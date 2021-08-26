https://ru.sputnik.md/20210826/prognoz-pogody-pokholodanie-44239876.html
Самый точный прогноз погоды: в Молдове заметно похолодает
Самый точный прогноз погоды: в Молдове заметно похолодает
Точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 августа - Gismeteo
2021-08-26T07:00+0300
2021-08-26T07:00+0300
2021-08-26T07:00+0300
в молдове
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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди, временами сильные ливни с грозами. Ветер северо-западный до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +18 до +23 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 августа: ночью от +15 до +17, днем от +24 до +26.Начиная с 27 августа в Молдове снова начнет теплеть, воздух прогреется уже до +29 градусов. Однако прогнозируют дожди. Такая погода сохранится до 30 августа.31 августа снова немного похолодает. Температура воздуха достигнет +28 градусов, а 1 сентября будет до +25.Праздники и народные приметыПравославная церковь 26 августа почитает память преподобного Максима Исповедника.Люди верили, что если в этот день плохая погода, то сентябрь будет дождливым. А если погода 26 августа безветренная, то следующие несколько дней, напротив, будет дуть сильный ветер.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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в молдове, молдова, прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: в Молдове заметно похолодает
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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди, временами сильные ливни с грозами. Ветер северо-западный до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +18 до +23 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 августа: ночью от +15 до +17, днем от +24 до +26.
Начиная с 27 августа в Молдове снова начнет теплеть, воздух прогреется уже до +29 градусов. Однако прогнозируют дожди. Такая погода сохранится до 30 августа.
31 августа снова немного похолодает. Температура воздуха достигнет +28 градусов, а 1 сентября будет до +25.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 26 августа почитает память преподобного Максима Исповедника.
Люди верили, что если в этот день плохая погода, то сентябрь будет дождливым. А если погода 26 августа безветренная, то следующие несколько дней, напротив, будет дуть сильный ветер.