https://ru.sputnik.md/20210826/moldovy-proydut-mestnye-vybory-44253555.html

В четырех населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы

В четырех населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы

В четырех населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы

2021-08-26T12:43+0300

2021-08-26T12:43+0300

2021-08-26T12:43+0300

политика

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0b/35471537_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a628193199bf9b3356f33e33486319ca.jpg

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. В четырех населенных пунктах Молдовы 21 ноября 2021 года пройдут местные выборы.Такую дату установили на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг.Так, выборы мэров пройдут в следующих населенных пунктах: Хлиная, Штефэнешты, Бэлчана и Паланка. На заседании также обсудили проекты по аккредитации международных наблюдателей от Генконсульства Турции в Комрате для наблюдения за выборами в Народное собрание АТО Гагаузия 19 сентября. В то же время был одобрен ряд проектов по распределению мандатов советников из нескольких населенных пунктов: в сельсоветах, а также в муниципальном совете Кишинева.

https://ru.sputnik.md/20210823/gagauzia-dvoynik-vybory-44168534.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова