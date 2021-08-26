https://ru.sputnik.md/20210826/prezident-polshi-pribyl-kishinev-ofitsialnym-vizitom-44260382.html
Президент Польши прибыл в Кишинев с официальным визитом
Президент Польши прибыл в Кишинев с официальным визитом
Президент Польши прибыл в Кишинев с официальным визитом
2021-08-26T14:09+0300
2021-08-26T14:09+0300
2021-08-26T14:48+0300
политика
в молдове
кишинев
молдова
майя санду
администрация президента
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Кишинев с официальным визитом. У здания администрации президента его торжественно встретила рота почетного караула. Президентский оркестр исполнил гимны Республики Польша и Республики Молдова. Затем лидеры двух стран Майя Санду и Анджей Дуда проследовали в президентский дворец.Это первый официальный визит Анджея Дуды в Молдову. В программе визита запланированы встречи с Санду, а также с другими официальными лицами страны. Программой визита предусмотрена совместная пресс-конференция лидеров двух стран.Кроме того, вечером президенты посадят дерево в кишиневском Ботаническом саду.
https://ru.sputnik.md/20210825/den-nezavisimosti-moldova-44216315.html
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в молдове, кишинев, молдова, майя санду, администрация президента
Президент Польши прибыл в Кишинев с официальным визитом
14:09 26.08.2021 (обновлено: 14:48 26.08.2021)
Официальная церемония встречи прошла у здания администрации президента в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Кишинев с официальным визитом. У здания администрации президента его торжественно встретила рота почетного караула.
Президентский оркестр исполнил гимны Республики Польша и Республики Молдова.
Затем лидеры двух стран Майя Санду и Анджей Дуда проследовали в президентский дворец.
Это первый официальный визит Анджея Дуды в Молдову. В программе визита запланированы встречи с Санду, а также с другими официальными лицами страны.
Программой визита предусмотрена совместная пресс-конференция лидеров двух стран.
Кроме того, вечером президенты посадят дерево в кишиневском Ботаническом саду.