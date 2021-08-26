https://ru.sputnik.md/20210826/real-madrid-44278524.html
"Реал Мадрид": основные факты
"Реал Мадрид": основные факты
"Реал Мадрид": основные факты, чем известен клуб
2021-08-26T23:48+0300
2021-08-26T23:48+0300
2021-08-26T23:48+0300
спорт
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футбол
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"Реал Мадрид" — один из самых титулованных клубов в испанском футболе. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. Это один из трех клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион. На его счету 65 национальных трофеев: рекордные 34 титула чемпиона Ла Лиги, а также 19 Кубков Короля, 11 Суперкубков Испании. Клуб занимает шестое место в рейтинге УЕФА. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (13 раз, единственная команда, выигрывавшая этот турнир — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — 5 раз подряд). Домашний стадион — "Сантьяго Бернабеу". Капитан: Марсело (Бразилия) Тренер: Карло АнчелоттиОсновной состав
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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лига чемпионов, футбол
"Реал Мадрид": основные факты
Один из самых титулованный клубов мира в скором времени приедет в Молдову.
"Реал Мадрид" — один из самых титулованных клубов в испанском футболе. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. Это один из трех клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион.
На его счету 65 национальных трофеев: рекордные 34 титула чемпиона Ла Лиги, а также 19 Кубков Короля, 11 Суперкубков Испании. Клуб занимает шестое место в рейтинге УЕФА.
Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (13 раз, единственная команда, выигрывавшая этот турнир — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — 5 раз подряд).
Домашний стадион — "Сантьяго Бернабеу".
Капитан: Марсело (Бразилия)