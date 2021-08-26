Коронавирус
Как "Спутник V" формирует защиту от COVID – ответ аргентинских ученых
16:45 26.08.2021 (обновлено: 16:56 26.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
© Sputnik / Mihai Caraus
Специалисты медучреждений Аргентины установили, что защита организма против мутаций коронавируса растет в течение полугода после вакцинации
КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. После вакцинации российским препаратом "Спутник V" защита от коронавирусной инфекции начинает постепенно расти в течение полугода. Такие выводы аргентинских ученых опубликованы на портале medrxiv.org.
В проведении опытов участвовали специалисты из различных институтов и медицинских учреждений, в частности Министерства здравоохранения, Университета Буэнос-Айреса, американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе и других, сообщает Радио Sputnik.
Исследователи изучили 1,8 тысячи образцов сыворотки крови людей, привитых российской вакциной. Образцы получили в период с января по август этого года. Ученые проследили за формированием антител и их способностью противостоять штаммам "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский), "дельта" (индийский), а также "лямбда", обнаруженный в Перу.
В проведении опытов участвовали специалисты из различных институтов и медицинских учреждений, в частности Министерства здравоохранения, Университета Буэнос-Айреса, американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе и других, сообщает Радио Sputnik.
Исследователи изучили 1,8 тысячи образцов сыворотки крови людей, привитых российской вакциной. Образцы получили в период с января по август этого года. Ученые проследили за формированием антител и их способностью противостоять штаммам "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский), "дельта" (индийский), а также "лямбда", обнаруженный в Перу.
Отрывки работы аргентинцев были размещены Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на сайте, посвященном препарату. В сообщении отмечается что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, возрастает в течение полугода после вакцинации "в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности". В особенности это проявилось в отношении штаммов "бета" и "гамма".
Проделанная аргентинскими учеными работа подтвердила, что нейтрализующая способность антител спустя 120 дней после вакцинации значительно выросла по сравнению с показателями, которые наблюдались в течение 42 дней после прививки.
Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Аргентине в декабре 2020 года. Аргентина стала третьим в мире государством, которое разрешило применять российскую вакцину, после самой РФ и Белоруссии.
Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Аргентине в декабре 2020 года. Аргентина стала третьим в мире государством, которое разрешило применять российскую вакцину, после самой РФ и Белоруссии.