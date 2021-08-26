https://ru.sputnik.md/20210826/pervyy-dom-44240099.html

"Первый дом": правительство выделило на программу еще 11,6 миллиона леев

"Первый дом": правительство выделило на программу еще 11,6 миллиона леев

Первый дом: правительство выделило на программу еще 11,6 миллионов

2021-08-26T07:30+0300

2021-08-26T07:30+0300

2021-08-26T09:52+0300

общество

в молдове

правительство

молдова

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КИШИНЕВ, 26 авг 0 Sputnik. Правительство Молдовы выделило 11,6 миллиона леев на проект "Первый дом" (Prima casă). Решение о выделении финансовых средств утвердили на последнем заседании кабмина. Согласно документу, из резервного фонда правительства выделено 11,6 миллиона леев на финансирование компенсационных программ в рамках проекта "Первый дом". Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в "Официальном мониторе".С момента запуска госпрограммы "Первый дом" в 2018 году было приобретено около шести тысяч единиц жилья.Участником этой программы может стать гражданин Молдовы от 18 до 50 лет, официально работающий в государственном учреждении или частной компании в стране и имеющий доход из официальных источников. Доля первоначального собственного участия составляет 5% от покупной цены жилья.

https://ru.sputnik.md/20200706/programmoy-prima-casa-vospolzovalis-neskolko-tysyach-semey-30837444.html

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в молдове, правительство, молдова