https://ru.sputnik.md/20210826/moldova-poland-44263948.html
Как президенты Молдовы и Польши на красной дорожке себе места не нашли
Как президенты Молдовы и Польши на красной дорожке себе места не нашли
Видео Президенты Польши и Молдовы не разошлись на красной дорожке
2021-08-26T15:45+0300
2021-08-26T15:45+0300
2021-08-26T16:39+0300
политика
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44264820_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_9d4999411266ece04f2aa829b865d5f4.jpg
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Во время приема президента Польши Анджея Дуды в Кишиневе произошла небольшая заминка. Все случилось, когда президент Молдовы Майя Санду встретила польского лидера у администрации главы государства. Анджей Дуда вышел из авто и ступил на красную дорожку. Польский политик сначала встал по левую руку от Майи Санду, а затем перешел на другую сторону. В этот момент на видео видно, что президенты обменялись репликами, после чего Дуда вновь вернулся на изначально занятую позицию. Лишь после этой небольшой заминки лидеры государств пошли по красной дорожке. Напомним, президент Польши Анджей Дуда находится в Кишиневе 26-27 августа с официальным визитом. Запланированы переговоры с молдавским лидером, а также другими официальными лицами республики.
https://ru.sputnik.md/20210826/prezident-polshi-pribyl-kishinev-ofitsialnym-vizitom-44260382.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44264820_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_eec06b771abfc441445fa5a9db7926b0.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова
Как президенты Молдовы и Польши на красной дорожке себе места не нашли
15:45 26.08.2021 (обновлено: 16:39 26.08.2021)
Лидеры двух государств не сразу смогли занять правильные позиции на красной дорожке.
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Во время приема президента Польши Анджея Дуды в Кишиневе произошла небольшая заминка.
Все случилось, когда президент Молдовы Майя Санду встретила польского лидера у администрации главы государства.
Анджей Дуда вышел из авто и ступил на красную дорожку. Польский политик сначала встал по левую руку от Майи Санду, а затем перешел на другую сторону.
В этот момент на видео видно, что президенты обменялись репликами, после чего Дуда вновь вернулся на изначально занятую позицию.
Лишь после этой небольшой заминки лидеры государств пошли по красной дорожке.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда находится в Кишиневе 26-27 августа с официальным визитом. Запланированы переговоры с молдавским лидером, а также другими официальными лицами республики.