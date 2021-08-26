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Аттракцион за прививку: как прокатиться на колесе обозрения в Нью-Йорке
Аттракцион за прививку: как прокатиться на колесе обозрения в Нью-Йорке
Чтобы мотивировать жителей и гостей Нью-Йорка скорее пройти вакцинацию от COVID-19, власти "Большого яблока" предлагают любому привитому бесплатно прокатиться... 26.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-26T20:49+0300
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Аттракцион за прививку: как прокатиться на колесе обозрения в Нью-Йорке
20:49 26.08.2021 (обновлено: 21:07 26.08.2021)
Чтобы мотивировать жителей и гостей Нью-Йорка скорее пройти вакцинацию от COVID-19, власти "Большого яблока" предлагают любому привитому бесплатно прокатиться на колесе обозрения в центре города.
© REUTERS / Andrew Kelly
Колесо обозрения было установлено на, пожалуй, самой оживленной улице в Нью-Йорке – Таймс-сквер.
Колесо обозрения было установлено на, пожалуй, самой оживленной улице в Нью-Йорке – Таймс-сквер.
© AFP 2021 / Scott Heins/Getty Images
Посетители аттракциона могут взглянуть на Нью-Йорк с высоты птичьего полета: высота колеса – почти 40 метров.
Посетители аттракциона могут взглянуть на Нью-Йорк с высоты птичьего полета: высота колеса – почти 40 метров.
Конструкция была доставлена на трех огромных трейлерах из Техаса.
© REUTERS / Andrew Kelly
Цель акции – привлечь туристов и жителей города в некогда самую оживленную часть Нью-Йорка, которая так и не вернулась к прежней активности из-за пандемии коронавируса.
Цель акции – привлечь туристов и жителей города в некогда самую оживленную часть Нью-Йорка, которая так и не вернулась к прежней активности из-за пандемии коронавируса.
© AFP 2021 / Scott Heins/Getty Images
Еще одна важная идея проекта – поощрить желающих вакцинироваться от COVID-19.
Еще одна важная идея проекта – поощрить желающих вакцинироваться от COVID-19.
© REUTERS / Andrew Kelly
Каждый день устроители аттракциона предоставляют бесплатно 100 поездок для тех, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса.
Каждый день устроители аттракциона предоставляют бесплатно 100 поездок для тех, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса.
© AFP 2021 / Scott Heins/Getty Images
Аттракцион работает ежедневно с полудня и до полночи.
Аттракцион работает ежедневно с полудня и до полночи.
© AFP 2021 / Scott Heins/Getty Images
Желающим покататься на колесе обозрения стоит поспешить – открыт аттракцион будет только до 14 сентября.
Желающим покататься на колесе обозрения стоит поспешить – открыт аттракцион будет только до 14 сентября.