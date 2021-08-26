https://ru.sputnik.md/20210826/sandu-kozak-44195183.html
Крылов: что Санду решила с Козаком
Крылов: что Санду решила с Козаком
Аналитик рассказал о вероятных договоренностях на встрече Майи Санду и Дмитрия Козака.
2021-08-26T08:00+0300
2021-08-26T08:00+0300
2021-08-26T08:00+0300
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Крылов: что Санду решила с Козаком
Крылов: что Санду решила с Козаком
Подробности беседы господина Козака и президента Республики Молдова Майи Санду неизвестны, но известен круг вопросов, которые стороны обсудили, – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Валентин Крылов.Если диалог действительно происходил в таком ключе, заключил Крылов, то это правильный подход сторон к решению текущих и будущих проблем. Здесь все взаимосвязано: нельзя решать одну проблему и не решать другую, и решаться они должны параллельно.
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2021
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, майя санду, дмитрий козак
Крылов: что Санду решила с Козаком
Аналитик рассказал о вероятных договоренностях, которые могли быть достигнуты на встрече президента Молдовы Майи Санду и заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака.
Подробности беседы господина Козака и президента Республики Молдова Майи Санду неизвестны, но известен круг вопросов, которые стороны обсудили, – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
политический аналитик Валентин Крылов.
"Можно предположить, что путем некоторых взаимных уступок и компромиссов стороны договорились о том, что в приднестровском регионе не будет расти напряженность, а Российская Федерация с пониманием рассмотрит просьбы и предложения молдавской стороны по обеспечению беспошлинной продажи молдавских сельскохозяйственных товаров и подумает над возможностью формирования более благоприятной цены на природный газ", – считает эксперт.
Если диалог действительно происходил в таком ключе, заключил Крылов, то это правильный подход сторон к решению текущих и будущих проблем. Здесь все взаимосвязано: нельзя решать одну проблему и не решать другую, и решаться они должны параллельно.