в китайской провинции Сычуань - Sputnik Молдова, 1920, 12.07.2021
Видео: обрушение здания в Китае - есть погибшие
12 июля, 15:50
161
По данным газеты Vanguardia, которая ссылается на мэра муниципалитета, также пострадали около 20 расположенных рядом строений.

Столтенберг предупреждает: в аэропорту Кабула есть угроза теракта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что угроза террористического акта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, речь идет о реальной, а не теоретической опасности, об этом он заявил в интервью газете Financial Times.
"С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако... если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ - ред.) не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растет угроза атак", - цитирует Столтенберга РИА Новости.
Генсек альянса отметил, что сейчас в Кабуле идет одна из крупнейших операций по эвакуации в истории. По его словам, после завершения военного процесса НАТО продолжит усилия по эвакуации коммерческими рейсами и будет требовать от талибов открыть наземные пути. Столтенберг добавил, что сложнее всего при эвакуации доставлять людей в аэропорт, так как прилежащая территория и вся страна находятся под контролем талибов.
Прибыли, встречайте: куда добрались беженцы из Афганистана
© REUTERS / Jonathan Ernst

Мужчина из Афганистана во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США.

Мужчина из Афганистана во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США. - Sputnik Молдова
1/10
© REUTERS / Jonathan Ernst

Мужчина из Афганистана во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США.

© AFP 2021 / Bertrand Guay

Эвакуированные из Афганистана на французской военной базе в ОАЭ.

Эвакуированные из Афганистана на французской военной базе в ОАЭ. - Sputnik Молдова
2/10
© AFP 2021 / Bertrand Guay

Эвакуированные из Афганистана на французской военной базе в ОАЭ.

© AFP 2021 / Karim Jaafar

Афганские дети и женщины в комплексе вилл в Катаре.

Афганские дети и женщины в комплексе вилл в Катаре. - Sputnik Молдова
3/10
© AFP 2021 / Karim Jaafar

Афганские дети и женщины в комплексе вилл в Катаре.

© AFP 2021 / Olivier Douliery

Эвакуированные из Афганистана во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США.

Эвакуированные из Афганистана во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США. - Sputnik Молдова
4/10
© AFP 2021 / Olivier Douliery

Эвакуированные из Афганистана во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США.

© AP Photo / Andrea Comas

Афганская семья на взлетной полосе в Испании.

Афганская семья на взлетной полосе в Испании. - Sputnik Молдова
5/10
© AP Photo / Andrea Comas

Афганская семья на взлетной полосе в Испании.

© REUTERS / Jonathan Ernst

Дети из Афганистана во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США.

Дети из Афганистана во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США. - Sputnik Молдова
6/10
© REUTERS / Jonathan Ernst

Дети из Афганистана во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США.

© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Slater

Прибытие афганских беженцев в Германию.

Прибытие афганских беженцев в Германию. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Slater

Прибытие афганских беженцев в Германию.

© REUTERS / Jonathan Ernst

Водитель автобуса молится в ожидании афганских беженцев во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США.

Водитель автобуса молится в ожидании афганских беженцев во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / Jonathan Ernst

Водитель автобуса молится в ожидании афганских беженцев во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

Эвакуированные из Афганистана в Международном аэропорту Борисполь, Киев.

Эвакуированные из Афганистана в Международном аэропорту Борисполь, Киев. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

Эвакуированные из Афганистана в Международном аэропорту Борисполь, Киев.

© AFP 2021 / Farshad Usyan

Афганские беженцы в отеле в Париже.

Афганские беженцы в отеле в Париже. - Sputnik Молдова
10/10
© AFP 2021 / Farshad Usyan

Афганские беженцы в отеле в Париже.

1/10
© REUTERS / Jonathan Ernst

Мужчина из Афганистана во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США.

2/10
© AFP 2021 / Bertrand Guay

Эвакуированные из Афганистана на французской военной базе в ОАЭ.

3/10
© AFP 2021 / Karim Jaafar

Афганские дети и женщины в комплексе вилл в Катаре.

4/10
© AFP 2021 / Olivier Douliery

Эвакуированные из Афганистана во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США.

5/10
© AP Photo / Andrea Comas

Афганская семья на взлетной полосе в Испании.

6/10
© REUTERS / Jonathan Ernst

Дети из Афганистана во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США.

7/10
© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Slater

Прибытие афганских беженцев в Германию.

8/10
© REUTERS / Jonathan Ernst

Водитель автобуса молится в ожидании афганских беженцев во время приезда в центр для беженцев в штате Вирджиния, США.

9/10
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

Эвакуированные из Афганистана в Международном аэропорту Борисполь, Киев.

10/10
© AFP 2021 / Farshad Usyan

Афганские беженцы в отеле в Париже.

В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
*Запрещенная в России террористическая организация
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