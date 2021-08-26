Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210826/my-sdelali-istoriyu-sherif-o-vykhode-v-gruppu-ligi-chempionov-44247899.html
"Мы сделали историю" - "Шериф" о выходе в группу Лиги чемпионов
"Мы сделали историю" - "Шериф" о выходе в группу Лиги чемпионов
Тренер Шерифа рассказал о выходе команды в группу Лиги Чемпионов
2021-08-26T09:30+0300
2021-08-26T10:08+0300
спорт
в молдове
фк "шериф"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44247801_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_6b098c1ab923638fc7ed6e82f4f0001e.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 26 авг - Sputnik, Юлия Сорокопуд. На послематчевой пресс-конференции в Загребе главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поблагодарил свою команду за отличное выступление в еврокубках.Бразильский нападающий Энрике Луваннор отметил историческую значимость выступления молдавского клуба в Лиге чемпионов.Тираспольский "Шериф" победил загребское "Динамо" с общим счетом 3:0 и впервые в истории молдавского футбола вышел в групповую стадию Лиги чемпионов. Имена соперников команды станут известны в четверг, 26 августа. Жеребьевка начнется в 19.00.
https://ru.sputnik.md/20210825/sherif-liga-chempionov-44245429.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44247801_57:0:1301:933_1920x0_80_0_0_0312679f2d6228c58eb3abe1a73d66b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, фк "шериф"

"Мы сделали историю" - "Шериф" о выходе в группу Лиги чемпионов

09:30 26.08.2021 (обновлено: 10:08 26.08.2021)
178
© Photo : ФК "Шериф"Главный тренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб
Главный тренер ФК Шериф Юрий Вернидуб - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Photo : ФК "Шериф"
Желто-черные прокомментировали победу над "Динамо" Загреб в плей-офф Лиги чемпионов. Луваннор сказал о следе в истории, Вернидуб – о своем счастье.
ТИРАСПОЛЬ, 26 авг - Sputnik, Юлия Сорокопуд. На послематчевой пресс-конференции в Загребе главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поблагодарил свою команду за отличное выступление в еврокубках.
"Во-первых, наверное, я самый счастливый человек. Я говорил в самом начале, что приходил в эту команду с одной мечтой – сыграть в Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась. Но это не только моя работа. Это работа команды, всех ребят, которые были как семья, одно целое. Мы прошли нелегкий путь с первого квалификационного раунда. Но глядя на тот результат, который показали ребята, я им горжусь. Мы из восьми игр выиграли шесть, две сыграли вничью. 15 мячей забили, всего два пропустили", - сказал наставник "Шерифа".
Бразильский нападающий Энрике Луваннор отметил историческую значимость выступления молдавского клуба в Лиге чемпионов.

"Сбылась наша мечта. Это была мечта для всех нас и президента клуба – попасть в группу Лиги чемпионов. Все могут говорить, что хотят, но решается все на поле. Команда показала уровень с первой игры до плей-офф. Мы показали наш характер и приехали за победой. Мы знали, что "Динамо"– большой клуб с историей, который играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Было приятно играть против хорошей команды, хороших игроков. Но мы удержали счет, который нам был нужен. Сейчас мы должны только праздновать. Мы сделали историю", - отметил Энрике Луваннор.

Тираспольский "Шериф" победил загребское "Динамо" с общим счетом 3:0 и впервые в истории молдавского футбола вышел в групповую стадию Лиги чемпионов. Имена соперников команды станут известны в четверг, 26 августа. Жеребьевка начнется в 19.00.
Траоре - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
Спорт
ФК "Шериф" впервые в истории прошел в групповую стадию Лиги чемпионов
Вчера, 23:52
840
9
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:30Ирина Влах вручила денежную помощь родственникам погибших от коронавируса врачей
11:15Бюджетники в Молдове отправляются на мини-каникулы
10:42Вблизи Чернобыльской АЭС открылось первое на Украине хранилище ядерных отходов
10:12В Молдове выпустили памятные монеты к 30-летию независимости
09:41Где в Кишиневе 26 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:30"Мы сделали историю" - "Шериф" о выходе в группу Лиги чемпионов
09:25Япония направила протест России из-за планируемых стрельб у Итурупа
09:00Степанюк: Молдове нужно лавировать между интересами России и Украины
08:45Мир за сутки: ракетами - по фрегату, обрушение дома и угроза теракта
08:30"Честные люди" в правительстве Молдовы: на что они способны
08:00Крылов: что Санду решила с Козаком
07:30"Первый дом": правительство выделило на программу еще 11,6 миллиона леев
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове заметно похолодает
00:01Погодные рекорды Молдовы 26 августа
ВчераФК "Шериф" впервые в истории прошел в групповую стадию Лиги чемпионов
ВчераВознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди увеличили
ВчераНа пути к новой жизни: афганские беженцы размещены на военной базе в Германии
ВчераМиллионы без обязательств: как кабмин Молдовы распорядится "щедрым подарком" от МВФ
ВчераКабмин одобрил регламент для восьми министерств: как будут работать ведомства
ВчераКурс валют на четверг: доллар растет в цене вслед за евро