https://ru.sputnik.md/20210826/sandu-prokommentirovala-uchastie-krymskoy-platforme-44266825.html

Санду прокомментировала свое участие в "Крымской платформе"

Санду прокомментировала свое участие в "Крымской платформе"

Санду рассказала, как Молдова планирует дальше выстраивать внешнюю политику.

2021-08-26T17:14+0300

2021-08-26T17:14+0300

2021-08-26T17:50+0300

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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала свое участие в "Крымской платформе" в Киеве. Ранее российский МИД расценил участие в "Крымской платформе" как недружественный жест в отношении РФ. В этом контексте Санду был задан вопрос, сможет ли она продолжать сбалансированную внешнюю политику. Напомним, 23 и 24 августа президент Молдовы принимала участие в саммите "Крымская платформа", который проходил в Киеве. В мероприятии приняли участие также лидеры еще нескольких государств. В своем заявлении Санду выразила поддержку Украине и выступила за сохранение порядка в регионе и мирное урегулирование всех вопросов.Реакция России на "Крымскую платформу"Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ru.sputnik.md/20210823/sandu-moldova-territorialnuya-tselostnost-ukraine-44158257.html

https://ru.sputnik.md/20210824/sandu-krymskaia-platforma-44207720.html

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