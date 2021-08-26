https://ru.sputnik.md/20210826/sandu-duda-44267746.html

Первые заявления Санду и Дуды: Молдова стремится в "Инициативу трех морей"

Первые заявления Санду и Дуды: Молдова стремится в "Инициативу трех морей"

Первые заявления Санду и Дуды: Молдова стремится в "Инициативу трех морей"

2021-08-26T18:06+0300

2021-08-26T18:06+0300

2021-08-26T18:06+0300

политика

в молдове

молдова

польша

майя санду

анджей дуда

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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Активизация отношений между Молдовой и Польшей является хорошим знаком, основанным на дружбе и взаимности между государствами, заявила президент Молдовы Майя Санду во время церемонии встречи президента Польши Анджея Дуды, прибывшего в Кишинев с официальным визитом. Она добавила, что молдавские власти хотят ближе сотрудничать с Брюсселем и государствами Европы, а также со странами, ассоциированными с ЕС – Украиной и Грузией. "Молдова хочет участвовать и в других европейских инициативах в регионе, которые консолидируют усилия в области безопасности. В частности, в "Инициативе трех морей" – региональной платформе, которая предлагает сотрудничество в области инфраструктуры, транспорта и связи", – подчеркнула глава государства. По словам Санду, эта платформа также помогает в реализации экономического потенциала стран в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Также Санду поблагодарила польского коллегу за его прибытие в Кишинев для участия в праздничных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Молдовы. Как заверил польский лидер, Молдова может рассчитывать на поддержку Варшавы по вопросу участия республики в "Инициативе трех морей". Кроме того, польская сторона готова оказывать Кишиневу поддержку в разных вопросах, включая энергетическую и цифровую безопасность.

https://ru.sputnik.md/20210826/moldova-poland-44263948.html

https://ru.sputnik.md/20210826/moldova-poland-44263948.html

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в молдове, молдова, польша, майя санду, анджей дуда