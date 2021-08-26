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Участники преступной схемы в сфере ритуальных услуг задержаны в Москве
Участники преступной схемы в сфере ритуальных услуг задержаны в Москве
В Москве задержали мошенников в сфере похоронных услуг
2021-08-26T13:15+0300
2021-08-26T13:15+0300
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ритуальные услуги
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Силовики задержали пять предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Схема действовала так: сотрудники дежурных частей отделов МВД в Нагорном районе и в Северном Измайлово "систематически получали" от компаний крупные денежные вознаграждения за служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти.Предприниматели использовали эти сведения, чтобы оперативно связываться с родными и близкими умерших и навязывать им дорогостоящие похоронные услуги.Организатора схемы задержали 20 августа на границе. Он пытался скрыться от следствия на Украине.Возбуждено уголовное дело по статьям за получение и выдачу взятки. Задержанные арестованы.
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в мире, россия, ритуальные услуги

Участники преступной схемы в сфере ритуальных услуг задержаны в Москве

13:15 26.08.2021
290
© Sputnik / Mihai CarausЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Всего правоохранительными органами задержаны пять человек.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Силовики задержали пять предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Схема действовала так: сотрудники дежурных частей отделов МВД в Нагорном районе и в Северном Измайлово "систематически получали" от компаний крупные денежные вознаграждения за служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти.
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Предприниматели использовали эти сведения, чтобы оперативно связываться с родными и близкими умерших и навязывать им дорогостоящие похоронные услуги.
Организатора схемы задержали 20 августа на границе. Он пытался скрыться от следствия на Украине.
Возбуждено уголовное дело по статьям за получение и выдачу взятки. Задержанные арестованы.
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