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https://ru.sputnik.md/20210826/pervyy-dom-44240099.html
"Первый дом": правительство выделило на программу еще 11,6 миллиона леев
"Первый дом": правительство выделило на программу еще 11,6 миллиона леев
Первый дом: правительство выделило на программу еще 11,6 миллионов
2021-08-26T07:30+0300
2021-08-26T09:52+0300
общество
в молдове
правительство
молдова
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КИШИНЕВ, 26 авг 0 Sputnik. Правительство Молдовы выделило 11,6 миллиона леев на проект "Первый дом" (Prima casă). Решение о выделении финансовых средств утвердили на последнем заседании кабмина. Согласно документу, из резервного фонда правительства выделено 11,6 миллиона леев на финансирование компенсационных программ в рамках проекта "Первый дом". Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в "Официальном мониторе".С момента запуска госпрограммы "Первый дом" в 2018 году было приобретено около шести тысяч единиц жилья.Участником этой программы может стать гражданин Молдовы от 18 до 50 лет, официально работающий в государственном учреждении или частной компании в стране и имеющий доход из официальных источников. Доля первоначального собственного участия составляет 5% от покупной цены жилья.
https://ru.sputnik.md/20200706/programmoy-prima-casa-vospolzovalis-neskolko-tysyach-semey-30837444.html
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в молдове, правительство, молдова

"Первый дом": правительство выделило на программу еще 11,6 миллиона леев

07:30 26.08.2021 (обновлено: 09:52 26.08.2021)
202
© Sputnik / Fuad HasanovЖилой дом
Жилой дом - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Fuad Hasanov
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Новое правительство продолжает поддержку государственной программы.
КИШИНЕВ, 26 авг 0 Sputnik. Правительство Молдовы выделило 11,6 миллиона леев на проект "Первый дом" (Prima casă).
Решение о выделении финансовых средств утвердили на последнем заседании кабмина.
Согласно документу, из резервного фонда правительства выделено 11,6 миллиона леев на финансирование компенсационных программ в рамках проекта "Первый дом".
Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в "Официальном мониторе".
С момента запуска госпрограммы "Первый дом" в 2018 году было приобретено около шести тысяч единиц жилья.
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Участником этой программы может стать гражданин Молдовы от 18 до 50 лет, официально работающий в государственном учреждении или частной компании в стране и имеющий доход из официальных источников.
Доля первоначального собственного участия составляет 5% от покупной цены жилья.
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