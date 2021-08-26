https://ru.sputnik.md/20210826/prezident-polshi-pribyl-kishinev-ofitsialnym-vizitom-44260382.html

Президент Польши прибыл в Кишинев с официальным визитом

Президент Польши прибыл в Кишинев с официальным визитом

Президент Польши прибыл в Кишинев с официальным визитом

2021-08-26T14:09+0300

2021-08-26T14:09+0300

2021-08-26T14:48+0300

политика

в молдове

кишинев

молдова

майя санду

администрация президента

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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Кишинев с официальным визитом. У здания администрации президента его торжественно встретила рота почетного караула. Президентский оркестр исполнил гимны Республики Польша и Республики Молдова. Затем лидеры двух стран Майя Санду и Анджей Дуда проследовали в президентский дворец.Это первый официальный визит Анджея Дуды в Молдову. В программе визита запланированы встречи с Санду, а также с другими официальными лицами страны. Программой визита предусмотрена совместная пресс-конференция лидеров двух стран.Кроме того, вечером президенты посадят дерево в кишиневском Ботаническом саду.

https://ru.sputnik.md/20210825/den-nezavisimosti-moldova-44216315.html

кишинев

молдова

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2021

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в молдове, кишинев, молдова, майя санду, администрация президента