https://ru.sputnik.md/20210826/uchastniki-prestupnoy-skhemy-v-sfere-ritualnykh-uslug-zaderzhany-v-moskve-44253857.html

Участники преступной схемы в сфере ритуальных услуг задержаны в Москве

Участники преступной схемы в сфере ритуальных услуг задержаны в Москве

В Москве задержали мошенников в сфере похоронных услуг

2021-08-26T13:15+0300

2021-08-26T13:15+0300

2021-08-26T13:15+0300

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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Силовики задержали пять предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Схема действовала так: сотрудники дежурных частей отделов МВД в Нагорном районе и в Северном Измайлово "систематически получали" от компаний крупные денежные вознаграждения за служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти.Предприниматели использовали эти сведения, чтобы оперативно связываться с родными и близкими умерших и навязывать им дорогостоящие похоронные услуги.Организатора схемы задержали 20 августа на границе. Он пытался скрыться от следствия на Украине.Возбуждено уголовное дело по статьям за получение и выдачу взятки. Задержанные арестованы.

https://ru.sputnik.md/20210428/Telefonnye-moshenniki-ograbili-moldavskogo-pensionera-na-10-tysyach-dollarov-34556069.html

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в мире, россия, ритуальные услуги