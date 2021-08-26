https://ru.sputnik.md/20210826/stepanyuk-moldove-nuzhno-lavirovat-mezhdu-interesami-rossii-i-ukrainy-44223070.html
Степанюк: Молдове нужно лавировать между интересами России и Украины
Степанюк: Молдове нужно лавировать между интересами России и Украины
Степанюк считает что Молдова должна лавировать между Россией и Украиной
2021-08-26T09:00+0300
2021-08-26T09:00+0300
2021-08-26T09:00+0300
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Степанюк: Молдова должна лавировать между Россией и Украиной
Степанюк: Молдова должна лавировать между Россией и Украиной
Для Молдовы такая ситуация полна рисков, поскольку сложно не затронуть отношения Украины и России. Для нас обе эти страны представляют очень большой интерес. Россия, как и Украина, которая является еще и нашим соседом, - это наши стратегические партнеры. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экс-вице-премьер и историк Виктор Степанюк.По мнению Степанюка, на этом этапе участие президента Майи Санду в "Крымской платформе" нельзя оценивать абсолютно негативно, поскольку пока не ясны стратегия и тактика нового молдавского правительства.В заключение Степанюк напомнил о том, что Республика Молдова "неоднократно лавировала после 1991 года", поэтому сегодня "умение лавировать между интересами Украины и России - важнейшая задача для правительства, президента и Министерства иностранных дел".
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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Степанюк: Молдове нужно лавировать между интересами России и Украины
Бывший вице-премьер оценил маневры Молдовы в отношениях с двумя крупными стратегическими партнерами и напомнил об опыте лавирования, который республика не устает приобретать с момента обретения своей независимости.
Для Молдовы такая ситуация полна рисков, поскольку сложно не затронуть отношения Украины и России. Для нас обе эти страны представляют очень большой интерес. Россия, как и Украина, которая является еще и нашим соседом, - это наши стратегические партнеры. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал экс-вице-премьер и историк Виктор Степанюк.
"С Украиной у нас добрые дипломатические и политические отношения, которые за годы нашей независимости были относительно ровными. Наши страны связывают и солидные торгово-экономические отношения. С другой стороны, Россия для Молдовы тоже является важнейшим партнером, и я считаю, что нашему руководству нужно быть очень осторожным, чтобы не стать орудием геополитических столкновений", - считает эксперт.
По мнению Степанюка, на этом этапе участие президента Майи Санду в "Крымской платформе" нельзя оценивать абсолютно негативно, поскольку пока не ясны стратегия и тактика нового молдавского правительства.
"Избирательная кампания очень четко показала, что правый политический фланг, а это PAS и ряд других партий, представляет проевропейский вектор. Безусловно, у Молдовы тоже есть свои национальные и геополитические интересы в этом регионе", - рассказал бывший вице-премьер.
В заключение Степанюк напомнил о том, что Республика Молдова "неоднократно лавировала после 1991 года", поэтому сегодня "умение лавировать между интересами Украины и России - важнейшая задача для правительства, президента и Министерства иностранных дел".