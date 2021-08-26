https://ru.sputnik.md/20210826/poluzaschitnika-zimbru-nakazali-za-draku-na-pole-44258956.html
Полузащитника "Зимбру" наказали за драку на поле
Полузащитника "Зимбру" наказали за драку на поле
Полузащитника "Зимбру" наказали за драку на поле
2021-08-26T14:04+0300
2021-08-26T14:04+0300
2021-08-26T14:04+0300
спорт
драка
зимбру
петрокуб
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/03/33476028_0:184:1921:1264_1920x0_80_0_0_19ed7d9b725f1f1be5354531cc82ac0a.jpg
КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Комитет по проведению соревнований Молдавской федерации футбола (МФФ) постановил отстранить полузащитника ФК "Зимбру" от игр на четыре этапа чемпионата Национальной дивизии — за драку на поле.Кроме того, МФФ оштрафовала Кочука на 10 тысяч леев, а футбольный клуб "Зимбру" — на 2 тысячи леев.Во время матча в Национальной дивизии Евгений Кочук несколько раз ударил игрока "Петрокуба" Михаила Платику. Это спровоцировало беспорядки на поле, матч был приостановлен.Позже Кочук объяснил, что Платика оскорбил его семью. "Любой хоть чуточку уважающий себя мужчина не смог бы не отреагировать", — заявил он.В протоколе комитета также сообщается, что группа болельщиков "Зимбру" во время игры с "Петрокубом" вела себя неподобающе. Молодые люди забрались на ограждение у раздевалок стадиона, курили, выкрикивали слоганы. При этом на трибунах находились несовершеннолетние дети и женщины, отмечает МФФ.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/03/33476028_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_f6c428ba549500a2d6b23e73ec421d56.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
драка, зимбру, петрокуб, футбол
Полузащитника "Зимбру" наказали за драку на поле
Евгений Кочук во время матча избил игрока "Петрокуба". Несдержанного спортсмена отстранили от игр и оштрафовали.
КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Комитет по проведению соревнований Молдавской федерации футбола (МФФ) постановил отстранить полузащитника ФК "Зимбру" от игр на четыре этапа чемпионата Национальной дивизии — за драку на поле.
Кроме того, МФФ оштрафовала Кочука на 10 тысяч леев, а футбольный клуб "Зимбру" — на 2 тысячи леев.
Во время матча в Национальной дивизии Евгений Кочук несколько раз ударил игрока "Петрокуба" Михаила Платику. Это спровоцировало беспорядки на поле, матч был приостановлен.
Позже Кочук объяснил, что Платика оскорбил его семью. "Любой хоть чуточку уважающий себя мужчина не смог бы не отреагировать", — заявил он.
В протоколе комитета также сообщается, что группа болельщиков "Зимбру" во время игры с "Петрокубом" вела себя неподобающе. Молодые люди забрались на ограждение у раздевалок стадиона, курили, выкрикивали слоганы. При этом на трибунах находились несовершеннолетние дети и женщины, отмечает МФФ.