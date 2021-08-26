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Глава Минздрава объяснила, почему в школах страны 1 сентября не будет линейки
Глава Минздрава объяснила, почему в школах страны 1 сентября не будет линейки
Почему в школах Молдовы не будет линейки
2021-08-26T15:02+0300
2021-08-26T15:02+0300
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко объяснила, почему Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья решила запретить проведение торжественных линеек в День знаний. Как подчеркнула глава Минздрава, главная задача в этом году для властей – обеспечить образовательный процесс с физическим присутствием детей в классах. Немеренко добавила, что 1 сентября не пройдут линейки также потому, что в этот день увеличивается количество людей в общественном транспорте, что увеличивает риск передачи коронавируса.
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в молдове, молдова, алла немеренко

Глава Минздрава объяснила, почему в школах страны 1 сентября не будет линейки

15:02 26.08.2021
145
© Sputnik / Miroslav RotariАлла Немеренко
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
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Почему в школах Молдовы в День знаний запретили проводить линейки.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко объяснила, почему Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья решила запретить проведение торжественных линеек в День знаний.
"Это общественное мероприятие, оно проходит на открытой территории, но у нас дети не вакцинированы. Также есть большое количество непривитых людей среди учителей и родителей", - заявила Немеренко на брифинге в четверг.
Как подчеркнула глава Минздрава, главная задача в этом году для властей – обеспечить образовательный процесс с физическим присутствием детей в классах.
Первый звонок - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
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24 августа, 13:22
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Немеренко добавила, что 1 сентября не пройдут линейки также потому, что в этот день увеличивается количество людей в общественном транспорте, что увеличивает риск передачи коронавируса.
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