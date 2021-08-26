https://ru.sputnik.md/20210826/na-zapade-opasayutsya-taliby-mogut-dobit-ekonomiku-ssha-44252707.html

На Западе опасаются: талибы могут добить экономику США

На Западе опасаются: талибы могут добить экономику США

На Западе опасаются: талибы могут добить экономику США

2021-08-26T16:12+0300

2021-08-26T16:12+0300

2021-08-26T16:12+0300

политика

в мире

афганистан

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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Ранее поводом для тревожных прогнозов была нестабильность экономики США: увеличение госдолга и триллионные денежные вливания, разогнавшие инфляцию. Ускорят ли талибы мировую дедолларизацию, разбиралось РИА Новости.Очередной обвалСудьбой американской денежной единицы обеспокоен бывший председатель Goldman Sachs Asset Management и экс-министр финансов Великобритании Джим О’Нилл. Лидерство уже потеряно, считает он. Да и статус мировой валюты под вопросом. Поспешный вывод американских войск из Афганистана только усугубил ситуацию.Серьезное потрясение доллар переживал и в 1975-м, когда США уходили из Вьетнама. Но Япония, Германия и Китай сделали все, чтобы не допустить значительных колебаний курса. Пекин отказывался расширять присутствие юаня на финансовых рынках — на внутреннем и международном.Теперь правила игры другие. Драйвер экономического роста смещается в сторону Азии. Здесь доминирует как раз КНР. С середины прошлого века китайцы повысили долю в мировом ВВП в четыре раза, почти до 20 процентов. У США — 24.Международный валютный фонд пересматривает корзину SDR — специальных прав заимствования, которые можно обменять на любую валюту. Если юань усилится, мировая финансовая система изменится, отмечает Джим О’Нилл.По данным Европейского центрального банка, доля американской валюты в международных резервах в 2018-м упала до 61,7 процента — минимум за 20 лет. В прошлом году опустилась ниже 60 — впервые с 1995-го.К этому приложили руку и сами монетарные власти США. В разгар пандемии они запустили печатный станок на полную мощность. В экономику влили триллионы. Инфляция достигала 5,4 процента — максимум за 13 лет.Динамику доллара сейчас можно описать как "шаг вперед, два шага назад", поэтому тревожные прогнозы появляются регулярно. И неуклюжая эвакуация из Кабула — лишь еще один штрих к общей картине.Прямых экономических рисков от происходящего в Афганистане, на взгляд большинства экономистов, все же нет. Влияние этой страны на мировую экономику ничтожно. А конкуренты не смогут серьезно потеснить американскую валюту.Доллар выстоит за счет военно-политической силы, технологического лидерства и финансовых манипуляций.Одна из главных проблем — рост денежной массы. Но все рычаги влияния у Федеральной резервной системы США. Регулятор может перейти к жесткой политике до конца года: повысит ключевую ставку, и это укрепит национальную валюту.Подтверждение тому уже есть: 18 августа ФРС опубликовала протокол заседания комитета. Инвесторы нашли в этом документе то, что искали: печатный станок остановят. Рынок надеется, что это случится в ноябре.А в 2022-м ожидается повышение ставки, что также поддержит доллар.Единственно возможный обвальный сценарий — если США втянутся в еще одну масштабную и дорогостоящую войну. Но пока Белый дом как раз избегает этого сценария.Без доллара никудаВытеснить доллар с мировой финансовой арены пытаются уже несколько десятилетий. Доля евро и юаня в международных операциях действительно потихоньку повышается. Но не стоит забывать, что ЕС и КНР в основном экспортируют, а США — их основной рынок сбыта.К тому же еврозона восстанавливается после пандемии медленнее и тяжелее. "Мешает рыхлость и неоднородность. Кроме Германии, Франции, Австрии, есть и другие страны. И если Южная Европа, по крайней мере, участвует в общеевропейском разделении труда, то Восточная и Прибалтика, за исключением Чехии, — экономический балласт, тянущий весь регион вниз. Но стоит признать, что евро — самая сильная валюта после доллара", — говорит Владимир Григорьев.Вторая после американской экономика в мире — китайская. Тем не менее юань не очень популярен в глобальной торговле, добавляет Анна Харченко, независимый финансовый консультант.По данным Международного валютного фонда, в резервах центральных банков мира хранится денежная масса, эквивалентная 11,1 триллиона долларов. Из них в американской валюте — около шести триллионов, в евро — лишь 2,3."Именно доллар всегда будут выбирать для сбережения средств. Особенно в России. С 2014-го рубль подешевел к американской валюте в два с половиной раза. Падение с начала пандемии — около 25 процентов", — отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.Однако чтобы минимизировать риски, не стоит складывать яйца в одну корзину. Диверсифицируйте, советуют аналитики. К тому же валюта не приумножит капитал. Ее следует использовать для расчетов, иначе больше потеряете на конвертации. А с учетом высокой инфляции и низких процентных ставок легко выйти в минус.Экономисты рекомендуют направлять свободные средства в активы: акции, облигации, недвижимость. До конца года доллар, скорее всего, останется в диапазоне 73-80 рублей. Курс к евро — 1,13-1,14. На рынок продолжат влиять финансовые новости. И, безусловно, эпидемиологическая ситуация в мире.

https://ru.sputnik.md/20210712/Doshli-do-tochki-nevozvrata-analitiki-razocharovany-v-ekonomike-SShA-35484067.html

https://ru.sputnik.md/20210811/samoe-vremya-ssorit-moskvu-s-kitaem-ssha-prizvali-deystvovat-43801563.html

афганистан

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