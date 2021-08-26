https://ru.sputnik.md/20210826/pogoda-rekordy-44243731.html

Погодные рекорды Молдовы 26 августа

Погодные рекорды Молдовы 26 августа

Погодные рекорды Молдовы 26 августа

2021-08-26T00:01+0300

2021-08-26T00:01+0300

2021-08-26T00:01+0300

климат

погода

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0f/35128533_292:0:3389:1742_1920x0_80_0_0_34364473f1fccdf847eccb13ca735c26.jpg

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Самое холодное 26 августа на территории Молдовы было зарегистрировано полвека тому тому назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1971 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум 26 августа зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +36 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20201023/uchenyy-otsenil-skorost-globalnogo-potepleniya-32125239.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

климат, погода, рекорды