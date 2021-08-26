https://ru.sputnik.md/20210826/pogoda-rekordy-44243731.html
Погодные рекорды Молдовы 26 августа
Погодные рекорды Молдовы 26 августа
Погодные рекорды Молдовы 26 августа
2021-08-26T00:01+0300
2021-08-26T00:01+0300
2021-08-26T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Самое холодное 26 августа на территории Молдовы было зарегистрировано полвека тому тому назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1971 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум 26 августа зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +36 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20201023/uchenyy-otsenil-skorost-globalnogo-potepleniya-32125239.html
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климат, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 26 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Самое холодное 26 августа на территории Молдовы было зарегистрировано полвека тому тому назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1971 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,3 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 26 августа зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +36 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.