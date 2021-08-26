https://ru.sputnik.md/20210826/moldova-vypustili-pamyatnye-monety-30-letiyu-44248745.html
В Молдове выпустили памятные монеты к 30-летию независимости
В Молдове выпустили памятные монеты к 30-летию независимости
В Молдове выпустили серебряные монеты к 30-летию независимости
2021-08-26T10:12+0300
2021-08-26T10:12+0300
2021-08-26T10:24+0300
общество
в молдове
молдова
национальный банк молдовы
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. С 26 августа 2021 года Национальный банк Молдовы вводит в обращение в качестве платежного средства и нумизматических целей набор памятных монет, посвященных 30-й годовщине провозглашения независимости Республики Молдова.Набор включает в себя три монеты, символизирующие 30-летний исторический экскурс: прошлое, настоящее и будущее.Как уточнили в Нацбанке, монеты изготовлены из серебра, каждая номинальной стоимостью 50 леев и тиражом в 500 единиц. Графический дизайн был осуществлен художником Симионом Замша."Памятные монеты упакованы в капсулы из прозрачного метакрилата и подарочные коробочки, сопровождаются сертификатом подлинности, содержащим QR-код с информацией", - отметили в банке.Монеты, выпущенные Национальным банком, продаются через лицензированные банки Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20210608/natsionalnyy-bank-moldovy-prinyal-reshenie-chto-izmenitsya-35046659.html
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в молдове, молдова, национальный банк молдовы
В Молдове выпустили памятные монеты к 30-летию независимости
10:12 26.08.2021 (обновлено: 10:24 26.08.2021)
Выпущено три монеты, все - с разным дизайном, но в одной стилистике.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. С 26 августа 2021 года Национальный банк Молдовы вводит в обращение в качестве платежного средства и нумизматических целей набор памятных монет, посвященных 30-й годовщине провозглашения независимости Республики Молдова.
Набор включает в себя три монеты, символизирующие 30-летний исторический экскурс: прошлое, настоящее и будущее.
По определению, любая памятная монета представляет собой объект монетарного искусства, предназначенный передать общественности значимые события государства. Эти три монеты запечатляют историческую память о нашей стране, а также отражают нашу привязанность к культурным и гражданским ценностям.
Октавиан Армашу
Президент Нацбанка Молдовы
Как уточнили в Нацбанке, монеты изготовлены из серебра, каждая номинальной стоимостью 50 леев и тиражом в 500 единиц. Графический дизайн был осуществлен художником Симионом Замша.
"Памятные монеты упакованы в капсулы из прозрачного метакрилата и подарочные коробочки, сопровождаются сертификатом подлинности, содержащим QR-код с информацией", - отметили в банке.
Монеты, выпущенные Национальным банком, продаются через лицензированные банки Молдовы.