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Самый точный прогноз погоды: в Молдове заметно похолодает
Самый точный прогноз погоды: в Молдове заметно похолодает
Точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 августа - Gismeteo
2021-08-26T07:00+0300
2021-08-26T07:00+0300
в молдове
молдова
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди, временами сильные ливни с грозами. Ветер северо-западный до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +18 до +23 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 августа: ночью от +15 до +17, днем от +24 до +26.Начиная с 27 августа в Молдове снова начнет теплеть, воздух прогреется уже до +29 градусов. Однако прогнозируют дожди. Такая погода сохранится до 30 августа.31 августа снова немного похолодает. Температура воздуха достигнет +28 градусов, а 1 сентября будет до +25.Праздники и народные приметыПравославная церковь 26 августа почитает память преподобного Максима Исповедника.Люди верили, что если в этот день плохая погода, то сентябрь будет дождливым. А если погода 26 августа безветренная, то следующие несколько дней, напротив, будет дуть сильный ветер.
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в молдове, молдова, прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: в Молдове заметно похолодает

07:00 26.08.2021
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© Sputnik / Yana ZaharovaПасмурное небо
Пасмурное небо - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Yana Zaharova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди, временами сильные ливни с грозами. Ветер северо-западный до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +18 до +23 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 26 августа: ночью от +15 до +17, днем от +24 до +26.
Начиная с 27 августа в Молдове снова начнет теплеть, воздух прогреется уже до +29 градусов. Однако прогнозируют дожди. Такая погода сохранится до 30 августа.
31 августа снова немного похолодает. Температура воздуха достигнет +28 градусов, а 1 сентября будет до +25.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 26 августа почитает память преподобного Максима Исповедника.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
10321
Люди верили, что если в этот день плохая погода, то сентябрь будет дождливым. А если погода 26 августа безветренная, то следующие несколько дней, напротив, будет дуть сильный ветер.
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