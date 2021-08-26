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Полузащитника "Зимбру" наказали за драку на поле
Полузащитника "Зимбру" наказали за драку на поле
Полузащитника "Зимбру" наказали за драку на поле
2021-08-26T14:04+0300
2021-08-26T14:04+0300
спорт
драка
зимбру
петрокуб
футбол
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КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Комитет по проведению соревнований Молдавской федерации футбола (МФФ) постановил отстранить полузащитника ФК "Зимбру" от игр на четыре этапа чемпионата Национальной дивизии — за драку на поле.Кроме того, МФФ оштрафовала Кочука на 10 тысяч леев, а футбольный клуб "Зимбру" — на 2 тысячи леев.Во время матча в Национальной дивизии Евгений Кочук несколько раз ударил игрока "Петрокуба" Михаила Платику. Это спровоцировало беспорядки на поле, матч был приостановлен.Позже Кочук объяснил, что Платика оскорбил его семью. "Любой хоть чуточку уважающий себя мужчина не смог бы не отреагировать", — заявил он.В протоколе комитета также сообщается, что группа болельщиков "Зимбру" во время игры с "Петрокубом" вела себя неподобающе. Молодые люди забрались на ограждение у раздевалок стадиона, курили, выкрикивали слоганы. При этом на трибунах находились несовершеннолетние дети и женщины, отмечает МФФ.
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драка, зимбру, петрокуб, футбол

Полузащитника "Зимбру" наказали за драку на поле

14:04 26.08.2021
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© Pixabay / blickpixel Футбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Pixabay / blickpixel
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Евгений Кочук во время матча избил игрока "Петрокуба". Несдержанного спортсмена отстранили от игр и оштрафовали.
КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Комитет по проведению соревнований Молдавской федерации футбола (МФФ) постановил отстранить полузащитника ФК "Зимбру" от игр на четыре этапа чемпионата Национальной дивизии — за драку на поле.
Кроме того, МФФ оштрафовала Кочука на 10 тысяч леев, а футбольный клуб "Зимбру" — на 2 тысячи леев.
Во время матча в Национальной дивизии Евгений Кочук несколько раз ударил игрока "Петрокуба" Михаила Платику. Это спровоцировало беспорядки на поле, матч был приостановлен.
Позже Кочук объяснил, что Платика оскорбил его семью. "Любой хоть чуточку уважающий себя мужчина не смог бы не отреагировать", — заявил он.
В протоколе комитета также сообщается, что группа болельщиков "Зимбру" во время игры с "Петрокубом" вела себя неподобающе. Молодые люди забрались на ограждение у раздевалок стадиона, курили, выкрикивали слоганы. При этом на трибунах находились несовершеннолетние дети и женщины, отмечает МФФ.
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