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"Реал Мадрид": основные факты
"Реал Мадрид": основные факты
"Реал Мадрид": основные факты, чем известен клуб
2021-08-26T23:48+0300
2021-08-26T23:48+0300
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"Реал Мадрид" — один из самых титулованных клубов в испанском футболе. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. Это один из трех клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион. На его счету 65 национальных трофеев: рекордные 34 титула чемпиона Ла Лиги, а также 19 Кубков Короля, 11 Суперкубков Испании. Клуб занимает шестое место в рейтинге УЕФА. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (13 раз, единственная команда, выигрывавшая этот турнир — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — 5 раз подряд). Домашний стадион — "Сантьяго Бернабеу". Капитан: Марсело (Бразилия) Тренер: Карло АнчелоттиОсновной состав
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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Sputnik Молдова
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лига чемпионов, футбол

"Реал Мадрид": основные факты

73
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФутбол. Лига чемпионов. Финал. Матч "Реал" - "Атлетико"
Футбол. Лига чемпионов. Финал. Матч Реал - Атлетико - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Антон Денисов
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Один из самых титулованный клубов мира в скором времени приедет в Молдову.
"Реал Мадрид" — один из самых титулованных клубов в испанском футболе. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. Это один из трех клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион.
На его счету 65 национальных трофеев: рекордные 34 титула чемпиона Ла Лиги, а также 19 Кубков Короля, 11 Суперкубков Испании. Клуб занимает шестое место в рейтинге УЕФА.
Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (13 раз, единственная команда, выигрывавшая этот турнир — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — 5 раз подряд).
Домашний стадион — "Сантьяго Бернабеу".
Капитан: Марсело (Бразилия)
Тренер: Карло Анчелотти
Основной состав
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