https://ru.sputnik.md/20210826/pochemu-shkolakh-moldova-lineyki-44261491.html

Глава Минздрава объяснила, почему в школах страны 1 сентября не будет линейки

Глава Минздрава объяснила, почему в школах страны 1 сентября не будет линейки

Почему в школах Молдовы не будет линейки

2021-08-26T15:02+0300

2021-08-26T15:02+0300

2021-08-26T15:02+0300

коронавирус

в молдове

молдова

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко объяснила, почему Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья решила запретить проведение торжественных линеек в День знаний. Как подчеркнула глава Минздрава, главная задача в этом году для властей – обеспечить образовательный процесс с физическим присутствием детей в классах. Немеренко добавила, что 1 сентября не пройдут линейки также потому, что в этот день увеличивается количество людей в общественном транспорте, что увеличивает риск передачи коронавируса.

https://ru.sputnik.md/20210824/reshenie-komissii-pervogo-zvonka-shkolakh-ne-budet-44191893.html

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в молдове, молдова, алла немеренко