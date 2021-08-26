https://ru.sputnik.md/20210826/ot-chego-zavisit-uroven-antitel-posle-vaktsinatsii-otvet-vracha-44256891.html

От чего зависит уровень антител после вакцинации: ответ врача

От чего зависит уровень антител после вакцинации: ответ врача

От чего зависит уровень антител после вакцинации

2021-08-26T14:15+0300

2021-08-26T14:15+0300

2021-08-26T14:15+0300

коронавирус

в мире

россия

вакцинация

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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета, чем он ниже, тем меньше защиты в итоге получит человек, рассказала РИА Новости врач-инфекционист Светлана Малиновская.Врач пояснила, что попадая в организм, коронавирусная инфекция получает отпор в виде иммунного ответа. Если же иммунитет находится в непрерывной борьбе с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, рассчитывать на него не приходится."Он не даст ожидаемого ответа как на болезнь, так и на вакцинацию", - подчеркнула Малиновская.Особенно в период пандемии важно вспомнить о правилах здорового образа жизни: придерживаться сбалансированного питания, соблюдать оптимальный режим сна и не забывать о не менее чем часе щадящих физических нагрузок в день, отметила специалист."Это поможет организму обзавестись сильным иммунитетом и дать серьезный отпор COVID-19 или хорошо перенести вакцинацию, получив высокий титр антител и надежно обезопасившись от заражения на ближайшие полгода", - заключила она.

https://ru.sputnik.md/20210824/vaktsinatsiya-uchiteley-44204476.html

https://ru.sputnik.md/20210821/uchenye-vaktsina-sputnik-layt-lyudey-starshe-60-let-44122591.html

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в мире, россия, вакцинация