https://ru.sputnik.md/20210826/realii-khorvatskogo-futbola-zlye-fany-zagreba-i-pustye-tribuny-44261155.html
Реалии хорватского футбола: злые фаны Загреба и пустые трибуны
Реалии хорватского футбола: злые фаны Загреба и пустые трибуны
Реалии хорватского футбола: злые фаны Загреба и пустые трибуны
2021-08-26T15:20+0300
2021-08-26T15:20+0300
2021-08-26T15:27+0300
спорт
в молдове
фк "шериф"
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ТИРАСПОЛЬ, 26 авг - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Супруги Миоч – находка для журналиста. Я познакомилась с хорватской парой в Тирасполе прошлым летом. Бенедик играл в "Шерифе". Матея (тогда еще Райкович) практиковалась в волейбольном клубе "Динамо-Глория"(экс-волейболистке сборной Хорватии без игры никак). Осенью 2020-го контракт Миоча с желто-черными истек. Парочка уехала домой, но осталась на связи. Лига чемпионов Тирасполь и Загреб свела вновь.После разгромного поражения в Тирасполе прямолинейная Матея убила: мол, даже рада, что "Динамо" проиграл. По ее словам, это полезный урок: чтобы загребские футболисты не думали, что они боги.Через неделю хорватская пара писала, что собирается на футбол. Как оказалось, в Загребе это настоящая волокита. Билеты на матч купить, тест на COVID пройти, сертификат получить.Чета Миоч штурмовала препятствия.Хорватские собеседники считают, что карантинные меры значительно подпортили посещаемость матча "Шериф" - "Динамо". Как спортсменов и болельщиков их голые трибуны не радуют.В подтверждение хорватка шлет видео с "Максимира" с полупустыми трибунами. На поле уверенно атакует "Шериф", на заднем фоне слышны стройные песни хорватов, а на трибуне - зрители. Как говорится, один другого догоняют.Собеседница по-хорватски прямолинейная. Говорит, по поводу игры хорватской команды мало кто в Загребе питал особые иллюзии. Она с мужем рассчитывала на хороший футбол. И этот футбол обеспечил молдавский клуб с первых минут встречи и до финального свистка – 0:0.В отличие от Тирасполя где счет был 3:0, в Загребе голов не случилось. "Шериф" удержал счет и путевку в групповой этап Лиги чемпионов. "Динамо" провалил еврокубковую кампанию и отправился в Лигу Европы. Супруги Миоч получили что хотели – хороший еврокубковый футбол.
https://ru.sputnik.md/20210826/my-sdelali-istoriyu-sherif-o-vykhode-v-gruppu-ligi-chempionov-44247899.html
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"Динамо" Загреб - "Шериф" 0:0
"Динамо" Загреб - "Шериф" 0:0
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в молдове, фк "шериф"
Реалии хорватского футбола: злые фаны Загреба и пустые трибуны
15:20 26.08.2021 (обновлено: 15:27 26.08.2021)
Бенедик и Матея Миоч были на "Максимире". Смотрели большой футбол. Их глазами – репортаж Sputnik о победе "Шерифа" над "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов.
ТИРАСПОЛЬ, 26 авг - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Супруги Миоч – находка для журналиста. Я познакомилась с хорватской парой в Тирасполе прошлым летом. Бенедик играл в "Шерифе". Матея (тогда еще Райкович) практиковалась в волейбольном клубе "Динамо-Глория"(экс-волейболистке сборной Хорватии без игры никак). Осенью 2020-го контракт Миоча с желто-черными истек. Парочка уехала домой, но осталась на связи. Лига чемпионов Тирасполь и Загреб свела вновь.
После разгромного поражения в Тирасполе прямолинейная Матея убила: мол, даже рада, что "Динамо" проиграл. По ее словам, это полезный урок: чтобы загребские футболисты не думали, что они боги.
"Как я грущу, что мы уехали из Тирасполя и не были в этот день с вами на трибуне. Было бы здорово стать очевидцами такого события в молдавском футболе. Даже не могу себе представить, как была бы счастлива, если бы Миоч еще играл в Шерифе. Для карьеры это огромный шаг", – восклицала в голосовых сообщениях Матея.
Через неделю хорватская пара писала, что собирается на футбол. Как оказалось, в Загребе это настоящая волокита. Билеты на матч купить, тест на COVID пройти, сертификат получить.Чета Миоч штурмовала препятствия.
"По сути, мы потратили три дня на то, чтобы побывать на игре. Записались на тесты, пришли за день до игры на стадион, чтобы сдать их. Это все платно. Но даже при наличии всех необходимых документов – отрицательного теста и билетов - это было проблематично. Занимает много времени. Но это того стоило. Нельзя было пропустить такую игру – с одной стороны "Шериф", где я играл, а с другой – наш местный "Динамо", - признался Бенедик Миоч.
Хорватские собеседники считают, что карантинные меры значительно подпортили посещаемость матча "Шериф" - "Динамо". Как спортсменов и болельщиков их голые трибуны не радуют.
"Никто не хочет тратить столько времени и денег на один матч. Это касается всех игр в нашей стране. Не только Лиги чемпионов. На стадионы ходят разве что фанаты и родственники спортсменов"- говорит Матея.
В подтверждение хорватка шлет видео с "Максимира" с полупустыми трибунами. На поле уверенно атакует "Шериф", на заднем фоне слышны стройные песни хорватов, а на трибуне - зрители. Как говорится, один другого догоняют.
"Это страшно. Полупустой стадион. Мы сидели на одном секторе с фанатами "Динамо". Болельщики были очень злые. Думаю, они надеялись, что "Динамо" Загреб сотворит какое-то чудо в этот день и исправит разгром в первом матче со счетом 3:0. Но правда другая. То, что "Шериф" сотворил с "Динамо" в Тирасполе, вряд ли можно было исправить в домашней встрече", - описывает атмосферу на "Максимире" Матея.
Собеседница по-хорватски прямолинейная. Говорит, по поводу игры хорватской команды мало кто в Загребе питал особые иллюзии. Она с мужем рассчитывала на хороший футбол. И этот футбол обеспечил молдавский клуб с первых минут встречи и до финального свистка – 0:0.
"Скажу, что люди начали покидать стадион задолго до финального свистка. Думаю, это лучше всего описывает настроение, которое царило на "Максимире", - подытожила Матея Миоч.
В отличие от Тирасполя где счет был 3:0, в Загребе голов не случилось. "Шериф" удержал счет и путевку в групповой этап Лиги чемпионов. "Динамо" провалил еврокубковую кампанию и отправился в Лигу Европы. Супруги Миоч получили что хотели – хороший еврокубковый футбол.