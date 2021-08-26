Мир за сутки: ракетами - по фрегату, обрушение дома и угроза теракта

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Американские военные в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ВМС США, передает РИА Новости.Как сообщает издание The Drive, 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате этой атаки корабль раскололся пополам и затонул.Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии, Египта и Польши. Корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.Sink Exercise (SINKEX) – это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень. В ВМС США это проводится для обучения военных использованию современного оружия.В Испании обрушился жилой дом, есть жертвыЖилое трехэтажное здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ и местную пожарную службу.По данным газеты Mundo, под завалами находится один человек. Издание elperiodico.com сообщает о трех находящихся под завалами, одного удалось обнаружить, но пока не удается вытащить. Телеканал 24 Horas сообщает о двух заблокированных завалами.Как сообщила пожарная служба Кастельона в Twitter, на месте работают шесть пожарных расчетов, спасатели, кинологи.Причины ЧП пока не известны. Не исключено, что к нему привели проливные дожди. Во время обрушения в здании почти не было людей.По данным газеты Vanguardia, которая ссылается на мэра муниципалитета, также пострадали около 20 расположенных рядом строений.Столтенберг предупреждает: в аэропорту Кабула есть угроза терактаГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что угроза террористического акта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, речь идет о реальной, а не теоретической опасности, об этом он заявил в интервью газете Financial Times.Генсек альянса отметил, что сейчас в Кабуле идет одна из крупнейших операций по эвакуации в истории. По его словам, после завершения военного процесса НАТО продолжит усилия по эвакуации коммерческими рейсами и будет требовать от талибов открыть наземные пути. Столтенберг добавил, что сложнее всего при эвакуации доставлять людей в аэропорт, так как прилежащая территория и вся страна находятся под контролем талибов.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Запрещенная в России террористическая организация
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Американские военные в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-каналеВМС США, передает РИА Новости.
Как сообщает издание The Drive, 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате этой атаки корабль раскололся пополам и затонул.
Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии, Египта и Польши. Корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.
Sink Exercise (SINKEX) – это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень. В ВМС США это проводится для обучения военных использованию современного оружия.
В Испании обрушился жилой дом, есть жертвы
Жилое трехэтажное здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ и местную пожарную службу.
По данным газеты Mundo, под завалами находится один человек. Издание elperiodico.com сообщает о трех находящихся под завалами, одного удалось обнаружить, но пока не удается вытащить. Телеканал 24 Horas сообщает о двух заблокированных завалами.
Как сообщила пожарная служба Кастельона в Twitter, на месте работают шесть пожарных расчетов, спасатели, кинологи.
Причины ЧП пока не известны. Не исключено, что к нему привели проливные дожди. Во время обрушения в здании почти не было людей.
По данным газеты Vanguardia, которая ссылается на мэра муниципалитета, также пострадали около 20 расположенных рядом строений.
Столтенберг предупреждает: в аэропорту Кабула есть угроза теракта
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что угроза террористического акта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, речь идет о реальной, а не теоретической опасности, об этом он заявил в интервью газете Financial Times.
"С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако... если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ - ред.) не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растет угроза атак", - цитирует Столтенберга РИА Новости.
Генсек альянса отметил, что сейчас в Кабуле идет одна из крупнейших операций по эвакуации в истории. По его словам, после завершения военного процесса НАТО продолжит усилия по эвакуации коммерческими рейсами и будет требовать от талибов открыть наземные пути. Столтенберг добавил, что сложнее всего при эвакуации доставлять людей в аэропорт, так как прилежащая территория и вся страна находятся под контролем талибов.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
*Запрещенная в России террористическая организация