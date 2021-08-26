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Погодные рекорды Молдовы 26 августа
Погодные рекорды Молдовы 26 августа
Погодные рекорды Молдовы 26 августа
2021-08-26T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Самое холодное 26 августа на территории Молдовы было зарегистрировано полвека тому тому назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1971 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум 26 августа зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +36 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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климат, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 26 августа

00:01 26.08.2021
190
© Sputnik / OsmatescoПара гуляет в парке под дождем
Пара гуляет в парке под дождем - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Osmatesco
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Самое холодное 26 августа на территории Молдовы было зарегистрировано полвека тому тому назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1971 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,3 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 26 августа зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +36 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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00:01Погодные рекорды Молдовы 26 августа
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