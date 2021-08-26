https://ru.sputnik.md/20210826/moldovy-proydut-mestnye-vybory-44253555.html
В четырех населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
В четырех населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
В четырех населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
2021-08-26T12:43+0300
2021-08-26T12:43+0300
2021-08-26T12:43+0300
политика
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35471537_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a628193199bf9b3356f33e33486319ca.jpg
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. В четырех населенных пунктах Молдовы 21 ноября 2021 года пройдут местные выборы.Такую дату установили на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг.Так, выборы мэров пройдут в следующих населенных пунктах: Хлиная, Штефэнешты, Бэлчана и Паланка. На заседании также обсудили проекты по аккредитации международных наблюдателей от Генконсульства Турции в Комрате для наблюдения за выборами в Народное собрание АТО Гагаузия 19 сентября. В то же время был одобрен ряд проектов по распределению мандатов советников из нескольких населенных пунктов: в сельсоветах, а также в муниципальном совете Кишинева.
https://ru.sputnik.md/20210823/gagauzia-dvoynik-vybory-44168534.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35471537_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9462ad0c20da229273598152399a2149.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова
В четырех населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
Жителям предстоит выбрать новых мэров населенных пунктов.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. В четырех населенных пунктах Молдовы 21 ноября 2021 года пройдут местные выборы.
Такую дату установили на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг.
Так, выборы мэров пройдут в следующих населенных пунктах: Хлиная, Штефэнешты, Бэлчана и Паланка.
На заседании также обсудили проекты по аккредитации международных наблюдателей от Генконсульства Турции в Комрате для наблюдения за выборами в Народное собрание АТО Гагаузия 19 сентября.
В то же время был одобрен ряд проектов по распределению мандатов советников из нескольких населенных пунктов: в сельсоветах, а также в муниципальном совете Кишинева.