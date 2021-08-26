https://ru.sputnik.md/20210826/prognoz-pogody-pokholodanie-44239876.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдове заметно похолодает

Самый точный прогноз погоды: в Молдове заметно похолодает

Точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 августа - Gismeteo

2021-08-26T07:00+0300

2021-08-26T07:00+0300

2021-08-26T07:00+0300

в молдове

молдова

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди, временами сильные ливни с грозами. Ветер северо-западный до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +18 до +23 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 августа: ночью от +15 до +17, днем от +24 до +26.Начиная с 27 августа в Молдове снова начнет теплеть, воздух прогреется уже до +29 градусов. Однако прогнозируют дожди. Такая погода сохранится до 30 августа.31 августа снова немного похолодает. Температура воздуха достигнет +28 градусов, а 1 сентября будет до +25.Праздники и народные приметыПравославная церковь 26 августа почитает память преподобного Максима Исповедника.Люди верили, что если в этот день плохая погода, то сентябрь будет дождливым. А если погода 26 августа безветренная, то следующие несколько дней, напротив, будет дуть сильный ветер.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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