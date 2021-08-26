"Мы сделали историю" - "Шериф" о выходе в группу Лиги чемпионов

"Во-первых, наверное, я самый счастливый человек. Я говорил в самом начале, что приходил в эту команду с одной мечтой – сыграть в Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась. Но это не только моя работа. Это работа команды, всех ребят, которые были как семья, одно целое. Мы прошли нелегкий путь с первого квалификационного раунда. Но глядя на тот результат, который показали ребята, я им горжусь. Мы из восьми игр выиграли шесть, две сыграли вничью. 15 мячей забили, всего два пропустили", - сказал наставник "Шерифа".