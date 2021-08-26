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Аттракцион за прививку: как прокатиться на колесе обозрения в Нью-Йорке
Аттракцион за прививку: как прокатиться на колесе обозрения в Нью-Йорке
Чтобы мотивировать жителей и гостей Нью-Йорка скорее пройти вакцинацию от COVID-19, власти "Большого яблока" предлагают любому привитому бесплатно прокатиться... 26.08.2021, Sputnik Молдова
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фото, в мире, мультимедиа, нью-йорк, вакцинация

Аттракцион за прививку: как прокатиться на колесе обозрения в Нью-Йорке

20:49 26.08.2021 (обновлено: 21:07 26.08.2021)
290
Чтобы мотивировать жителей и гостей Нью-Йорка скорее пройти вакцинацию от COVID-19, власти "Большого яблока" предлагают любому привитому бесплатно прокатиться на колесе обозрения в центре города.
© REUTERS / Andrew Kelly

Колесо обозрения было установлено на, пожалуй, самой оживленной улице в Нью-Йорке – Таймс-сквер.

Колесо обозрения было установлено на, пожалуй, самой оживленной улице в Нью-Йорке – Таймс-сквер. - Sputnik Молдова
1/8
© REUTERS / Andrew Kelly

Колесо обозрения было установлено на, пожалуй, самой оживленной улице в Нью-Йорке – Таймс-сквер.

© AFP 2021 / Scott Heins/Getty Images

Посетители аттракциона могут взглянуть на Нью-Йорк с высоты птичьего полета: высота колеса – почти 40 метров.

Посетители аттракциона могут взглянуть на Нью-Йорк с высоты птичьего полета: высота колеса – почти 40 метров. - Sputnik Молдова
2/8
© AFP 2021 / Scott Heins/Getty Images

Посетители аттракциона могут взглянуть на Нью-Йорк с высоты птичьего полета: высота колеса – почти 40 метров.

© REUTERS / Andrew Kelly

Конструкция была доставлена на трех огромных трейлерах из Техаса.

Конструкция была доставлена на трех огромных трейлерах из Техаса. - Sputnik Молдова
3/8
© REUTERS / Andrew Kelly

Конструкция была доставлена на трех огромных трейлерах из Техаса.

© REUTERS / Andrew Kelly

Цель акции – привлечь туристов и жителей города в некогда самую оживленную часть Нью-Йорка, которая так и не вернулась к прежней активности из-за пандемии коронавируса.

Цель акции – привлечь туристов и жителей города в некогда самую оживленную часть Нью-Йорка, которая так и не вернулась к прежней активности из-за пандемии коронавируса. - Sputnik Молдова
4/8
© REUTERS / Andrew Kelly

Цель акции – привлечь туристов и жителей города в некогда самую оживленную часть Нью-Йорка, которая так и не вернулась к прежней активности из-за пандемии коронавируса.

© AFP 2021 / Scott Heins/Getty Images

Еще одна важная идея проекта – поощрить желающих вакцинироваться от COVID-19.

Еще одна важная идея проекта – поощрить желающих вакцинироваться от COVID-19. - Sputnik Молдова
5/8
© AFP 2021 / Scott Heins/Getty Images

Еще одна важная идея проекта – поощрить желающих вакцинироваться от COVID-19.

© REUTERS / Andrew Kelly

Каждый день устроители аттракциона предоставляют бесплатно 100 поездок для тех, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса.

Каждый день устроители аттракциона предоставляют бесплатно 100 поездок для тех, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса. - Sputnik Молдова
6/8
© REUTERS / Andrew Kelly

Каждый день устроители аттракциона предоставляют бесплатно 100 поездок для тех, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса.

© AFP 2021 / Scott Heins/Getty Images

Аттракцион работает ежедневно с полудня и до полночи.

Аттракцион работает ежедневно с полудня и до полночи. - Sputnik Молдова
7/8
© AFP 2021 / Scott Heins/Getty Images

Аттракцион работает ежедневно с полудня и до полночи.

© AFP 2021 / Scott Heins/Getty Images

Желающим покататься на колесе обозрения стоит поспешить – открыт аттракцион будет только до 14 сентября.

Желающим покататься на колесе обозрения стоит поспешить – открыт аттракцион будет только до 14 сентября. - Sputnik Молдова
8/8
© AFP 2021 / Scott Heins/Getty Images

Желающим покататься на колесе обозрения стоит поспешить – открыт аттракцион будет только до 14 сентября.

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