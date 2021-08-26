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https://ru.sputnik.md/20210826/moldovy-proydut-mestnye-vybory-44253555.html
В четырех населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
В четырех населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
В четырех населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
2021-08-26T12:43+0300
2021-08-26T12:43+0300
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. В четырех населенных пунктах Молдовы 21 ноября 2021 года пройдут местные выборы.Такую дату установили на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг.Так, выборы мэров пройдут в следующих населенных пунктах: Хлиная, Штефэнешты, Бэлчана и Паланка. На заседании также обсудили проекты по аккредитации международных наблюдателей от Генконсульства Турции в Комрате для наблюдения за выборами в Народное собрание АТО Гагаузия 19 сентября. В то же время был одобрен ряд проектов по распределению мандатов советников из нескольких населенных пунктов: в сельсоветах, а также в муниципальном совете Кишинева.
https://ru.sputnik.md/20210823/gagauzia-dvoynik-vybory-44168534.html
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в молдове, молдова

В четырех населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы

12:43 26.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausПодсчет голосов на досрочных парламентских выборах в Молдове-2021
Подсчет голосов на досрочных парламентских выборах в Молдове-2021 - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Жителям предстоит выбрать новых мэров населенных пунктов.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. В четырех населенных пунктах Молдовы 21 ноября 2021 года пройдут местные выборы.
Такую дату установили на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в четверг.
Так, выборы мэров пройдут в следующих населенных пунктах: Хлиная, Штефэнешты, Бэлчана и Паланка.
На заседании также обсудили проекты по аккредитации международных наблюдателей от Генконсульства Турции в Комрате для наблюдения за выборами в Народное собрание АТО Гагаузия 19 сентября.
Председатель НСГ Владимир Кысса на встрече с наблюдателями МПА СНГ - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
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23 августа, 18:14
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В то же время был одобрен ряд проектов по распределению мандатов советников из нескольких населенных пунктов: в сельсоветах, а также в муниципальном совете Кишинева.
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