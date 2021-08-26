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От чего зависит уровень антител после вакцинации: ответ врача
От чего зависит уровень антител после вакцинации: ответ врача
От чего зависит уровень антител после вакцинации
2021-08-26T14:15+0300
2021-08-26T14:15+0300
коронавирус
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вакцинация
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета, чем он ниже, тем меньше защиты в итоге получит человек, рассказала РИА Новости врач-инфекционист Светлана Малиновская.Врач пояснила, что попадая в организм, коронавирусная инфекция получает отпор в виде иммунного ответа. Если же иммунитет находится в непрерывной борьбе с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, рассчитывать на него не приходится."Он не даст ожидаемого ответа как на болезнь, так и на вакцинацию", - подчеркнула Малиновская.Особенно в период пандемии важно вспомнить о правилах здорового образа жизни: придерживаться сбалансированного питания, соблюдать оптимальный режим сна и не забывать о не менее чем часе щадящих физических нагрузок в день, отметила специалист."Это поможет организму обзавестись сильным иммунитетом и дать серьезный отпор COVID-19 или хорошо перенести вакцинацию, получив высокий титр антител и надежно обезопасившись от заражения на ближайшие полгода", - заключила она.
https://ru.sputnik.md/20210824/vaktsinatsiya-uchiteley-44204476.html
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в мире, россия, вакцинация

От чего зависит уровень антител после вакцинации: ответ врача

14:15 26.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Врач-инфекционист разъяснила, как влияет иммунитет на количество вырабатываемых после вакцинации антител.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета, чем он ниже, тем меньше защиты в итоге получит человек, рассказала РИА Новости врач-инфекционист Светлана Малиновская.
"Чем выше у человека иммунитет, тем более сильный ответ он получает на болезнь или вакцинацию, что определяется количеством выработанных антител. Иными словами, нельзя надеяться на антитела после болезни или вакцинации, если вы не заботились о своем иммунитете", - сказала Малиновская.
Врач пояснила, что попадая в организм, коронавирусная инфекция получает отпор в виде иммунного ответа. Если же иммунитет находится в непрерывной борьбе с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, рассчитывать на него не приходится.
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"Он не даст ожидаемого ответа как на болезнь, так и на вакцинацию", - подчеркнула Малиновская.
Особенно в период пандемии важно вспомнить о правилах здорового образа жизни: придерживаться сбалансированного питания, соблюдать оптимальный режим сна и не забывать о не менее чем часе щадящих физических нагрузок в день, отметила специалист.
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"Это поможет организму обзавестись сильным иммунитетом и дать серьезный отпор COVID-19 или хорошо перенести вакцинацию, получив высокий титр антител и надежно обезопасившись от заражения на ближайшие полгода", - заключила она.
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