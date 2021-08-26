https://ru.sputnik.md/20210826/stepanyuk-moldove-nuzhno-lavirovat-mezhdu-interesami-rossii-i-ukrainy-44223070.html

Степанюк: Молдове нужно лавировать между интересами России и Украины

Степанюк: Молдове нужно лавировать между интересами России и Украины

Степанюк считает что Молдова должна лавировать между Россией и Украиной

2021-08-26T09:00+0300

2021-08-26T09:00+0300

2021-08-26T09:00+0300

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Степанюк: Молдова должна лавировать между Россией и Украиной Степанюк: Молдова должна лавировать между Россией и Украиной

Для Молдовы такая ситуация полна рисков, поскольку сложно не затронуть отношения Украины и России. Для нас обе эти страны представляют очень большой интерес. Россия, как и Украина, которая является еще и нашим соседом, - это наши стратегические партнеры. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экс-вице-премьер и историк Виктор Степанюк.По мнению Степанюка, на этом этапе участие президента Майи Санду в "Крымской платформе" нельзя оценивать абсолютно негативно, поскольку пока не ясны стратегия и тактика нового молдавского правительства.В заключение Степанюк напомнил о том, что Республика Молдова "неоднократно лавировала после 1991 года", поэтому сегодня "умение лавировать между интересами Украины и России - важнейшая задача для правительства, президента и Министерства иностранных дел".

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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