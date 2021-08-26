https://ru.sputnik.md/20210826/v-kiev-priedet-predstavitel-pravitelstva-frg-dlya-peregovorov-po-tranzitu-gaza-44255325.html

В Киев приедет представитель правительства ФРГ для переговоров по транзиту газа

В Киев приедет представитель правительства ФРГ для переговоров по транзиту газа

В Киев приедет представитель ФРГ для переговоров по транзиту газа

2021-08-26T14:45+0300

2021-08-26T14:45+0300

2021-08-26T14:45+0300

экономика

в мире

украина

транзит газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2870/58/28705810_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a4cc6fda242e174309ce9557f3f13ac6.jpg

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Уполномоченный правительства Германии по вопросу транзита газа через Украину Георг Граф Вальдерзее посетит 27 августа Киев для проведения первого раунда переговоров о газовом транзите, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство экономики и энергетики ФРГ.Вальдерзее был переназначен на должность 18 августа в соответствии с совместным заявлением США и ФРГ по энергоснабжению Европы, поддержке Украины и "Северному потоку-2". Как заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель во время посещения Киева на прошлой неделе, Германия намерена работать над продлением договора о транзите российского газа через Украину и эти переговоры "уже начинаются".Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Он также заявил, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.

https://ru.sputnik.md/20210804/politolog-sevpotok-2-43570959.html

https://ru.sputnik.md/20210820/putin-rossiya-ispolnit-obyazatelstva-po-kontraktu-s-ukrainoy-na-tranzit-gaza-44107673.html

украина

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, украина, транзит газа