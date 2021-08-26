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Больной вопрос: как Немеренко собирается решать проблему вакцинации учителей
Больной вопрос: как Немеренко собирается решать проблему вакцинации учителей
Как Немеренко собирается решать проблему тестирования учителей
2021-08-26T15:27+0300
2021-08-26T17:53+0300
коронавирус
в молдове
молдова
вакцинация
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Министр здравоохранения Алла Немеренко рассказала, как власти планируют решать проблему недовольства учителей после того, как их обязали проходить регулярное тестирование на коронавирус. По ее словам, после переговоров станет известно, какими будут следующие шаги: "власти готовы к переговорам".Кроме того, Немеренко подчеркнула, эти требования к учителям были выдвинуты "по всем стандартам и международным протоколам". По ее мнению, есть вопросы по поводу того, сможет ли государство взять эту ношу."Максимальную защиту сейчас дает вакцинация, это добровольный выбор каждого, делать прививку или нет. Но надо понимать все риски и затраты. Страна не может обеспечивать из бюджета все больницы, все меры профилактики, спасение жизней, а также категории граждан, кто не хочет участвовать в общем процессе, то есть не вакцинироваться, как все медики", - уточнила Немеренко. Она уверена, что в Молдове не получится остановить пандемию, если все граждане не будут солидарны. Напомним, ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что все непривитые против коронавируса педагоги будут обязаны каждые 14 дней проходить тестирование за свой счет. Освобождены от этой меры будут только вакцинированные учителя, а также те, кто переболел коронавирусом в последние полгода и имеет антитела.
https://ru.sputnik.md/20210825/primar-kishineva-vystupil-zaschitu-uchiteley-44234964.html
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в молдове, молдова, вакцинация, алла немеренко

Больной вопрос: как Немеренко собирается решать проблему вакцинации учителей

15:27 26.08.2021 (обновлено: 17:53 26.08.2021)
474
© Photo : Miroslav RotariШкольный класс
Школьный класс - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Глава Минздрава заверила, что власти готовы к переговорам по вопросу обязательного тестирования педагогов.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Министр здравоохранения Алла Немеренко рассказала, как власти планируют решать проблему недовольства учителей после того, как их обязали проходить регулярное тестирование на коронавирус.

"Мы провели беседы с депутатами парламента. Наше предложение - нужно провести переговоры между Министерством просвещения, представителями профильной комиссии законодательного органа по образованию, синдикатами и другими экспертами", - заявила Немеренко на брифинге в четверг.

По ее словам, после переговоров станет известно, какими будут следующие шаги: "власти готовы к переговорам".
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Кроме того, Немеренко подчеркнула, эти требования к учителям были выдвинуты "по всем стандартам и международным протоколам".

Есть много дискуссий, комментариев и критики, почему учителя должны сами оплачивать эти тесты. А почему их должны оплачивать вакцинированные, ведь оплата этих тестов должна была быть за счет государства?

Ala Nemerenco - Sputnik Молдова
Алла Немеренко
глава Минздрава Молдовы
По ее мнению, есть вопросы по поводу того, сможет ли государство взять эту ношу.
"Максимальную защиту сейчас дает вакцинация, это добровольный выбор каждого, делать прививку или нет. Но надо понимать все риски и затраты. Страна не может обеспечивать из бюджета все больницы, все меры профилактики, спасение жизней, а также категории граждан, кто не хочет участвовать в общем процессе, то есть не вакцинироваться, как все медики", - уточнила Немеренко.
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Она уверена, что в Молдове не получится остановить пандемию, если все граждане не будут солидарны.
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Напомним, ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что все непривитые против коронавируса педагоги будут обязаны каждые 14 дней проходить тестирование за свой счет. Освобождены от этой меры будут только вакцинированные учителя, а также те, кто переболел коронавирусом в последние полгода и имеет антитела.
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