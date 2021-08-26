https://ru.sputnik.md/20210826/realii-khorvatskogo-futbola-zlye-fany-zagreba-i-pustye-tribuny-44261155.html

Реалии хорватского футбола: злые фаны Загреба и пустые трибуны

Реалии хорватского футбола: злые фаны Загреба и пустые трибуны

Реалии хорватского футбола: злые фаны Загреба и пустые трибуны

2021-08-26T15:20+0300

2021-08-26T15:20+0300

2021-08-26T15:27+0300

спорт

в молдове

фк "шериф"

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ТИРАСПОЛЬ, 26 авг - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Супруги Миоч – находка для журналиста. Я познакомилась с хорватской парой в Тирасполе прошлым летом. Бенедик играл в "Шерифе". Матея (тогда еще Райкович) практиковалась в волейбольном клубе "Динамо-Глория"(экс-волейболистке сборной Хорватии без игры никак). Осенью 2020-го контракт Миоча с желто-черными истек. Парочка уехала домой, но осталась на связи. Лига чемпионов Тирасполь и Загреб свела вновь.После разгромного поражения в Тирасполе прямолинейная Матея убила: мол, даже рада, что "Динамо" проиграл. По ее словам, это полезный урок: чтобы загребские футболисты не думали, что они боги.Через неделю хорватская пара писала, что собирается на футбол. Как оказалось, в Загребе это настоящая волокита. Билеты на матч купить, тест на COVID пройти, сертификат получить.Чета Миоч штурмовала препятствия.Хорватские собеседники считают, что карантинные меры значительно подпортили посещаемость матча "Шериф" - "Динамо". Как спортсменов и болельщиков их голые трибуны не радуют.В подтверждение хорватка шлет видео с "Максимира" с полупустыми трибунами. На поле уверенно атакует "Шериф", на заднем фоне слышны стройные песни хорватов, а на трибуне - зрители. Как говорится, один другого догоняют.Собеседница по-хорватски прямолинейная. Говорит, по поводу игры хорватской команды мало кто в Загребе питал особые иллюзии. Она с мужем рассчитывала на хороший футбол. И этот футбол обеспечил молдавский клуб с первых минут встречи и до финального свистка – 0:0.В отличие от Тирасполя где счет был 3:0, в Загребе голов не случилось. "Шериф" удержал счет и путевку в групповой этап Лиги чемпионов. "Динамо" провалил еврокубковую кампанию и отправился в Лигу Европы. Супруги Миоч получили что хотели – хороший еврокубковый футбол.

https://ru.sputnik.md/20210826/my-sdelali-istoriyu-sherif-o-vykhode-v-gruppu-ligi-chempionov-44247899.html

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в молдове, фк "шериф"