https://ru.sputnik.md/20210826/uchastniki-prestupnoy-skhemy-v-sfere-ritualnykh-uslug-zaderzhany-v-moskve-44253857.html
Участники преступной схемы в сфере ритуальных услуг задержаны в Москве
Участники преступной схемы в сфере ритуальных услуг задержаны в Москве
В Москве задержали мошенников в сфере похоронных услуг
2021-08-26T13:15+0300
2021-08-26T13:15+0300
2021-08-26T13:15+0300
общество
в мире
россия
ритуальные услуги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/04/34627851_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f44fec5ddd0db4245c561b313709447.jpg
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Силовики задержали пять предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Схема действовала так: сотрудники дежурных частей отделов МВД в Нагорном районе и в Северном Измайлово "систематически получали" от компаний крупные денежные вознаграждения за служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти.Предприниматели использовали эти сведения, чтобы оперативно связываться с родными и близкими умерших и навязывать им дорогостоящие похоронные услуги.Организатора схемы задержали 20 августа на границе. Он пытался скрыться от следствия на Украине.Возбуждено уголовное дело по статьям за получение и выдачу взятки. Задержанные арестованы.
https://ru.sputnik.md/20210428/Telefonnye-moshenniki-ograbili-moldavskogo-pensionera-na-10-tysyach-dollarov-34556069.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/04/34627851_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_07cc01c0d5b14a8e2b9d4f542e0717a6.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, ритуальные услуги
Участники преступной схемы в сфере ритуальных услуг задержаны в Москве
Всего правоохранительными органами задержаны пять человек.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik.
Силовики задержали пять предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве
, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ФСБ
.
Схема действовала так: сотрудники дежурных частей отделов МВД в Нагорном районе и в Северном Измайлово "систематически получали" от компаний крупные денежные вознаграждения за служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти.
Предприниматели использовали эти сведения, чтобы оперативно связываться с родными и близкими умерших и навязывать им дорогостоящие похоронные услуги.
Организатора схемы задержали 20 августа на границе. Он пытался скрыться от следствия на Украине
.
Возбуждено уголовное дело по статьям за получение и выдачу взятки. Задержанные арестованы.