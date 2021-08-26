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https://ru.sputnik.md/20210826/moldova-poland-44263948.html
Как президенты Молдовы и Польши на красной дорожке себе места не нашли
Как президенты Молдовы и Польши на красной дорожке себе места не нашли
Видео Президенты Польши и Молдовы не разошлись на красной дорожке
2021-08-26T15:45+0300
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политика
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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Во время приема президента Польши Анджея Дуды в Кишиневе произошла небольшая заминка. Все случилось, когда президент Молдовы Майя Санду встретила польского лидера у администрации главы государства. Анджей Дуда вышел из авто и ступил на красную дорожку. Польский политик сначала встал по левую руку от Майи Санду, а затем перешел на другую сторону. В этот момент на видео видно, что президенты обменялись репликами, после чего Дуда вновь вернулся на изначально занятую позицию. Лишь после этой небольшой заминки лидеры государств пошли по красной дорожке. Напомним, президент Польши Анджей Дуда находится в Кишиневе 26-27 августа с официальным визитом. Запланированы переговоры с молдавским лидером, а также другими официальными лицами республики.
https://ru.sputnik.md/20210826/prezident-polshi-pribyl-kishinev-ofitsialnym-vizitom-44260382.html
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в молдове, молдова

Как президенты Молдовы и Польши на красной дорожке себе места не нашли

15:45 26.08.2021 (обновлено: 16:39 26.08.2021)
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© Sputnik / Evghenii PanasencoПрезиденты Польши и Молдовы Анджей Дуда и Майя Санду на красной дорожке
Президенты Польши и Молдовы Анджей Дуда и Майя Санду на красной дорожке - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Лидеры двух государств не сразу смогли занять правильные позиции на красной дорожке.
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Во время приема президента Польши Анджея Дуды в Кишиневе произошла небольшая заминка.
Все случилось, когда президент Молдовы Майя Санду встретила польского лидера у администрации главы государства.
Анджей Дуда вышел из авто и ступил на красную дорожку. Польский политик сначала встал по левую руку от Майи Санду, а затем перешел на другую сторону.
В этот момент на видео видно, что президенты обменялись репликами, после чего Дуда вновь вернулся на изначально занятую позицию.
Лишь после этой небольшой заминки лидеры государств пошли по красной дорожке.
Президент Польши Анджей Дуда - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Политика
Президент Польши прибыл в Кишинев с официальным визитом
14:09
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Напомним, президент Польши Анджей Дуда находится в Кишиневе 26-27 августа с официальным визитом. Запланированы переговоры с молдавским лидером, а также другими официальными лицами республики.
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