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В Киев приедет представитель правительства ФРГ для переговоров по транзиту газа
В Киев приедет представитель правительства ФРГ для переговоров по транзиту газа
В Киев приедет представитель ФРГ для переговоров по транзиту газа
2021-08-26T14:45+0300
2021-08-26T14:45+0300
экономика
в мире
украина
транзит газа
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КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Уполномоченный правительства Германии по вопросу транзита газа через Украину Георг Граф Вальдерзее посетит 27 августа Киев для проведения первого раунда переговоров о газовом транзите, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство экономики и энергетики ФРГ.Вальдерзее был переназначен на должность 18 августа в соответствии с совместным заявлением США и ФРГ по энергоснабжению Европы, поддержке Украины и "Северному потоку-2". Как заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель во время посещения Киева на прошлой неделе, Германия намерена работать над продлением договора о транзите российского газа через Украину и эти переговоры "уже начинаются".Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Он также заявил, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.
https://ru.sputnik.md/20210804/politolog-sevpotok-2-43570959.html
https://ru.sputnik.md/20210820/putin-rossiya-ispolnit-obyazatelstva-po-kontraktu-s-ukrainoy-na-tranzit-gaza-44107673.html
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в мире, украина, транзит газа

В Киев приедет представитель правительства ФРГ для переговоров по транзиту газа

14:45 26.08.2021
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании "Укргаздобыча" в Стрыйском районе Львовской области, архивное фото
Газодобывающее предприятие компании Укргаздобыча в Стрыйском районе Львовской области, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Стрингер
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Визит чиновника на Украину состоится 27 августа.
КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Уполномоченный правительства Германии по вопросу транзита газа через Украину Георг Граф Вальдерзее посетит 27 августа Киев для проведения первого раунда переговоров о газовом транзите, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство экономики и энергетики ФРГ.
Участок магистрального газопровода Северный поток - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
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4 августа, 21:45
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Вальдерзее был переназначен на должность 18 августа в соответствии с совместным заявлением США и ФРГ по энергоснабжению Европы, поддержке Украины и "Северному потоку-2". Как заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель во время посещения Киева на прошлой неделе, Германия намерена работать над продлением договора о транзите российского газа через Украину и эти переговоры "уже начинаются".
Сотрудник газодобывающего предприятия - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
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Путин: Россия исполнит обязательства по контракту с Украиной на транзит газа
20 августа, 22:30
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"Уполномоченный правительства ФРГ по вопросу транзита газа через Украину Георг Граф Вальдерзее завтра отправится с первым визитом. В Киеве Георг Граф Вальдерзее встретится с украинским министром энергетики Германом Галущенко и председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко", - сообщает министерство.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Он также заявил, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.
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