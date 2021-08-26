https://ru.sputnik.md/20210826/poluzaschitnika-zimbru-nakazali-za-draku-na-pole-44258956.html

Полузащитника "Зимбру" наказали за драку на поле

Полузащитника "Зимбру" наказали за драку на поле

Полузащитника "Зимбру" наказали за драку на поле

2021-08-26T14:04+0300

2021-08-26T14:04+0300

2021-08-26T14:04+0300

спорт

драка

зимбру

петрокуб

футбол

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КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Комитет по проведению соревнований Молдавской федерации футбола (МФФ) постановил отстранить полузащитника ФК "Зимбру" от игр на четыре этапа чемпионата Национальной дивизии — за драку на поле.Кроме того, МФФ оштрафовала Кочука на 10 тысяч леев, а футбольный клуб "Зимбру" — на 2 тысячи леев.Во время матча в Национальной дивизии Евгений Кочук несколько раз ударил игрока "Петрокуба" Михаила Платику. Это спровоцировало беспорядки на поле, матч был приостановлен.Позже Кочук объяснил, что Платика оскорбил его семью. "Любой хоть чуточку уважающий себя мужчина не смог бы не отреагировать", — заявил он.В протоколе комитета также сообщается, что группа болельщиков "Зимбру" во время игры с "Петрокубом" вела себя неподобающе. Молодые люди забрались на ограждение у раздевалок стадиона, курили, выкрикивали слоганы. При этом на трибунах находились несовершеннолетние дети и женщины, отмечает МФФ.

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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драка, зимбру, петрокуб, футбол