https://ru.sputnik.md/20210826/soperniki-sherif-44275003.html
Стали известны соперники "Шерифа" в групповом этапе Лиги чемпионов
Стали известны соперники "Шерифа" в групповом этапе Лиги чемпионов
26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. 26.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-26T20:19+0300
2021-08-26T20:19+0300
2021-08-26T20:24+0300
спорт
фк "шериф"
лига чемпионов
футбол
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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. В групповом этапе Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сыграет с миланским"Интером" (Италия), мадридским "Реалом" (Испания) и донецким "Шахтером" (Украина).Группы Лиги чемпионов 2021-2022 выглядят так:Группа А: "Манчестер Сити" (Англия), "ПСЖ" (Франция), "Лейпциг" (Германия), "Брюгге" (Бельгия). Группа B: "Атлетико" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Порту" (Португалия), "Милан" (Италия). Группа С: "Спортинг" (Португалия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Аякс" (Нидерланды), "Бешикташ" (Турция). Группа D: "Интер" (Италия), "Реал Мадрид" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Шериф" (Молдова). Группа Е: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Динамо" (Украина). Группа F: "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария). Группа G: "Лилль" (Франция), "Севилья" (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Вольфсбург" (Германия). Группа H: "Челси" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Зенит" (Россия), "Мальме" (Швеция).Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся:Тур 1: 14/15 сентябряТур 2: 28/29 сентябряТур 3: 19/20 октябряТур 4: 2/3 ноябряТур 5: 23/24 ноябряТур 6: 7/8 декабряТираспольский "Шериф" победил в финальном раунде квалификации загребское "Динамо" с общим счетом 3:0 и впервые в истории молдавского футбола вышел в групповую стадию Лиги чемпионов.
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фк "шериф", лига чемпионов, футбол
Стали известны соперники "Шерифа" в групповом этапе Лиги чемпионов
20:19 26.08.2021 (обновлено: 20:24 26.08.2021)
26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. В групповом этапе Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сыграет с миланским"Интером" (Италия), мадридским "Реалом" (Испания) и донецким "Шахтером" (Украина).
Группы Лиги чемпионов 2021-2022 выглядят так:
Группа А: "Манчестер Сити" (Англия), "ПСЖ" (Франция), "Лейпциг" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).
Группа B: "Атлетико" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Порту" (Португалия), "Милан" (Италия).
Группа С: "Спортинг" (Португалия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Аякс" (Нидерланды), "Бешикташ" (Турция).
Группа D: "Интер" (Италия), "Реал Мадрид" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Шериф" (Молдова).
Группа Е: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Динамо" (Украина).
Группа F: "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария).
Группа G: "Лилль" (Франция), "Севилья" (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Вольфсбург" (Германия).
Группа H: "Челси" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Зенит" (Россия), "Мальме" (Швеция).
Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся:
Тираспольский "Шериф" победил в финальном раунде квалификации загребское "Динамо" с общим счетом 3:0 и впервые в истории молдавского футбола вышел в групповую стадию Лиги чемпионов.