https://ru.sputnik.md/20210826/sandu-duda-44267746.html
Первые заявления Санду и Дуды: Молдова стремится в "Инициативу трех морей"
Первые заявления Санду и Дуды: Молдова стремится в "Инициативу трех морей"
Первые заявления Санду и Дуды: Молдова стремится в "Инициативу трех морей"
2021-08-26T18:06+0300
2021-08-26T18:06+0300
2021-08-26T18:06+0300
политика
в молдове
молдова
польша
майя санду
анджей дуда
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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Активизация отношений между Молдовой и Польшей является хорошим знаком, основанным на дружбе и взаимности между государствами, заявила президент Молдовы Майя Санду во время церемонии встречи президента Польши Анджея Дуды, прибывшего в Кишинев с официальным визитом. Она добавила, что молдавские власти хотят ближе сотрудничать с Брюсселем и государствами Европы, а также со странами, ассоциированными с ЕС – Украиной и Грузией. "Молдова хочет участвовать и в других европейских инициативах в регионе, которые консолидируют усилия в области безопасности. В частности, в "Инициативе трех морей" – региональной платформе, которая предлагает сотрудничество в области инфраструктуры, транспорта и связи", – подчеркнула глава государства. По словам Санду, эта платформа также помогает в реализации экономического потенциала стран в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Также Санду поблагодарила польского коллегу за его прибытие в Кишинев для участия в праздничных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Молдовы. Как заверил польский лидер, Молдова может рассчитывать на поддержку Варшавы по вопросу участия республики в "Инициативе трех морей". Кроме того, польская сторона готова оказывать Кишиневу поддержку в разных вопросах, включая энергетическую и цифровую безопасность.
https://ru.sputnik.md/20210826/moldova-poland-44263948.html
https://ru.sputnik.md/20210826/moldova-poland-44263948.html
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в молдове, молдова, польша, майя санду, анджей дуда
Первые заявления Санду и Дуды: Молдова стремится в "Инициативу трех морей"
Президенты Молдовы и Польши выступили с первыми заявлениями в ходе официального визита польского лидера в Кишинев.
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Активизация отношений между Молдовой и Польшей является хорошим знаком, основанным на дружбе и взаимности между государствами, заявила президент Молдовы Майя Санду во время церемонии встречи президента Польши Анджея Дуды, прибывшего в Кишинев с официальным визитом.
"Ценим поддержку Польши в наших европейских стремлениях и ее усилия для включения Молдовы в программы европейской помощи. Надеемся также на поддержку Варшавы для усиления кооперации в рамках Восточного партнерства и после 2021 года", – отметила Санду.
Она добавила, что молдавские власти хотят ближе сотрудничать с Брюсселем и государствами Европы, а также со странами, ассоциированными с ЕС – Украиной и Грузией.
"Молдова хочет участвовать и в других европейских инициативах в регионе, которые консолидируют усилия в области безопасности. В частности, в "Инициативе трех морей" – региональной платформе, которая предлагает сотрудничество в области инфраструктуры, транспорта и связи", – подчеркнула глава государства.
По словам Санду, эта платформа также помогает в реализации экономического потенциала стран в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.
Также Санду поблагодарила польского коллегу за его прибытие в Кишинев для участия в праздничных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Молдовы.
"Я предложил госпоже Санду нашу помощь, которую мы готовы оказать не только главе государства, но и правительству. В особенности в реализации реформ, которые запланированы в Молдове. Если в республике посчитают, что наша помощь нужна, мы будем готовы ее оказать", – заявил в свою очередь Дуда.
Как заверил польский лидер, Молдова может рассчитывать на поддержку Варшавы по вопросу участия республики в "Инициативе трех морей". Кроме того, польская сторона готова оказывать Кишиневу поддержку в разных вопросах, включая энергетическую и цифровую безопасность.