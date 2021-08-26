https://ru.sputnik.md/20210826/sputnik-v-zaschita-44266270.html

Как "Спутник V" формирует защиту от COVID – ответ аргентинских ученых

Как "Спутник V" формирует защиту от COVID – ответ аргентинских ученых

Как "Спутник V" формирует защиту от COVID – ответ аргентинских ученых

2021-08-26T16:45+0300

2021-08-26T16:45+0300

2021-08-26T16:56+0300

в мире

коронавирус

аргентина

вакцина

спутник v

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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. После вакцинации российским препаратом "Спутник V" защита от коронавирусной инфекции начинает постепенно расти в течение полугода. Такие выводы аргентинских ученых опубликованы на портале medrxiv.org.В проведении опытов участвовали специалисты из различных институтов и медицинских учреждений, в частности Министерства здравоохранения, Университета Буэнос-Айреса, американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе и других, сообщает Радио Sputnik.Исследователи изучили 1,8 тысячи образцов сыворотки крови людей, привитых российской вакциной. Образцы получили в период с января по август этого года. Ученые проследили за формированием антител и их способностью противостоять штаммам "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский), "дельта" (индийский), а также "лямбда", обнаруженный в Перу.Отрывки работы аргентинцев были размещены Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на сайте, посвященном препарату. В сообщении отмечается что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, возрастает в течение полугода после вакцинации "в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности". В особенности это проявилось в отношении штаммов "бета" и "гамма".Проделанная аргентинскими учеными работа подтвердила, что нейтрализующая способность антител спустя 120 дней после вакцинации значительно выросла по сравнению с показателями, которые наблюдались в течение 42 дней после прививки.Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Аргентине в декабре 2020 года. Аргентина стала третьим в мире государством, которое разрешило применять российскую вакцину, после самой РФ и Белоруссии.

https://ru.sputnik.md/20210524/effektivnost-vaktsiny-sputnik-v-protiv-novykh-shtammov-dokazali-v-argentine-34869891.html

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в мире, аргентина, вакцина, спутник v