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https://ru.sputnik.md/20210826/osennyaya-sessiya-parlamenta-1-sentyabrya-44253939.html
Осенняя сессия парламента начнется 1 сентября
Осенняя сессия парламента начнется 1 сентября
Осенняя сессия парламента начнется 1 сентября
2021-08-26T12:15+0300
2021-08-26T12:20+0300
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игорь гросу
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Парламент Молдовы будет созван на очередную осеннюю сессию 1 сентября. Распоряжение подписал председатель парламента Игорь Гросу. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Как уточнили в пресс-службе, на сессии предстоит рассмотреть целый ряд проектов нового парламента, а также проекты, оставшиеся от предыдущих созывов.Напомним, согласно регламенту, парламент собирается на две очередные сессии в год.Осенняя сессия начинается в сентябре и должна завершиться до конца декабря. Весенняя сессия начинается в феврале и должна закрыться не позднее конца июля.
https://ru.sputnik.md/20210824/parlament-genprokuratura-44210828.html
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в молдове, молдова, игорь гросу, парламент

Осенняя сессия парламента начнется 1 сентября

12:15 26.08.2021 (обновлено: 12:20 26.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В первой сессии депутатам предстоит рассмотреть множество новых проектов, а также ряд нормативных актов, оставшихся от парламента прошлого созыва.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Парламент Молдовы будет созван на очередную осеннюю сессию 1 сентября. Распоряжение подписал председатель парламента Игорь Гросу. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
"Депутаты соберутся на первое пленарное заседание по предложению Постоянного бюро парламента после подготовки проекта повестки дня", - говорится в сообщении законодательного органа.
Как уточнили в пресс-службе, на сессии предстоит рассмотреть целый ряд проектов нового парламента, а также проекты, оставшиеся от предыдущих созывов.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
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Напомним, согласно регламенту, парламент собирается на две очередные сессии в год.
Осенняя сессия начинается в сентябре и должна завершиться до конца декабря. Весенняя сессия начинается в феврале и должна закрыться не позднее конца июля.
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