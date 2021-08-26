https://ru.sputnik.md/20210826/uspekh-sheriff-44276747.html

В Молдову едут "Реал" и "Интер": чем помогут молдавскому футболу успехи "Шерифа"

В Молдову едут "Реал" и "Интер": чем помогут молдавскому футболу успехи "Шерифа"

В Молдову едут "Реал" и "Интер": чем помогут молдавскому футболу успехи "Шерифа"

2021-08-26T23:34+0300

2021-08-26T23:34+0300

2021-08-26T23:34+0300

спорт

фк "шериф"

лига чемпионов

футбол

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КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Еврокубковый успех тираспольского "Шерифа" безусловно положительно скажется на развитии футбола в Молдове и заставит подтягивать свой уровень до уровня тираспольского клуба другие молдавские команды. Об этом Sputnik Молдова рассказал экс-президент Федерации футбола Молдовы (ФФМ) и нынешний ее почетный президент Павел Чобану.Тираспольский "Шериф" 25 августа сыграл на выезде вничью в ответном матче квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Динамо" (Загреб) и впервые в истории Молдовы вышел в групповой раунд Лиги Чемпионов. Неделю назад в домашнем матче тираспольский клуб одержал разгромную победу 3:0 над тем же соперником из Хорватии.Попадание молдавского футбольного клуба "Шериф" в групповой этап престижнейшего футбольного турнира в мире — Лиги чемпионов — стало одной из главных сенсаций квалификационного еврокубкового раунда. Тираспольский клуб стал первым молдавским клубом, попавшим в основную часть Лиги чемпионов, а Молдова, благодаря "Шерифу, стала шестой страной постсоветского пространства, представленной в престижном турнире.Помимо клубов из России и Украины, в групповом этапе Лиги Чемпионов пять раз выступал БАТЭ из Белоруссии, а также по одному разу казахстанская "Астана" и азербайджанский "Карабах".По результатам жеребьевки, молдавский клуб попал в группу D и будет играть в групповом этапе с миланским"Интером" (Италия), мадридским "Реалом" (Испания) и донецким "Шахтером" (Украина).Цена вопросаПопадание "Шерифа" в групповой этап главного клубного турнира Европы принесет клубу не только внимание болельщиков и заслуженную славу, но и внушительные финансовые дивиденды.По подсчетам журналистов, попадание в группу ЛЧ сулит около 15 миллионов евро выплат от УЕФА.В минувшем "пандемийном" сезоне каждый из 32 клубов группового этапа получил по 15,25 миллиона евро — 14,5 миллиона в качестве начальной выплаты и 0,75 миллиона – в виде дополнительной.Бонус за каждую победу на групповом этапе минувшего сезона составил 2,7 миллиона, за ничью — 0,9 миллиона. Неиспользованные средства (0,9 миллиона с каждой ничьей) суммировались и перераспределялись среди участников группового этапа пропорционально количеству побед.Также клубы – участники Лиги чемпионов получают выплаты, основанные на рейтинге, рассчитанном по итогам выступлений за десять лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Сумма в 585 миллионов евро в минувшем сезоне делилась на "доли коэффициентов", каждая доля — 1,108 миллиона евро. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получил одну долю (1,108 миллиона). Следующая позиция — две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли ( 35,46 миллиона евро).Кроме того, еще одной выплатой является маркетинговый пул (в 2020/2021 году — 292 миллиона евро). Эта сумма распределяется согласно удельному весу телерынка страны участника Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбивается между клубами, представляющими данную ассоциацию.За выход из группы и участие в раунде плей-офф клубам также полагается гонорар.В минувшем сезоне выплаты участникам плей-офф составляли:Победитель Лиги чемпионов дополнительно получил 4 миллиона евро. Участники матча за Суперкубок УЕФА-2020 – по 3,5 миллиона евро, а победитель — дополнительно один миллион евро.Что выиграл молдавский футбол?Помимо солидного финансового вознаграждения "Шерифа", визита в Молдову топовых европейских клубов, настоящего футбольного праздника для молдавских любителей футбола, свои дивиденды получит и молдавский футбол в целом. Невзирая на замечания скептиков о стопроцентном легионерском составе "Шерифа", в этом уверены многие футбольные чиновники и комментаторы.Экс-глава молдавской федерации футбола не сомневается, что победы "Шерифа" станут примером и создадут дополнительные стимулы для других молдавских клубов и молдавских игроков.По его словам, успех Шерифа заключается не просто в наличии дорогих футболистов-легионеров, а в том числе в мотивации команды и работе тренерского штаба."Посмотрите на другие клубы, например, в Азербайджане, или на тот же "Спартак" с Lukoil. Они ведь не показывают такой же результат, имея в распоряжении большие средства. Одно дело – что разрешили состав из легионеров, но они работали, сумели этого добиться. Провели правильный отсев игроков", — утверждает футбольный специалист.Экс-глава футбольной федерации Молдовы считает, что, несмотря на отмененные квоты, у молдавских футболистов есть все шансы проявить себя.Он подмечает, что "Шериф" занимается не только иностранными игроками, у клуба лучшая в стране академия футбола. В то же время, Чобану понимает и руководителей клубов, которые не могут ждать, пока местные игроки раскроются и вырастут до необходимого уровня."Они все приглашали местных игроков. Давали им шанс. Но что делать, если они не хотят расти. Они ведь не будут ждать сто лет. Они вкладывают деньги и хотят играть в Лиге чемпионов, не только в Лиге конференций и Лиге Европы. Никто же при этом не закрывает академии", — подчеркнул Чобану.Футбольный функционер уверен, Лига чемпионов в Молдове поднимет интерес в стране к к этой игре.Однако, Павел Чобану откровенно признает, что если бы не было отмены квоты на легионеров, вряд ли "Шериф" смог бы добиться такого результата."Много факторов поспособствовало, но даже по вчерашней игре было видно, что "Шериф" прошел заслуженно. "Динамо" ничего не смогло сделать", — подмечает специалист.Поздравил тираспольский клуб с победой и известный российский комментатор Василий Уткин."Ух, как же я рад за Шериф. Я бывал в Тирасполе, отлично и, я бы сказал, доверительно знаю историю этого клуба. Там офигенный, ровно такой, какой должен быть в небольшом городе, стадион. И кстати — там добросовестно работающая академия. К вопросу об 11-ти легионерах в составе. Ну, вот не получается своих дотянуть. Это отдельный разговор", — написал Уткин в соцсети.

https://ru.sputnik.md/20210825/sherif-liga-chempionov-44245429.html

https://ru.sputnik.md/20210826/eksperty-sherif-44268729.html

https://ru.sputnik.md/20210826/soperniki-sherif-44275003.html

https://ru.sputnik.md/20210826/my-sdelali-istoriyu-sherif-o-vykhode-v-gruppu-ligi-chempionov-44247899.html

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фк "шериф", лига чемпионов, футбол