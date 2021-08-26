https://ru.sputnik.md/20210826/osennyaya-sessiya-parlamenta-1-sentyabrya-44253939.html

Осенняя сессия парламента начнется 1 сентября

Осенняя сессия парламента начнется 1 сентября

Осенняя сессия парламента начнется 1 сентября

2021-08-26T12:15+0300

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общество

в молдове

молдова

игорь гросу

парламент

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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Парламент Молдовы будет созван на очередную осеннюю сессию 1 сентября. Распоряжение подписал председатель парламента Игорь Гросу. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Как уточнили в пресс-службе, на сессии предстоит рассмотреть целый ряд проектов нового парламента, а также проекты, оставшиеся от предыдущих созывов.Напомним, согласно регламенту, парламент собирается на две очередные сессии в год.Осенняя сессия начинается в сентябре и должна завершиться до конца декабря. Весенняя сессия начинается в феврале и должна закрыться не позднее конца июля.

https://ru.sputnik.md/20210824/parlament-genprokuratura-44210828.html

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