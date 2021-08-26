https://ru.sputnik.md/20210826/moldova-poland-44263948.html

Как президенты Молдовы и Польши на красной дорожке себе места не нашли

Как президенты Молдовы и Польши на красной дорожке себе места не нашли

Видео Президенты Польши и Молдовы не разошлись на красной дорожке

2021-08-26T15:45+0300

2021-08-26T15:45+0300

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политика

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Во время приема президента Польши Анджея Дуды в Кишиневе произошла небольшая заминка. Все случилось, когда президент Молдовы Майя Санду встретила польского лидера у администрации главы государства. Анджей Дуда вышел из авто и ступил на красную дорожку. Польский политик сначала встал по левую руку от Майи Санду, а затем перешел на другую сторону. В этот момент на видео видно, что президенты обменялись репликами, после чего Дуда вновь вернулся на изначально занятую позицию. Лишь после этой небольшой заминки лидеры государств пошли по красной дорожке. Напомним, президент Польши Анджей Дуда находится в Кишиневе 26-27 августа с официальным визитом. Запланированы переговоры с молдавским лидером, а также другими официальными лицами республики.

https://ru.sputnik.md/20210826/prezident-polshi-pribyl-kishinev-ofitsialnym-vizitom-44260382.html

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