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"Мы сделали историю" - "Шериф" о выходе в группу Лиги чемпионов
09:30 26.08.2021 (обновлено: 10:08 26.08.2021)
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Желто-черные прокомментировали победу над "Динамо" Загреб в плей-офф Лиги чемпионов. Луваннор сказал о следе в истории, Вернидуб – о своем счастье.
ТИРАСПОЛЬ, 26 авг - Sputnik, Юлия Сорокопуд. На послематчевой пресс-конференции в Загребе главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поблагодарил свою команду за отличное выступление в еврокубках.
"Во-первых, наверное, я самый счастливый человек. Я говорил в самом начале, что приходил в эту команду с одной мечтой – сыграть в Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась. Но это не только моя работа. Это работа команды, всех ребят, которые были как семья, одно целое. Мы прошли нелегкий путь с первого квалификационного раунда. Но глядя на тот результат, который показали ребята, я им горжусь. Мы из восьми игр выиграли шесть, две сыграли вничью. 15 мячей забили, всего два пропустили", - сказал наставник "Шерифа".
Бразильский нападающий Энрике Луваннор отметил историческую значимость выступления молдавского клуба в Лиге чемпионов.
"Сбылась наша мечта. Это была мечта для всех нас и президента клуба – попасть в группу Лиги чемпионов. Все могут говорить, что хотят, но решается все на поле. Команда показала уровень с первой игры до плей-офф. Мы показали наш характер и приехали за победой. Мы знали, что "Динамо"– большой клуб с историей, который играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Было приятно играть против хорошей команды, хороших игроков. Но мы удержали счет, который нам был нужен. Сейчас мы должны только праздновать. Мы сделали историю", - отметил Энрике Луваннор.
Тираспольский "Шериф" победил загребское "Динамо" с общим счетом 3:0 и впервые в истории молдавского футбола вышел в групповую стадию Лиги чемпионов. Имена соперников команды станут известны в четверг, 26 августа. Жеребьевка начнется в 19.00.